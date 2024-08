live mn Barcellona-Milan (5-6 d.c.r): il Milan vince anche contro il Barça nel segno di Torriani

ERRORE BARCELLONA! Torriani para il rigore a Faye e permette al Milan di vincere (anche) contro il Barcellona.

GOL MILAN! Grande rigore di Kevin Zeroli, che con forza l'ha incrociata superando senza troppe difficoltà Inaki Pena.

GOL BARCELLONA! Torriani arriva a millimetri al rigore calciato da Vitor Roque. La palla però è entrata, quindi si va ad oltranza

GOL MILAN! Adli va sul sicuro: forte e centrale. Il Milan torna in vantaggio.

GOL BARCELLONA! Fernandez spiazza Torriani con grande serenità. 2 a 2 il parziale fino a questo momento dai tiri dal dischetto.

ERRORE MILAN! Kalulu calcia malissimo spedendo la palla addirittura sopra la traversa.

GOL BARCELLONA! Bernal realizza il primo rigore del Barça della serie tirando nella maniera più classica che esista: forte e centrale.

GOL MILAN! Okafor apre il piatto e manda Inaki Pena dell'altro lato. Doppio vantaggio Milan.

L'HA PARATA TORRIANI! Il portiere del Milan non abbocca alla finta e dice no al giovane del Barcellona Junyent.

GOL MILAN! Calabria incrocia molto bene. Primo rigore trasformato, Milan avanti.

SBAGLIA ANCHE IL BARCELLONA! Koundè incrocia ma colpisce la palla molto male spedendola fuori.

ERRORE MILAN! Bennacer incrocia a metà altezza ma il portiere del Barcellona ha intuito prima del tempo neutralizzando il rigore dell'algerino.

Si parte dal dischetto. Inizia il Milan con Bennacer

90 + 4' | Finisce 2 a 2 al M&T Bank Stadium di Baltimora fra Barcellona e Milan. La sfida si deciderà ai calci di rigore.

90' | 4 minuti di recupero

88' | Finale di partita piuttosto nervoso, almeno per quanto concerne i cartellini. Il direttore di gara ha infatti ammonito anche Ismael Bennacer per aver colpito in volto Junyent con il gomito.

86' | Fonseca cambia ancora. Kalulu e Zeroli per Thiaw e Loftus-Cheek

86' | Giallo anche per Guille Fernandez, puntio per aver strattonato Saelemaekers

84' | Altro giallo della partita, questa volta per i giovane Quim, punito per un intervento pericoloso su Calabria.

82' | La partita si avvia alla sua conclusione, con entrambe le squadre che a sprazzi tentano il guizzo per portarla a casa entro i 90' per evitare i rigori.

77' | Triplo cambio nel Milan. Fuori Terracciano, Tomori e Chukwueze. Dentro Cuenca, Jimenez, Gabbia.

74' | Fase della partita piuttosto spezzettata, che vede il Barcellona gestire di più e meglio la palla rispetto al Milan, che continua a soffrire tanto quella palla in verticale che sfila tra i due mediani.

64' | Ancora occasione per il Barcellona. Dalla sua mattonella Raphinha ha ubriacato con delle finte Thiaw ritagliandosi dello spazio per arrivare alla conclusione. Come nel primo tempo, anche in quest'occasione Torriani si è fatto trovare pronto dicendo no all'attaccante brasiliano, aggiornando così il "conto" che c'è fra i due.

62' | Doppio cambio nel Milan: dentro Okafor ed Adli, fuori Pulisic e Musah

58' | L'HA PAREGGIATA IL BARCELLONA! Rimonta completata. Grande palla in verticale di Raphinha che trova Pau Victor spaccando in due la difesa del Milan. Bravo il 2001 del Barça a sfruttare l'occasione e servire dentro l'area di rigore Robert Lewandowski, che indisturbato la insacca facendo doppietta. È 2 a 2 al M&T Bank Park di Baltimora.

52' | Ritmi alti e pressing la fanno da padrona in questi primi minuti del secondo tempo, con il Milan che sta comunque provando a fare la partita con fraseggi stretti e veloci.

45' | 30 secondi del secondo tempo e primo giallo della partita a Saelemaekers.

45' | È iniziato il secondo tempo al M&T Bank Stadium di Baltimora.

Cambiano un po' gli interpreti della partita da una parte e dall'altra. Per il Milan dentro Calabria e Bennacer per Leao e Jovic.

50' | Fine primo tempo al M&T Bank Stadium di Baltimora. Un buon Milan va negli spogliatoi in vantaggio sul Barcellona grazie alle reti di Luka Jovic e Christian Pulisic, alle quali ha risposto quella di Roberto Lewandowski che ha accorciato le distanze.

48' | Il Barcellona l'aveva pareggiata con Pau Victor, ma il capocannoniere dei blaugrana per questa tournée in America si è fatto trovare in fuorigioco. La rete gli è stata dunque annullata.

45' | 5 minuti di recupero

39' | Chukwueze manca di finalizzazione e di cattiveria sul più bello, dopo essersi creato tutto da solo l'occasione del possibile 3 a 1. Tiro smorzato ed al lato, che non ha impensierito più di tanto Ter Stegen.

28' | Terza parata importante in questa mezz'ora per Torriani, ancora una volta su Lewandowski. Dopo una grande apertura di Gundogan, Alex Valle ha crossato con i tempi giusti, e di prima, dentro all'area di rigore, trovando l'attaccante polacco che nonostante ci abbia messo tanta forza nel colpo di testa, non è riuscito a superare l'estremo difensore del Milan, bravo a respingere e mandare in calcio d'angolo la palla.

23' | Ancora Barcellona ma c'è sempre Torriani. L'esterno brasiliano ha provato ad impensierire il giovane portiere del Milan con un diagonale, prontamente respinto e poi allontanato da un difensore rossonero.

22' | HA SEGNATO IL BARCELLONA! Lewandowski accorcia le distanze con un grande gol dal limite dell'area. Dopo un eerore in disimpegno di Saelemaekers, Raphinha ha prontamente trovato l'attaccante polacco che, con un doppio passo ubriacante, ha disorientato Thiaw piazzando la palla all'angolino lì dove il giovane Torriani non è riuscito ad arrivarci.

18' | Doppia reazione del Barcellona a pochi minuti dal raddoppio di Pulisic. Prima Raphinha e poi Lewandowski hanno provato ad accorciare le distanze, ma in questi casi Torriani e Thiaw si sono fatti trovare pronti respingendo entrambi i tentativi a rete dei calciatori blaugrana.

15' | GOOOOOOOOL DEEEEEL MIIILAAAAAAN! Uno due micidiale del Milan in 5 minuti. Dopo l'assist, Christian Pulisic ha trovato anche il primo gol della sua tournée in patria dopo una combinazione con Leao. Arrivato dentro l'area di rigore, dopo aver alzato la testa e non aver trovato Jovic, l'americano ha preferito optare per la coclusione alzando la palla cogliendo impreparato Ter Stegen, battendolo. È 2 a 0 Milan a Baltimora.

13' | Ancora Milan, questa volta con Leao. Dopo essere partito dalla sua mattonella, il capitano e numero 10 del Milan si è creato la mattonella per andare a calciare dal limite dell'area, ma invece che puntare su questa soluzione ha preferito cercare Luka Jovic, che oramai non ci credeva più per paura di finire in fuorigioco.

10' | GOOOOOOO DEL MIIILAAAAAAAN! Un lampo del Milan nel momento migliore del Barcellona. Grazie ad un'ottima giocata in uscita di Saelemaekers, Yunus Musah è riuscito ad attaccare la profondità trovando fra le linee, dopo 60 metri ed in area di rigore, Christian Pulisic, che con esperienza ha trovato pronto Luka Jovic che non ha dovuto fare altro che insaccare in porta la rete dell'1 a 0.

8' | Meglio il Barcellona in questi primi minuti di gioco. La formazione di Flick sta infatti iniziando ad aumentare piano piano i giri del motore avvicinandosi in maniera sempre più pericolosa alla porta di Torriani.

5' | Grande chiusura difensiva di Saelemaekers. Palla in verticale, e centrale, del Barcellona, con Raphinha che liberato in campo aperto non è riuscito a concludere a rete proprio per l'intervento in scivolata del belga, oggi schierato al posto di Calabria come terzino destro da Paulo Fonseca.

4' | Lewandowski ha avuto un po' di spazio per girarsi, puntare la porta e provare la conclusione, che però non ha impensierito più di tanto il giovane portiere del Milan Torriani, che attento ha visto sfilare il pallone sul fondo.

2' | La prima palla della stagione di Leao è quella della sua solita giocata: strappo, 1 vs 1, palla dietro dentro all'area di rigore all'altezza del dischetto. Peccato però che Jovic non è riuscito ad arrivare puntuale sul pallone per sfruttare l'assistenza del portoghese.

1' | È iniziata al M&T Bank Stradium, buon divertimento!

BARCELLONA-MILAN: LE FORMAZIONI UFFICIALI

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen, Martin, Lenglet, Dominguez, Valle, Christensen, Gundogan, Gerard Martin, Casado, Victor, Lewandowski. A disp: Penta, Astralaga, Araujo, Balde, Martinez, Torre, Fernandez, Darvich, Hernandez, Bernal, Roque, Junyent, Fort, Kounde, Faye, Kochen, Fernandez A.,Olmedo, Cuenca. All: Flick

MILAN (4-2-3-1): Torriani, Saelemaekers, Thiaw, Tomori, Terracciano, Musah, Loftus-Cheek, Chukwueze, Pulisic, Leao, Jovic. A disp: Raveyre, Nava, Calabria, Bennacer, Kalulu, Okafor, Zeroli, Jimenez, Liberali, Pobega, Gabbia, Camarda, Cuenca, Adli. All: Fonseca

Amici ed amiche di MilanNews.it benvenuti al M&T Bank Stadium di Baltimora, dove fra pochi minuti il Milan di Paulo Fonseca affronterà il Barcellona di Hansi Flick nell'ultimo incontro di questo Soccer Champions Tour, dove le due squadre si giocheranno "la glora" dopo aver vinto le due precenti partite contro Real Madrid e Manchester City.

Nonostante si tratti essere di un'amichevole, dunque, si prospetta essere una sfida accessa che promette divertimento, che noi di MilanNews.it vi faremo seguire azione per azione grazie al nostro live testuale.

DOVE VEDERE BARCELLONA-MILAN (data e ora italiana)

Data: mercoledì 7 agosto 2024

Ore: 01.30

Stadio: M&T Bank Stadium, Baltimora

TV: DAZN

Web: MilanNews.it