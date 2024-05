Leao, pronta un'offerta a tre cifre dall'Al-Hilal. Tutto quello che c'è da sapere sull'indiscrezione di O Jogo

Questa mattina dal Portogallo, dal quotidiano lusitano O Jogo, rimbalza una notizia che viene definita come "bomba". Secondo quanto viene raccontao, l'Al-Hilal sarebbe pronto a fare follie per Rafael Leao, numero 10 del Milan. Date le reazioni che sono subito scaturite all'uscita della notizia e vista anche l'importanza della stessa, è importante fare chiarezza su quanto riportato dai colleghi portoghesi.

La notizia

L'estate prossima l'Al-Hilal sarà impegnata nel nuovo Mondiale per Club e il club saudita ha intenzione di mettere in piedi una squadra che possa essere capace di lottare per la vittoria del titolo. Con l'infortunio di Neymar a inizio stagione e il futuro del brasiliano che sembra compromettere il suo futuro in Arabia Saudita, la squadra cerca una nuova stella e sarebbe pronta a svenarsi per Rafael Leao. Al momento il club saudita non ha intenzione di pagare al Milan la clausola rescissoria da 175 milioni ma è comunque intenzionato a fare un'offerta "irrinunciabile" da tre cifre. Allo stesso tempo verrà offerto al giocatore uno stipendio elevatissimo, anche se O Jogo non riporta indiscrezioni sulle cifre di quella che potrebbe essere l'offerta del club saudita al giocatore. Secondo quanto riferito l'Al-Hilal ha l'intenzione di mettere in piedi un'operazione "mai vista prima", portando nella lega araba un campione del calcio europeo ancora nel fiore dei suoi anni.

Il contorno

Accanto alla notizia vera e propria c'è un contorno tutto da analizzare. Secondo l'indiscrezione di O Jogo, nella trattativa avrà un ruolo di primo piano Antonio Leao, il papà di Rafa, che prenderebbe le redini delle operazioni dietro il consenso del figlio. Viene riferito che i discorsi potrebbero intensificarsi già nei prossimi giorni tanto da far decollare la contrattazione già alla fine di questa settimana. Oltre al papà del calciatore del Milan, ci sarebbe un altro personaggio importante nella vicenda: si tratta di Mario Rui intermediario portoghese che ha contatti con la famiglia reale saudita ed è stato protagonista anche dei trasferimenti all'Al-Hilal di Neymar e Otavio. In tutto questo c'è da considerare anche che il tecnico del club arabo è Jorge Jesus, non solo portoghese ma soprattutto primo allenatore di Rafa Leao allo Sporting. Potrebbe essere un motivo in più per Leao per essere convinto dalla proposta dell'Al-Hilal, se questa dovesse concretizzarsi.