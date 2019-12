LIVE MN - Bologna-Milan (1-2) - Fine primo tempo

Milan in vantaggio al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco. Peccato per l’autogol di Theo Hernandez, autore comunque della rete del momentaneo 2-0 e di un’ottima prestazione. Nel complesso, i rossoneri giocano una buona gara, trovando il vantaggio al minuto 15 grazie a Piatek, che si procura e trasforma con freddezza un calcio di rigore. La squadra di Pioli si muove bene sul rettangolo, concedendo pochissimo all’avversario. Solo la fortuna ha permesso ai ragazzi di Sinisa Mihajlovic di tornare in partita. Si preannuncia una ripresa combattuta.

45' Fine primo tempo: Milan avanti 2-1.

40' GOL DEL BOLOGNA!!! Autogol di Theo Hernandez sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Deviazione sfortunata del francese.

39' Azione personale di Bonaventura. Jack salta un paio di avversari, entrea in area ma poi non riesce a dare forza e precisione alla sua conclusione.

36' Calcio d'angolo per il Bologna: pallone dentro, Bennacer recupera e fa ripartire il Milan.

34' Corner per il Bologna: cross in mezzo, libera la difesa del Milan.

32' GOOOLLL!!! Grande giocata di Suso, che vede e serve in area Theo Hernandez: controllo del francese e pallone in rete: 2-0 per il Milan!

31' Il Bologna tiene maggiormente il possesso, il Milan difende per poi ripartire.

29' Calcio di punizione da posizione invitante per il Bologna: destro di Palacio e pallone sul muro.

27' Grande occasione per Calhanoglu, ben servito al limite da Kessié: il dieci rossoneri calcia di prima ma spara malamente sul fondo.

24' Tanti errori in campo da una parte e dall'altra. La partita non è bellissima.

21' Bennacer inteviene pulito sul pallone, ma Chiffi incredibilmente lo ammonisce.

19' Il Bologna prova subito a reagire.

15' GOL GOL GOOOLLL!!! PIATEK!!! Il pistolero non sbaglia: pallone da una parte e portiere dall'altra.

13' Rigore per il Milan. Piatek ruba palla sulla sinistra, sfonda in area e viene steso da Bani (che viene ammonito): Chiffi indica il dischetto.

10' Match in equilibrio al Dall'Ara.

6' Conti sfonda sulla destra e mette in mezzo per Piatek, che viene però anticipato.

5' Ritmi subito alti.

3' Errore in disimpegno del Milan e pallone per Skov Olsen, che ci prova dal limite: conclusione debole, blocca Donnarumma.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio del signor Chiffi: si comincia! Primo pallone del match per il Bologna.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Completo bianco per il Milan, classica maglia rossoblù per il Bologna. Standing ovation al Dall'Ara per l'arrivo di Mijalovic in panchina.

Da Parma a Bologna, un'altra trasferta emiliana per i rossoneri. Amici di MilanNews.it, benvenuti allo stadio "Dall'Ara". Manca ormai poco al fischio d'inizio del match. Il Milan di Stefano Pioli sfida a domicilio i rossoblù di Sinisa Mihajlovic. Una gara tutta da vivere, che, come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al 90esimo.

LE FORMAZIONI:

BOLOGNA: Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Dzemaili, Schouten, Poli; Skov Olsen, Palacio, Sansone. A disp.: Da Costa, Molla, Sarr, Corbo, Mbaye, Paz, Svanberg, Destro, Juwara, Orsolini, Santander. All.: Mihajlovic

MILAN: Donnarumma G.; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer, Bonaventura; Suso, Piatek, Calhanoglu. A disp.: Donnarumma A, Reina, Calabria, Gabbia, Rodriguez, Biglia, Krunic, Paquetà, Borini, Castillejo, Leao, Rebic. All.: Pioli