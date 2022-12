LIVE MN - Arsenal-Milan (2-1) - Tomori di testa non sbaglia, assist di Tonali

94' Corner per il Milan, Hein blocca.

91' Sette minuti di recupero.

90' Cambio nell'Arsenal: fuori Odegaard e Lokonga, dentro Smith e Nwaneri.

85' Ricordiamo che al termine della partita, da regolamento, si andrà ai rigori. Chi vince porterà a casa un punto.

80' Cross di Bennacer per Lazetic, ma Hein fa suo il pallone.

77' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL!! GOOOOOOOOOOOLLL DEL MILAN! Punizione perfetta di Tonali, Tomori stacca di testa e realizza la rete del 2-1.

74' Cambio anche neu Gunners: fuori Fabio Vieira, dentro Marquinhos

73' Cambi nel Milan: fuori Pobega, Vranckx, Adli, Rebic, dentro Krunic, El Hilali, Bennacer, Bozzolan.

71' Ammonito Nketiah.

67' Avanza la squadra di Arteta, rossoneri spenti.

62' Ancora Arsenal, questa volta con Fabio Vieira. Mancino dal limite largo.

58' Destro di Elneny da fuori area, Odegaard è sulla traiettoria dunque la palla sorvola la traversa.

55' Cambio nel Milan: fuori Origi, dentro Lazetic.

51' Milan che fa la partita, l'Arsenal aspetta nella propria metà campo.

48' Destro dalla distanza di Brahim deviato, corner per il Milan.

47' Cambio anche nell'Arsenal: dentro Cedric e Elneny, fuori White e Partey

46' Doppio cambio nel Milan: dentro Thiaw e Brahim Diaz, fuori Saelemaekers e Kalulu.

45' Si riparte!

I rossoneri chiudono i primi quarantacinque minuti sotto di due reti. Milan positivo per i primi venti minuti di gioco, colpendo una traversa con Origi e andando vicino al gol di testa sempre con il belga. La squadra di Pioli paga due errori di superficialità.

49' Fine primo tempo.

46' Quattro minuti di recupero.

45' Ripartenza dell'Arsenal, ancora Nelson ma questa volta la conclusione termina altissima.

42' Gol dell'Arsenal. Erroraccio in fase di impostazione di Tatarusanu, Fabio Vieira allarga per Nelson che calcia e segna la rete del 2-0.

37' Fase di gioco con molte interruzioni.

32' Milan che prova a fare la partita, ma sbaglia molto in fase di impostazione.

28' OCCASIONE MILAN! Cross perfetto dalla destra da parte di Adli, Origi stacca indisturbato di testa ma spedisce incredibilmente fuori.

24' Continua ad attaccare l'Arsenal, trovando il Milan scoperto sulla sinistra. Grande intervento di Vranckx.

20' Gol dell'Arsenal. Punizione perfetta di Odegaard, Tatarusanu rimane fermo a guardare.

17' Tonali recupera palla a centrocampo, Adli allarga per Rebic, cross basso per Saelmaekers che di mancino spara altissimo.

15' Sullo sviluppo di un corner, Adli trova Kalulu in area, gira di sinistro ma Hein blocca.

14' Ancora Milan, questa volta con Pobega che in acrobazia prova a sorprendere Hein, ma trova una deviazione: altro corner.

11' TRAVERSA DI ORIGI!! Imbucata di Rebic, colpo di tacco del belga a smarcarsi e destro a giro che si stampa sul legno!

8' Ritmi non altissimi in questo inizio di match.

4' Lokonga supera agilmente Gabbia: punizione per l'Arsenal che diventa corner dopo una deviazione.

1' Inizia il match!

- Novità in questa Dubai Super Cup: indipendentemente dal risultato si andrà ai rigori.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testale di Arsenal-Milan, prima amichevole dei rossoneri a Dubai nella competizione in cui partecipano anche Lione e Liverpool. I rossoneri, dopo una prima sgambata a Milanello contro il Lumezzane, stanno continuando la preparazione negli Emirati Arabi. Con la squadra di Arteta sarà un test importante per mettere minuti nelle gambe e ritrovare la miglior forma fisica. Come sempre, rimanete con noi per non perdere gli aggiornamenti minuto per minuto di questo bellissimo big match!

Formazioni ufficiali:

ARSENAL: Hein, Tierney, Magalhaes, Odegaard, Nketiah, Holding, Fabio Vieira, Lokonga, Nelson, White, Partey. A disp.: Graczyk, Cedric, Elney, Marquinos, Butler-Oyedji, Cirjan, Foran, Sagoe Jr., Smith, Lewis-Skelly, , Cozier-Duberry, Souza, Walters. All.: Arteta.

MILAN: Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Pobega; Tonali, Vranckx; Saelemaekers, Adli, Rebic; Origi. A disp.: Mirante, Jungdal, Diaz, Bakoune, Bennacer, Bozzolan, Krunic, Lazetic, Thiaw, Simic. All. Pioli.