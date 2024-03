live mn Adli: "Ci aspetta una gara molto importante. Non è la Champions League ma vogliamo provare a vincere questa coppa"

Tra pochissimi minuti dalla sala conferenze, il centrocampista del Milan, Yacine Adli, prenderà la parola e risponderà alle domande dei giornalisti alla vigilia del cruciale incontro di Europa League in programma domani sera a San Siro contro lo Slavia Praga.

Una coppa importante per te

"Quando il Milan gioca queste partite è importante per tutti, non è la Champions League ma è una competizione alla quale teniamo moltissimo, vogliamo provare ad arrivare fino in fondo ma domani ci aspetta una gara importante contro una squadra fisica e che metterà intensità per tutta la partita, ne siamo consapevoli"

Un futuro in nazionale, che cosa sogni?

"Sono felice di poter giocare e dare una mano, giocare con la Francia è un obiettivo, devo continuare a lavorare così perchè la strada è lunga. Adesso sto pensando al Milan e al futuro di questa stagione, sicuramente rispetto all'anno scorso sono migliorato grazie al lavoro dello staff e all'aiuto dei miei compagni e devo andare avanti così"

Il duro lavoro ripaga, cosa è cambiato?

"Il ruolo è stato un aspetto importante e che ho cambiato in questa stagione, l'anno scorso era diverso e avevo davanti a me tanti giocatori di qualità, non è stato facile ma ho sempre lavorato molto e devo anche ringraziare mister, staff e la squadra. Sono migliorato e ho imparato a giocare in altre posizioni, ma sono sempre stato me stesso durante questo percorso, e piano piano voglio e posso migliorare ancora di più per aiutare la squadra"

Uno spogliatoio francese, facile per il tuo adattamento?

"Sì certo, quando sono arrivato sono stato accolto molto bene da tutti, è normale che è stato facile legare con molti ragazzi francesi, ho cercato di calarmi in questo mondo fin da subito ma ci è voluto tempo, come normale che sia"

Circostanza su circostanza, hai creato tutto questo per essere qui

"No non ho creato niente, credo solo nel lavoro quotidiano, in Dio e nella mia famiglia. Come ho detto prima so che devo ancora fare molto, ma sono contento di aver lottato e mai mollato in tanti momenti difficili"