Leao è il primo top player del Milan: da talento a intoccabile, Rafa è l'uomo che spacca le partite

"Non avete neppure idea di dove può arrivare il talento di Leao", diceva Stefano Pioli in tempi non sospetti, quando il portoghese andava a intermittenza, alternando prestazioni da assoluto fuoriclasse a partitacce anonime. Ok, la continuità non è ancora il pezzo forte di Rafael, ma in questa stagione sta mostrando passi in avanti anche sotto questo aspetto.

Gol e assist, soprattutto dribbling

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, oggi Leao salta tutti come fossero Primavera. È l’uomo che spacca le partite, il campione che sa trascinare la squadra nei momenti difficili. È lui - sottolinea la rosea - il primo, vero top player del Milan, con i suoi 7 gol e i 4 assist stagionali. In Serie A nessuno dribbla come l’attaccante lusitano, nessuno, in altre parole, ha la sua maestria nel saltare l’uomo, caratteristica che vale oro nel calcio moderno.

Adesso bisogna blindarlo

Insomma, da talento non sempre espresso a intoccabile: oggi Leao è un valore aggiunto per il Milan, un calciatore determinante e indispensabile. L’ottimo Pioli è riuscito a tirargli fuori la magia, insistendo e perseverando. Ora il prossimo passo è il rinnovo. Perché un diamante va blindato come si deve.