live mn Calendario Serie A 24/25: derby alla quinta e poi a febbraio, Milan-Napoli alla decima, la Juve alla tredicesima e poi subito a gennaio

Amici e amiche di MilanNews.it, a breve verrà presentato da Roma il calendario della Serie A Enilive 24/25. Rimanete con noi ed il nostro live testuale per seguire l'evento in diretta!

12.00 - Comincia l'evento.

Si comincia con un commento di Lorenzo Casini, presidente di Lega Serie A: "I valori che hanno caratterizzato la storia di Eni, la cooperazione cosmopolitica internazionale ma anche quella nei contesti provinciali modernizzati, sono aspetti su cui la Serie A punta moltissimo, assieme alla sostenibilità ambientale. Siamo felici di poter essere qui, è una prospettiva di crescita per il mondo della Serie A. Mutuando dalla Premier League, grazie alle finestre, abbiamo modificato molto la programmazione, tema di dibattito soprattutto per chi è in trasferta".

Bobo Vieri commenta così il Milan di Fonseca: "Grande tecnico, fa giocare bene le squadre. Tutti i milanisti stanno aspettando il grande colpo, il centravanti. Aspettiamo cosa succede. Fonsceca fa giocare bene le sue squadre”.

Giocare a San Siro, parla Bobo Vieri: "Giocare a San Siro è il sogno di tutti i giocatori, è lo stadio più bello in Italia e tra i migliori al mondo. Quando giochi davanti ad 80mila persone non c’è emozione più bella".

GIRONE D'ANDATA

1^ giornata - Milan-Torino - 18 agosto 2024

2^ giornata - Parma-Milan - 25 agosto 2024

3^ giornata - Lazio-Milan - 1 settembre 2024

4^ giornata - Milan-Venezia - 15 settembre 2024

5^ giornata - Inter-Milan - 22 settembre 2024

6^ giornata - Milan-Lecce - 29 settembre 2024

7^ giornata - Fiorentina-Milan - 7 ottobre 2024

8^ giornata - Milan-Udinese - 20 ottobre 2024

9^ giornata - Bologna-Milan - 27 ottobre 2024

10^ giornata - Milan-Napoli - 30 ottobre 2024

11^ giornata - Monza-Milan - 3 novembre 2024

12^ giornata - Cagliari-Milan - 10 novembre 2024

13^ giornata - Milan-Juventus - 24 novembre 2024

14^ giornata - Milan-Empoli - 1 dicembre 2024

15^ giornata - Atalanta-Milan - 8 dicembre 2024

16^ giornata - Milan-Genoa - 15 dicembre 2024

17^ giornata - Hellas Verona-Milan - 22 dicembre 2024

18^ giornata - Milan-Roma - 29 dicembre 2024

19^ giornata - Como - Milan - 5 gennaio 2025

GIRONE DI RITORNO

20 ^ giornata - Milan-Cagliari - 12 gennaio 2025

21^ giornata - Juventus-Milan - 19 gennaio 2025

22^ giornata - Milan-Parma - 26 gennaio 2025

23^ giornata - Milan-Inter - 2 febbraio 2025

24^ giornata - Empoli-Milan - 9 febbraio 2025

25^ giornata - Milan-Hellas Verona - 16 febbraio 2025

26^ giornata - Torino-Milan - 23 febbraio 2025

27^ giornata - Milan-Lazio - 2 marzo 2025

28^ giornata - Lecce-Milan - 9 marzo 2025

29^ giornata - Milan-Como - 16 marzo 2025

30^ giornata - Napoli-Milan - 30 marzo 2025

31^ giornata - Milan-Fiorentina - 6 aprile 2025

32^ giornata - Udinese-Milan - 13 aprile 2025

33^ giornata - Milan-Atalanta - 20 aprile 2025

34^ giornata - Venezia-Milan - 27 aprile 2025

35^ giornata - Genoa-Milan - 4 maggio 2025

36^ giornata - Milan-Bologna- 11 maggio 2025

37^ giornata - Roma-Milan - 18 maggio 2025

38^ giornata - Milan-Monza - 25 maggio 2025

Di seguito alcuni criteri di compilazione:

ALTERNANZA ASSOLUTA: è prevista alternanza assoluta degli incontri in casa ed in trasferta per le seguenti coppie di Società:

INTER-MILAN

LAZIO-ROMA

JUVENTUS-TORINO

EMPOLI-FIORENTINA

ASIMMETRIA: anche nella stagione sportiva 2024/2025 la sequenza delle gare nel girone di andata è diversa rispetto a quella delle gare nel girone di ritorno, con un minimo di 8 giornate di distanza tra le gare di andata e ritorno contro la medesima avversaria; l’obiettivo principale raggiunto attraverso il calendario asimmetrico è di rispettare un sempre crescente numero di concomitanze legate a ragioni di ordine pubblico, al crescente numero di gare delle competizioni europee, agli eventi locali e alle esigenze dei Club, cercando di massimizzare l’audience televisiva e l’affluenza negli stadi.

DERBY: calendarizzati in giornate diverse e non alle giornate 1 e 38 e nel turno infrasettimanale (giornata 10).

GARE TRA SQUADRE PARTECIPANTI ALLE COMPETIZIONI EUROPEE: le Società partecipanti alla UEFA Champions League non si incontrano con le Società partecipanti alla UEFA Europa League ed alla UEFA Europa Conference League nelle giornate 5ª, 6ª, 22ª, 25ª, 28ª, 32ª e 35ª comprese tra due turni di Competizioni UEFA “back to back”.

TURNI INFRASETTIMANALI: la giornata 10 sarà l’unico turno infrasettimanale del Campionato 24/25.

NO SOSTA INVERNALE: il Campionato 24/25 dal 17 agosto 2024 al 25 maggio 2025 si interromperà solo in occasione delle 4 finestre FIFA (8 settembre, 13 ottobre, 17 novembre, 23 marzo) e nel periodo natalizio si giocherà i weekend del 22 dicembre, del 29 dicembre e del 5 gennaio.

Serie A Enilive 2024/2025: giorni e orari di gara. Info e dettagli

Le gare di ogni giornata del Campionato di Serie A Enilive 2024/2025 si disputano, come regola generale, nei seguenti giorni e orari:

- venerdì ore 20.45 (1 anticipo)

- sabato ore 15.00 (1 anticipo)

- sabato ore 18.00 (1 anticipo)

- sabato ore 20.45 (1 anticipo)

- domenica ore 12.30 (1 anticipo)

- domenica ore 15.00 (2 gare)

- domenica ore 18.00 (1 posticipo)

- domenica ore 20.45 (1 posticipo)

- lunedì ore 20.45 (1 posticipo)

GIORNATE CON PROGRAMMAZIONE DIVERSA DA QUELLA STANDARD

Nella 3a giornata, nella 7a giornata, nella 12a giornata e nella 29a giornata che precedono settimane in cui si disputano gare delle squadre nazionali collocate in date FIFA con rilascio obbligatorio dei calciatori nonché nella 9a giornata, che precede il turno infrasettimanale, non è previsto il posticipo del lunedì.

Il turno infrasettimanale verrà programmato sulla base delle esigenze spor- tive e televisive, rispettando l’obbligo di trasmettere almeno una gara in prime time in ciascuno dei giorni di gara (martedì, mercoledì e giovedì).

La 1ª giornata si disputa domenica 18 agosto 2024 con inizio alle ore 20.45 (due gare), con quattro anticipi al sabato rispettivamente due alle ore 18.30 e due alle ore 20.45, due anticipi domenica alle ore 18.30 e due posticipi al lunedì, uno alle ore 18.30 e uno alle ore 20.45.

La 2ª giornata si disputa domenica 25 agosto 2024 con inizio alle ore 20.45 (due gare), con quattro anticipi al sabato rispettivamente due alle ore 18.30 e due alle ore 20.45, due anticipi domenica alle ore 18.30 e due posticipi al lunedì, uno alle ore 18.30 e uno alle ore 20.45.

La 3ª giornata si disputa domenica 1° settembre 2024 con inizio alle ore 20.45 (2 gare), due anticipi al venerdì, rispettivamente uno alle ore 18.30 e uno alle ore 20.45, quattro anticipi al sabato, rispettivamente due alle ore 18.30 e due alle ore 20.45 e due anticipi domenica alle ore 18.30.

La 19ª giornata si disputa domenica 5 gennaio 2025 con due anticipi al sabato, rispettivamente alle ore 18.00 e 20.45, un anticipo alle ore 12.30 della domenica, una gara alle 15.00, due posticipi alla domenica, rispettivamente alle ore 18.00 e alle ore 20.45. Laddove le gare che coinvolgessero le partecipanti all’edizione 2024/2025 della Supercoppa Italiana fossero meno di quattro, in funzione delle scelte operate dai broadcaster saranno eventualmente utilizzabili anche lo slot del sabato (4 gennaio 2025) alle ore

15.00 e/o un ulteriore slot della domenica (5 gennaio 2025) alle ore 15.00. Le gare che dovranno essere rinviate a seguito della partecipazione delle 4 Associate alla Supercoppa Italiana saranno recuperate in prima istanza nei giorni 14 e 15 gennaio, o, alternativamente, nei giorni 5, 12, 19 o 26 febbraio 2025 in orari da definire.

La 37ª e la 38ª giornata si disputano rispettivamente domenica 18 maggio 2025 e domenica 25 maggio 2025, con inizio alle ore 15.00 (10 gare in contemporanea). Tuttavia, le 10 gare di ciascuna giornata potranno essere disputate in più blocchi rispettando la contemporaneità delle gare tra squadre con il medesimo interesse di classifica e assecondando eventuali richieste di anticipo in funzione dell’eventuale partecipazione alle Finali delle competizioni Europee.