Leao e quel "tabù San Siro" che ha intenzione di rompere questa sera contro l'Atalanta

Questa sera si giocherà Milan-Atalanta, sfida importantissima che potrebbe tanto rilanciare il Diavolo e il suo "nuovo" 3-4-3 in ottica Europa, quanto condannarlo una volta e per tutte ad un finale di stagione deludente. Così come la formazione di Sergio Conceiçao si giocherà tanto, anche per quella di Gian Piero Gasperini la posta in palio è alta, motivo per il quale entrambi gli allenatori faranno affidamento sui loro campioni per portare a casa 3 punti fondamentali.

Conceiçao si affiderà ovviamente a Rafael Leao, che sembrerebbe aver superato una volta e per tutte i momenti di difficoltà di questa stagione. A confermarlo non solo tanto le parole, ma i fatti e i numeri, perché nelle ultime sette partite di campionato il numero 10 del Milan ha messo a referto due assist e due gol, tutti lontano da San Siro, un po' come gli altri 5 già segnati.

E questa mattina La Gazzetta dello Sport ha analizzato proprio le difficoltà che Rafael Leao starebbe riscontrando in questa stagione tra le mura amiche. Facendo eccezione per i gol segnati in Champions League e Coppa Italia, in campionato il portoghese non ha mai timbrato il cartellino a San Siro, ed in una partita importante e delicata come quella di oggi contro l'Atalanta, il pubblico rossonero si aspetta di tornare ad urlare a squarciagola il suo nome.

Quella di stasera sarà poi la 100esima partita a San Siro di Leao con la maglia del Milan. Quindi, quale migliore occasione se non questa per sfatare un tabù che altro non fa che permettere ai detrattori del portoghese di appellarsi a qualcosa per continuare a prenderlo di mira?