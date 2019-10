Leao-Piatek, il ballottaggio è servito: uno esclude l’altro, per il tandem bisogna attendere

È il ballottaggio con la "B" maiuscola, quello che, con ogni probabilità, impiccia maggiormente Stefano Pioli e scatena le discussioni più accese sui social. Meglio la tecnica di Leao o il pragmatismo di Piatek? Imprevedibilità del portoghese vs concretezza del pistolero: anche all’Olimpico, a meno di clamorosi colpi di scena, uno escluderà l’altro.

LEGGERO VANTAGGIO - Pioli non ha ancora sciolto le riserve. Leao ha fatto bene contro il Lecce, ma è stato Piatek, entrato in campo nella ripresa, a trovare la via del gol. Il dubbio resta. E gli ultimi allenamenti non hanno fatto luce. Perché il tecnico rossonero, ancora una volta, ha mischiato le carte, alternando i due nella formazione titolare. Gli spifferi da Milanello raccontano di un Leao un gradino sopra al polacco, ma non ci sono i presupposti per sbilanciarsi.

TANDEM - Le percentuali, dunque, sono ancora in equilibrio, anche se pendono leggermente dalla parte del giovane lusitano. I tifosi si augurano di vederli presto in coppia, ma i tempi - a quanto pare - non sono ancora maturi. E allora avanti con il ballottaggio, quello che impiccia maggiormente Pioli. E che a Roma potrebbe premiare nuovamente Leao.