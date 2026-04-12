live mn Brusaporto-Milan Futuro (0-0): rossoneri pericolosi

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22' Azione di prima ben congegnata dai rossoneri, che passano da un lato all'altro e liberano Cappelletti per il cross dal fondo. Il passaggio del terzino viene però intercettato da un difensore.

20' Traore dribbla sulla fascia e viene letteralmente falciato in scivolata: per l'arbitro non c'è nulla.

17' Brusaporto pericoloso con una palla vagante in area, Eletu bravo ad anticipare tutti e spazzare.

15' Zukic! Colpo di testa del rossonero a cercare il palo più lontano, Taramello vola e blocca con un intervento abbastanza difficile.

12' Occasione Milan Futuro! Conclusione potente di Magrassi, respinge il portiere in tuffo.

11' Siani, per ora il più intraprendente del Brusaporto, prova l'azione personale ma dopo un paio di dribbling in area se la porta sul fondo.

10' Ancora nessuna emozione particolare in questi primi dieci minuti del match. Squadre che si studiano.

6' Ancora rossoneri pericolosi con Ossola. Il cross del rossonero viene deviato in angolo, primo corner del match. Nulla di fatto sul traversone dalla bandierina,

4' Si fa vedere anche il Brusaporto. Cross da sinistra di Siani ma il traversone è troppo lungo per l'attaccante in area.

2' Primo tiro del match, è di Ossola. Servito bene tra le linee da Geroli, l'esterno rossonero si allarga sulla sinistra e incrocia col mancino: tiro debole, facile per il portiere.

1' Fischio d'inizio, si comincia. Primo pallone del match per il Brusaporto.

- Ingresso in campo delle due squadre. Divisa bianca da trasferta per il Milan Futuro, maglia nera per il Brusaporto.

- Poco prima del fischio d'inizio mister Massimo Oddo ha parlato ai canali ufficiali della LND. Le sue parole:

Come sta andando il progetto Milan Futuro? Come sta vedendo i ragazzi che allena?

“Sono cresciuti ed è quello il nostro programma: badare poco ai risultati ma alla crescita di squadra e individuale dei ragazzi. Abbiamo ragazzi molto giovani ed il nostro obiettivo è quello di avvicinarli al calcio dei grandi. Giocare contro calciatori formati li aiuta a sbagliare meno. Il loro talento va coltivato e si coltiva il più delle volte sbagliando in campo: per questo per noi contano poco la classifica e i risultati. Non che la classifica o i risultati non contino, ma i nostri obiettivi sono ben altro e vanno oltre la posizione in classifica o il risultato finale della partita”.

Amici e amiche di MilanNews.it, ben ritrovati. Torna in campo il Milan Futuro, che nelle ultime cinque partite ne ha vinta una, pareggiate tre e persa una. Sul campo del Brusaporto, a pochi passi dal famosissimo tre stelle, si gioca la trentunesima giornata del girone B di Serie D. Rimanete con noi ed il nostro live testuale per seguire tutte le emozioni del match.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

BRUSAPORTO: Taramello, Asiatico, Quarena, Selvatico, Paris, Piacentini, Seck, Chiossi, Moraschi, Finazzi, Siani. A disp. Fusi, Personeni, Vecchierelli, Djoubeirou, Calabria, Gotti, Martini, Austoni, Sidibe. All. Maurizio Terletti

MILAN FUTURO (4-3-3): Torriani; Cappelletti, Zukic, Minotti, Tartaglia; Sardo, Eletu, Geroli; Ossola, Magrassi, Traore. A disp.: Longoni, Piciano, Dalpiaz, Pagliei, Seedorf, Branca, Dotta, Zaramella, Asanji. All. Massimo Oddo