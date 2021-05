LIVE MN - Atalanta-Milan (0-2) - Doppio Kessié: è Champions!

Ennesima vittoria in trasferta, e stavolta vale doppio. Anzi, vale 50 milioni. Il Milan torna in Champions League dopo aver battuto (e scavalcato in classifica) l’Atalanta. A Bergamo finisce 2-0 grazie a un sontuoso Kessie, che gioca una partita strepitosa e si concede una doppietta dal dischetto che vale una stagione. Un premio meritato per un’annata da protagonisti: i rossoneri tornano nel loro habitat naturale, la massima competizione europea per club.

95' Finita! Il Milan è in Champions League!

93' GOOOOOOLLLLLLL!!! KESSIEEEEE!!! Il presidente non sbaglia dal dischetto: 2-0 per il Milan!!!

92' Espulso De Roon che colpisce un giocatore rossonero. Ammonito Dalot.

91' Calcio di rigore per il Milan: fallo di mano di Gosens.

90' Ci saranno 4 minuti di recupero.

89' Il Milan prova a tenere il pallone lontano dalla sua propria di rigore.

87' Doppio cambio per l'Atalanta: entrano Miranchuk e Palomino, escono Freuler e Toloi.

86' Calcio d'angolo per l'Atalanta: pallone dentro e fallo su Donnarumma. Ammonito Toloi per proteste.

82' Muriel ha una buona chance dal limite, ma la sua conclusione con il destro finisce altissima sopra la traversa.

81' Cartellino giallo per Mario Mandzukic.

79' Cambio anche per l'Atalanta: Pasalic prende il posto di Maehle.

79' Doppia sostituzione per il Milan: Dalot e Mandzukic prendono il posto di Saelemaekers e Leao.

74' Calcio d'angolo per l'Atalanta: cross in area, Calabria allontana la minaccia.

72' Atalanta pericolosa con Muriel: destro dalla distanza e pallone che esce di un soffio.

69' Ammonizione per De Roon.

68' Milan a un passo dal gol. Meite serve Leao, che si presenta a tu per tu con Gollini e lo scavlca con un tocco sotto, ma il pallone colpisce il palo. Che sfortuna!

66' Ancora l'Atalanta, sempre con Malinovskyi: tiro dal limite e parata facile di Donnarumma.

65' L'Atalanta ci prova da fuori con Malinovskyi: conclusione dalla distanza e pallone sul fondo.

62' Doppio cambio per il Milan: fori Bennacer e Diaz, entrano Meite e Krunic.

57' Atalanta a un centimetro dal gol. Zapata riceve palla in area, si gira e calcia, ma la sua conclusione sfiora il palo a Donnarumma ormai battuto.

56' Il Milan pensa solo a difendere. L'Atalanta attacca con tanti uomini ma per il momento il muro rossonero regge.

51' L'Atalanta prova a chiudre all'angolo il Milan, che difede con tanti uomini.

48' Cartellino giallo per Freuler.

45' Tutto è pronto. Fischio di Mariani: si riparte! Possesso Atalanta.

- Squadre in campo per la ripresa. Un cambio per l'Atalanta: Muriel prende il posto di Pessina.

Milan in vantaggio al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco. Decide, per il momento, il gol di Kessie su calcio di rigore (procurato da Theo Hernandez). Poche emozioni a Bergamo: i rossoneri giocano una partita di grande attenzione, badando a coprire ogni varco per poi sfruttare le ripartenze. L'Atalanta ha tenuto il pallino del gioco, ma senza impensierire Donnarumma. Un match in equilibrio, dunque, fino al penalty di Frank.

46' Fine primo tempo.

45' Ci sarà 1 minuto di recupero.

43' GOL GOL GOOOLLL!!! KESSIE!!! Franck non sbaglia dal dischetto: 1-0 per il Milan.

40' Calcio di rigore per il Milan: fallo su Theo Hernandez.

38' Leao ruba palla a Romero, che poi lo atterra: era ultimo uomo, ma Mariani lascia incredibilmente correre.

34' Poche emozioni fin qui. Il copione della partita non cambia: l'Atalanta tiene palla, il Milan pensa più a difendere.

30' Il Milan fatica a proporre gioco.

26' Calcio d'angolo per l'Atalanta: pallone dentro, libera la difesa del Milan.

24' Milan shiacciato all'indietro in questa fase. I rossoneri spettano l'Atalanta.

20' Punizione dalla sinistra per l'Atalanta: cross in mezzo, colpo di testa di Djimsiti e pallone alto sopra la traversa.

17' L'Atalanta prova a fare a partita. Il Milan difende con tanti uomini per poi ripartire.

13' Malinovskyi si libera al tiro, ma il suo mancino dalla distanza finisce alto sopra la traversa.

11' Il Milan rimane compatto e prova a sfruttare le ripartenze.

8' Partita contratta in questo avvio di gara.

4' Il primo tiro è del Milan. Buona occasione per Saelemaekers, che calcia col destro dal limite ma non inquadra la porta.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio di Mariani: si comincia! Primo pallone del match per il Milan.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Classica maglia nerazzurra per l'Atalanta, completo bianco per il Milan.

Amici di MilanNews.it, benvenuti al "Gewiss Stadium" di Bergamo. I rossoneri affrontano l'Atalanta nella nella 38esima e ultima giornata del campionato di Serie A. Dentro o fuori, non ci saranno altre possibilità: la qualificazione in Champions si decide stasera. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

LE FORMAZIONI:

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Malinovskyi; Zapata. A disp.: Sportiello, Rossi, Caldara, Ilicic, Lammers, Hateboer, Miranchuk, Palomino, Pasalic, Muriel, Ruggeri, Stualo. All.: Gasperini

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Tomori, Kjaer, Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Brahim Diaz; Leao. A disp.: Tatarusanu, A. Donnarumma, Dalot, Romagnoli, Kalulu, Tonali, Meite, Krunic, Castillejo, Hauge, Mandzukic, Maldini. All.: Pioli