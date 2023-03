Leao torna a sinistra e segna dopo 71 giorni. Per rinascere con il Milan serve la stessa ricetta

Nel sentimento popolare, la figura della fenice è simbolo di rinascita, dalle proprie ceneri. Per questo motivo i tifosi rossoneri sperano che nei prossimi due mesi, decisivi per le sorti future del Milan, Rafael Leao si trasformi in una fenice e possa riemergere dalle ceneri di un inizio di 2023 da dimenticare e in cui, con il club, ha segnato solo due gol a gennaio.

Ieri sera Rafa è entrato a gara in corso nell'impegno - poco probante c'è da riconoscerlo con il massimo rispetto per l'avversario - del Portogallo in casa del Lussemburgo, match valido per la seconda giornata di qualificazione a Euro 2024. I lusitani hanno vinto senza problemi per 6-0 e il giocatore del Milan, nei 15 minuti giocati, ha fatto un po' di tutto: un bell'assist per Otavio, un rigore procurato ma sbagliato, un gol. La rete, a Rafa, mancava da 71 giorni: era il 14 gennaio e il Milan sfidava il Lecce al via del Mare. Da quel momento il 17 non ha più trovato la via del gol e ha perso anche un po' di fiducia, non riuscendo a essere più determinante come nella passata stagione salvo qualche squillo come l'assist per Messias nella vittoria sull'Atalanta. Pioli e tutto l'ambiente rossonero si augura che la parentesi rossonera, con buona prestazione annessa, possa restituire al Milan un Leao con uno spirito rinnovato.

Largo a sinistra

La differenza tra le prestazioni opache di inizio 2023 con quelle che Leao potrebbe regalare da qui fino alla fine della stagione, potrebbe farla anche la posizione in campo. Con il cambio di modulo a cui Pioli ha sottoposto il Milan nel mese di febbraio passando alla difesa a tre, Rafa è stato spostato più al centro del campo quasi da seconda punta alle spalle di Giroud. Potrebbe non essere un caso che le sue prestazioni, con meno spazio davanti a sè, siano calate e siano risultate meno decisive. E non è probabilmente neanche un caso che ieri in 15 minuti Leao abbia creato così tante occasioni da gol, trovando anche la rete, giocando largo a sinistra lì dove aveva fatto per molti mesi la differenza con i rossoneri. Dunque la possibilità di un nuovo cambio modulo per il Milan, come si vocifera in questi giorni, potrebbe aiutare anche Leao a tornare decisivo nella zolla di campo che più esalta le sue caratteristiche.