Leao: "Un onore rappresentare il Milan. Lo Scudetto lo conserverò per il resto della mia vita. Futuro? Ogni giocatore vorrebbe giocare in Premier"

Intervistato al magazine Gaffer, Rafa Leao si è raccontato a 360 gradi. Queste le parole del portoghese:

Com'è stato crescere ad Almada, come sono state le tue esperienze nei tuoi primi anni? "Almada è una città nobile, crescere lì è stata una grande esperienza. Vengo da un quartiere chiamato Bairro da Jamaica, vicino a Seixal. Almada è una città che significa molto per me, mi ha dato molte opportunità di crescere calcisticamente. È lì che ho mosso i primi passi quindi sono grato per la mia città e la porterò sempre con me ovunque andrò".

Parlami del tuo periodo allo Sporting, come ci si sente a seguire le orme di grandi come Luis Figo e Cristiano Ronaldo?

"Lo Sporting è una delle migliori accademie del mondo, se non la migliore, visto che ha allenato due Palloni d'Oro. È un onore che mi riempie di grande orgoglio aver fatto carriera lì, mi hanno aperto le porte del mondo del calcio e gli sono molto grato. È sicuramente un club che ricorderò e porterò con me per sempre".

Crescendo hai sempre voluto diventare un calciatore professionista? Quali giocatori hai idolatrato e hai cercato di replicare nel tuo gioco? "100%, Ronaldinho e Cristiano Ronaldo. Sono giocatori che ho seguito e che ho provato a copiare quando ero piccolo. Ho imparato a fare le cose che faccio oggi, il dribbling... guardando i loro video su Youtube. Sono entrambi dei miei grandi idoli e mi piacerebbe avere una carriera simile alla loro".

Hai passato un anno in Francia prima di venire al Milan, com'è stato quel periodo per la tua crescita?

"Non è stato facile all'inizio perché è stato un cambiamento improvviso e non mi aspettavo di trasferirmi in un altro paese così presto, ma questo è stato estremamente importante per la mia crescita e mi ha aiutato a maturare come giocatore. Sono cresciuto anche come persona perché ho imparato una nuova lingua e come trattare con nuove persone in un ambiente diverso"

Al di fuori del calcio sei un grande appassionato di musica, pubblichi per hobby ma hai anche fondato la tua etichetta discografica, dimmi di più a riguardo?

"Sì, la musica è il mio hobby. È il mio modo di esprimermi. Non sono un musicista che fa molte interviste e non molte persone sanno molto della mia vita personale, quindi la musica è dove posso ritrovare me stesso. Mi permette di sentirmi a mio agio a parlare di certe cose che non tendo ad esprimere a livello calcistico. E per quanto riguarda l'avvio della mia etichetta... è stato un modo per me di aiutare i nuovi artisti a realizzare i loro sogni e portare il loro talento a nuovi livelli".

Quando hai iniziato a fare musica? Da calciatore ti sei mai preoccupato dell'accoglienza che avresti ricevuto per aver fatto qualcos'altro insieme alla tua carriera?

"Era durante la quarantena. Ci siamo allenati a casa e abbiamo avuto un sacco di tempo libero, la musica era qualcosa che volevo fare da un po' quindi ho approfittato del tempo che avevo per provarla ed ero molto contento del risultato. Prima di pubblicarlo l'ho mostrato a persone a me vicine che sono anche nella scena musicale e il feedback è stato positivo quindi non avevo paura della reazione del pubblico".

Il tuo nome d'arte è Way45, puoi dirci qualcosa sul significato che c'è dietro e su come l'hai scelto?

"Way significa "cammino" che in inglese si traduce anche in percorso e 45 fa parte del codice postale del mio quartiere che è 2845. Quindi, mettendoli insieme, volevo mostrare che non bisogna mai dimenticare da dove si viene e che ovunque si vada, bisogna porta sempre con te le tue origini".

San Siro è uno stadio speciale, come è stato uscire per la prima volta con i colori del Milan?

"Ho provato un immenso orgoglio e anche un grande senso di responsabilità. Mi sentivo anche nervoso perché la maglia del Milan pesa tantissimo. È un club con molta storia che ha vinto diversi titoli, sette Champions League! Quindi, quando ho avuto l'opportunità di venire qui, non ci ho pensato due volte. I primi giorni e mesi sono stati momenti entusiasmanti perché non avrei mai pensato di poter indossare questa maglia. È un onore rappresentarlo fino ad oggi".

Come è stato vincere lo scudetto e giocare una parte così importante del campionato?

"Molto felice. Era qualcosa che il nostro team attendeva da tempo. È stato il risultato di molto impegno e lavoro, è stato storico! È stato un momento molto speciale per me personalmente perché è stato il primo scudetto che ho vinto con il Milan ed è un ricordo che conserverò per il resto della mia carriera e della mia vita".

Ora hai giocato e segnato in una Coppa del Mondo, un sogno di una vita per tanti, com'è stato giocare sul più grande palcoscenico del mondo in Qatar?

"Posso solo descriverlo come un'esperienza incredibile. Rappresentare il mio Paese è sempre qualcosa di speciale, soprattutto in una competizione come la Coppa del Mondo. È stata un'esperienza straordinaria che mi è piaciuta al massimo. Ero molto orgoglioso di poter rappresentare il mio paese in quella competizione e spero di poterci aiutare a realizzare qualcosa di speciale in futuro".

La moda è chiaramente uno dei tuoi più grandi interessi, ricordi quando hai iniziato a prestare attenzione allo stile e cosa ti ha coinvolto?

"Mio padre mi rendeva abbastanza 'vanitosa' per così dire, perché quando ero più giovane non mi lasciava uscire di casa vestito male. Mi vestivo e mi guardavo allo specchio per assicurarmi che fosse tutto perfetto. Il mio buon gusto è stato anche merito suo perché veste davvero bene. Dato che è una figura così importante nella mia vita, è stato sicuramente grazie a lui che mi sono innamorata della moda e mi è sempre piaciuto vestirmi bene. Quindi sì, posso dirvi che mio padre è stato la mia ispirazione e spero un giorno di essere un punto di riferimento anche nel mondo della moda".

Abbiamo visto la collaborazione Off-White x AC Milan, se potessi scegliere un marchio con cui rilasciare un drop esclusivo, chi sarebbe e che tipo di cose disegneresti?

"Louis Vuitton... Ma non so cosa disegnerei. Questa è una bella domanda. Finché potessi collaborare con loro, sarebbe fantastico".

Avendo già giocato in tre dei migliori campionati in così giovane età, ti vedi esplorare più Europa nel corso della tua carriera? C'è un posto dove vorresti suonare ad un certo punto?

"Premier League. Penso che ogni giocatore voglia giocare in Premier League perché è un campionato molto competitivo. Ha un calcio coinvolgente, grandi squadre e un pubblico mondiale. La Serie A è attualmente molto ben posizionata nel mondo del calcio, ma direi sicuramente la Premier League in futuro".

Come si prospetta il futuro sia per Rafael Leao che per Way45, cosa possiamo aspettarci di vedere in futuro dentro e fuori dal campo?

"Dal punto di vista calcistico, il mio obiettivo è vincere la Champions League e il Pallone d'Oro. Come artista, personalmente non ci penso troppo, seguo il flusso. Come individuo, penso di rendere la mia etichetta uno dei più grandi nomi familiari nel mondo della musica".