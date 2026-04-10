Lewandow-SÌ: un colpo alla Modric, ciò che servirebbe al prossimo attacco del Milan

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Davvero un giocatore come Robert Lewandowski non metterebbe tutti d’accordo? L’età è un discorso oggettivo, è vero ma abbiamo visto come profili alla Modric e Ibrahimovic (quando tornó nel dicembre 2019) possano davvero cambiare i destini e le stagioni delle squadre. Dell’attaccante polacco abbiamo parlato tanto, e secondo le ultime indiscrezioni il club rossonero sarebbe realmente interessato a trattare il centravanti in scadenza col Barça. Un colpo alla Modric, da vero Milan.

UN GRANDE SÌ

Lewandowski permetterebbe al Milan di fare il grande salto di qualità in avanti, ma non solo singolarmente. Il suo arrivo permetterebbe a giovani quali Gimenez (e forse in futuro Kostic e Camarda) di poter crescere gradualmente, con un grande attaccante di esperienza come chioccia. L’età sicuramente non aiuta per un discorso futuro, ma con un Milan che, si spera, chiuda il discorso Champions il prima possibile, sarà davvero necessario mettere esperienza, qualità e quantità in rosa. Come fatto per Modric, ad esempio.

UN COLPO ALLA MODRIC

Sarebbe come replicare il grande acquisto di Luka Modric a parametro zero. Un gigante nel proprio ruolo. Robert Lewandowski convince tutti, anche se l’incognita stipendio e volontà del polacco restano la cosa più importante. Su di lui anche la Juve, a caccia di un nuovo attaccante di esperienza per la prossima stagione.

NUMERI E CLASSE

Lewandowski per come lo conosciamo oggi è una delle figurine da collezione di maggiore pregio: emblema della Polonia e miglior marcatore della storia della nazione, chiuderà la carriera sfondando il muro delle millecento presenze (tra club, 933, e nazionale, 165, siamo a quota 1098) e proverà ad abbattere anche quello delle 800 reti realizzate (è a quota 749 sommando le 660 reti nei club e gli 89 gol con la Polonia, ma nel calcio moderno, in cui si gioca ogni tre giorni, la cifra è destinata a essere depennata nell’arco di qualche ora: il Barcellona gioca sabato 11 aprile la sfida di Liga contro l’Espanyol).