Il Milan sogna: Lewandowski si fa avanti. Gli agenti sondano nuove opportunità

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Il Milan sogna Robert Lewandowski. Già da qualche mese il nome del polacco orbita attorno all'universo rossonero e più in generale a quello del calcio italiano: il fuoriclasse polacco, classe 1988, potrebbe essere il profilo d'esperienza e soprattutto che porta i gol a Milanello, specialmente nella prossima stagione quando i rossoneri puntano a tornare in Europa, possibilmente quella che conta. La Gazzetta dello Sport questa mattina parla di un Lewandowski che "si offre al Diavolo".

Agenti al lavoro

Come è noto da tempo, il contratto di Robert Lewandowski con il Barcellona scade al termine di questa stagione. Il centravanti nativo di Varsavia non ha ancora reso nota la sua decisione in merito al suo futuro, anzi l'ha volutamente rimandata per concentrarsi sui vari obiettivi stagionali. Nemmeno il club blaugrana ha espresso una reale posizione. Il risultato è che l'addio si fa sempre più una possibilità concreta. Ed è qui che entrano in gioco Milan e altre big d'Europa - in Italia c'è anche la Juventus - in cui Lewa è certo di voler continuare la sua carriera. Per questo, nonostante quel che sarà della carriera del polacco rimane ufficialmente incerto, la Gazzetta riferisce che gli agenti del calciatore sono già al lavoro per sondare il terreno e capire quali top team europei possono essere interessati all'esperto profilo di Lewandowski.

Alla Modric

Da un punto di vista sportivo un eventuale colpo Lewandoswki per il Milan sarebbe assimilabile a quello di Modric: un campione della sua generazione, giunto a un'età calcisticamente avanzata ma che conserva ancora tanto fuoco da sprigionare, che potrebbe portare in dote sia una sconfinata esperienza che tante reti. Il polacco è stato ed è una macchina da gol, anche quest'anno, pur giocando meno, ne ha segnati 12 in campionato. Inoltre ci sarebbe l'opportunità di metterlo sotto contratto a parametro zero, un bel colpo per le casse milaniste. Il vero nodo da sciogliere sarà quello dell'ingaggio elevato: sicuramente, però, il Milan starà già facendo tutte le valutazoni in merito anche se non si potrà tergiversare troppo perché Lewandowski non parteciperà al Mondiale e, verosimilmente, sarà a disposizione sul mercato fin dai primi giorni.