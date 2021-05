Leao, Rebic o Mandzukic? Pioli valuta il sostituto di Ibra contro il Torino: Ante favorito

Il peggio sembra essere stato scongiurato, ma la stagione di Zlatan Ibrahimovic, dopo l'infortunio al ginocchio rimediato domenica contro la Juventus, potrebbe essere già finita: c'è ancora qualche piccolissima speranza di recuperarlo per l'ultima giornata contro l'Atalanta, mentre è certa la sua assenza contro il Torino e contro il Cagliari.

REBIC IN VANTAGGIO - Senza lo svedese, Stefano Pioli sta valutando con attenzione chi potrà giocare da centravanti domani sera contro i granata. Le opzioni sono Ante Rebic, Rafael Leao e Mario Mandzukic, ma una decisione definitiva verrà presa dal tecnico milanista tra oggi pomeriggio e domani mattina. Al momento non ci sono certezze, però il favorito sembra essere Rebic, il quale è stato menzionato più volte in conferenza stampa da Pioli, che ha elogiato l'atteggiamento incazzato con cui l'ex Eintracht Francoforte è entrato in campo contro la Juventus.

MASSIMA DISPONIBILITÀ - Rebic è in vantaggio anche perchè Leao e Mandzukic non hanno convinto più di tanto nelle ultime settimane: il primo sembra essere un pesce fuor d'acqua nel ruolo di centravanti, mentre il secondo sta faticando parecchio a ritrovare la forma migliore dopo essere stato fuori quasi due mesi per un problema muscolare. Anche Ante, va detto, predilige giocare da attaccante esterno, ma siamo nel momento decisivo della stagione e il Milan ha bisogno della massima disponibilità di tutti per raggiungere l'obiettivo Champions.