LIVE MN - Bologna-Milan (0-0) - Un altro passo falso

Altro giro, altro passo falso. Il Milan spreca un’altra grande occasione e non va oltre lo 0-0 sul campo di un modestissimo Bologna. Una prova ampiamente insufficiente, quella offerta al Dall’Ara dei rossoneri, mai in grado di impensierire Skorupski nell’arco dei novanta minuti. Squadra senza idee, senza geometrie, senza gioco. I rossoblù difendono con tanti uomini soffrendo pochissimo. Dall’altra parte, il Milan fa tanto possesso palla, ma senza tentare mai la giocata in verticale. Suso non incide, Calhanoglu non entra mai in partita, Higuain mette in mostra il solito nervosismo. Nella ripresa, poi, l’espulsione per doppio giallo di Bakayoko spegne definitivamente la verve (a dire il vero abbastanza scarsa) degli ospiti, che portano a casa un misero punto contro una delle squadre più in difficoltà del campionato. E contro la Fiorentina mancheranno sia Bakayoko che Kessié (diffidato e ammonito).

94' Fischio finale: 0-0 tra Bologna e Milan.

93' Ammonizione per Romagnoli.

91' Ultimo cambio per il Bologna: esce Santander, entra Destro.

90' Ci saranno 4 minuti di recupero.

85' Cambio per il Milan: fuori Suso, al suo posto Laxalt.

84' Bologna vicino al gol sugli sviluppi di un calcio di punizione: Donnarumma è bravo a bloccare il pallone in mischia.

83' Cartellino giallo per Kessié: era diffidato, salterà la gara con la Fiorentina.

82' Sostituzione per il Bologna: Orsolini prende il posto di Poli.

78' Cambio per il Milan: José Mauri prende il posto di Calhanoglu.

76' Milan in dieci uomini: Bakayako si becca il secondo giallo in pochi minuti e viene espulso.

75' Milan senza idee. Castillejo ci prova da fuori ma colpisce malamente: pallone ampiamente a lato.

73' Cartellino giallo per Bakayoko.

70' Il Bologna difende con tanti uomini dietro la linea della palla.

66' Il Bologna ci prova con Dzemaili: tiro dalla lunga distanza e pallone altissimo sopra la traversa.

65' Il Milan ci prova ma non riesce proprio a sfondare.

61' Sostituzione anche per il Milan: fuori Cutrone, dentro Castillejo.

60' Cambio per il Bologna: Dzemaili in campo al posto di Svanberg

57' Higuain ci prova dalla distanza ma sbaglia completamente la conclusione.

54' Buona occasione per il Milan. Azione manovrata e pallone per Calhanoglu, che dal limite non inquadrala porta.

52' Lancio lungo per Cutrone, che controlla,protegge palla e calcia ma troppo centralmente: nessun problema per Skorupski.

51' Continua il possesso palla sterile e in orizzontale del Milan.

47' Bella ripartenza del Bologna, ma poi Santander sbaglia tutto al momento del tiro.

45' Tutto è pronto. Fischio di Maresca: si riparte! Possesso Bologna.

- Squadre in campo per la ripresa. Non ci sono cambi, si ricomincia con gli stessi protagonisti del primo tempo.

Regna la noia al Dall’Ara. Il Milan fa tanto possesso palla (sterile, ovviamente), ma non impensierisce mai Skorupski. Anzi, la parata più impegnativa è di Donnarumma, che poco prima della mezzora disinnesca un tiro velenoso di Palacio. Zero palloni giocabili per le punte, tanti passaggi in orizzontale, Suso spesso impreciso, Calhanoglu ancora fuori dal gioco: i rossoneri fanno una gran fatica a creare occasioni. Una squadra senza idee, incapace fin qui di scardinare la difesa - tutt’altro che solida - del Bologna.

45' Fine primo tempo.

42' Ammonizione per Santander.

41' Corner per il Bologna: pallone dentro, Calhanoglu pulisce l'area.

40' Tiro senza tante pretese dalla lunga di distanza di Rodriguez: Skorupski para senza affanno.

39' Cartellino giallo per Calabria.

36' Bell'azione del Bologna, con Donnarumma costretto a uscire con i piedi per anticipare Palacio lanciato a rete

35' Il Milan fa tanto possesso palla ma fatica a trovare la giocata giusta negli ultimi metri.

31' Calcio d'angolo per il Milan: cross di Calhanoglu direttamente tra i guantoni di Skorupski.

27' Gran destro dalla distanza di Palacio e ottima risposta di Donnarumma, che deviaa alla sua destra.

24' Azione prolungata del Milan, che poi va al tiro con Higuain: Skorupski si distende e para.

21' Verticalizzazione di Suso, velo di Cutrone e conclusione dal limite di Higuain, che però non impensierisce Skorupski.

20' Altro tiro di Calhanoglu dalla distanza, altro pallone ampiamente a lato.

17' Pallone dentro per Calhanoglu, che calcia al volo ma spara in curva.

14' Poche emozioni fin qui.

10' Il Milan prova a chiudere il Bologna nella sua metà campo.

7' Higuain scambia con Cutrone e calcia da fuori, ma la sua conclusione finisce alta sopra la traversa.

4' Primi scambi del match, le due squadre si studiano.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio di Maresca: si comincia! Primo pallone del match per il Milan.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Maglia rossoblù per il Bologna, completo bianco per il Milan.

Conclusa l'esperienza in Europa League, per i rossoneri è tempo di pensare al campionato. Amici di MilanNews.it, benvenuti allo stadio Dall'Ara di Bologna. Manca ormai poco al fischio d'inizio del match. Gattuso lancia dal primo minuto Romagnoli, con Suso sul binario di destra a sostegno della coppia offensiva Higuain-Cutrone. Dall'altra parte, i rossoblù di Pippo Inzaghi, a caccia di punti salvezza, si affidano all'esperienza di Palacio, che affianca Santander in attacco. Una sfida importante per le due squadre, entrambe alla ricerca di riscatto. Noi, come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa gara, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al 90esimo.

LE FORMAZIONI:

BOLOGNA: Skorupski, Calabresi, Danilo, Helander, Mattiello, Svanberg, Nagy, Poli, Mbaye, Santander, Palacio. A disp.: Da Costa, De Maio, Mbaye, Gonzalez, Dzemaili, Donsah, Krejci, Okwonkwo, Destro, Falcinelli, Svanberg. All.: Inzaghi

MILAN: Donnarumma, Calabria, Zapata, Romagnoli, Rodríguez, Suso, Kessié, Bakayoko, Calhanoglu, Cutrone, Higuaín. A disp.: Reina, A. Donnarumma, Abate, Conti, Musacchio, Laxalt, Mauri, Bertolacci, Halilovic, Castillejo, Montolivo, Tsadjout All.: Gattuso