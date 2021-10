Leao il più colpito dall’emergenza infortuni: prove di stacanovismo per diventare grande

Il rendimento di Rafael Leao, in questo inizio di stagione, è a dir poco spaventoso, sia a livello di gol ed assist che a livello di minutaggio e costanza. Quest'anno, probabilmente, la sua esplosione è stata uno degli acquisti più importanti del Milan, che ha trovato una pietra preziosa in uno scaffale dimenticato in soffitta. Una gemma che ha regalato ai tifosi rossoneri quattro reti ed un assist in campionato (più la marcatura in Champions League contro l'Atletico Madrid a San Siro) in dieci partite disputate. Una scoperta che è stata dettata dall'emergenza infortuni: inizialmente con il pit-stop ai box di Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimovic (con il conseguente spostamento di Rebic come prima punta) e poi dal ko dello stesso giocatore croato che ha costretto l'ex Sporting Lisbona ad un tour de force assai dispendioso.

L'ALTRA FACCIA DELLA MEDAGLIA - Se gli infortuni dei compagni hanno permesso a Leao di trovare una continuità mai vista prima, la stessa emergenza non gli sta garantendo periodi per rifiatare (e nell'ultima gara contro il Torino si sono notati parecchi attimi di down fisici). Dal forfait di Rebic (contro l'Hellas Verona nella gara che è stata valida per l'ottava giornata di Serie A), infatti, il portoghese ha disputato ben 325' minuti su 360' totali. Ma il minutaggio non sembra essere destinato a fermarsi nelle prossime giornate, dato che contro la Roma - domani - e contro il Porto - mercoledì - Leao dovrebbe iniziare e finire le partite senza la possibilità di accomodarsi in panchina, in attesa del rientro del numero 12 nel derby contro l'Inter. Rafa, dunque, lo si sta osservando in una versione da stacanovista (e quasi sbalorditiva, visto il rendimento passato): una situazione che potrebbe finalmente arricchirlo e spronarlo verso l'ascesa nell'élite del calcio.