LIVE MN - Champions League, agli ottavi sarà Milan-Tottenham. Inter-Porto e Eintracht-Napoli

12.13 - Questi tutti gli accoppiamenti:

Lispia-Manchester City

Club Brugge-Benfica

Liverpool-Real Madrid

MILAN-Tottenham

Eintracht Francoforte-Napoli

Borussia Dortmund-Chelsea

Inter-Porto

PSG-Bayern Monaco

12.12 - Ci siamo quasi: è tutto pronto per il sorteggio. Tra pochi istanti il Milan conoscerà il suo avversario agli ottavi di Champions League.

12.08 - Sul palco di Nyon, arriva anche Hamit Altintop, ex centrocampista di Schalke 04, Bayern Monaco e Real Madrid: sarà lui a pescare le palline nelle due urne.

12.06 - In rappresentanza del Milan, a Nyon è presente Franco Baresi.

11.58 - Queste invece le date successive della Champions League:

Sorteggio quarti di finale e semifinali: 17 marzo 2023

Quarti di finale: 11/12 e 18/19 aprile 2023

Semifinali: 9/10 e 16/17 maggio 2023

Finale: 10 giugno 2023

11.52 - Queste le date degli ottavi di Champions League: le gare di andata sono previste per il 14/15/21/22 febbraio, mentre il ritorno è in programma il 7/8/14/15 marzo. Tutte le partite inizieranno alle 21.

11.49 - Ecco come avverrà il sorteggio:

- Otto palline contengono i nomi delle seconde dei gironi e vengono collocate in un'urna.

- Viene estratta una pallina dall'urna. La squadra sorteggiata viene considerata come squadra di casa della partita 1.

- In accordo con le citate condizioni del sorteggio, il computer mostra quali squadre vincitrici dei gironi può incontrare in quanto squadra ospite nella partita 1. I nomi di queste squadre sono inseriti in un'urna.

- Una pallina viene quindi estratta da quell'urna per completare l'accoppiamento della partita 1. La squadra sorteggiata diventa la squadra ospite della partita 1.

- La procedura sopracitata viene ripetuta per le rimanenti partite.

- Se il computer indica che solo una vincitrice dei gironi è idonea a giocare come squadra ospite di una partita, allora quella squadra viene assegnata automaticamente alla partita e non viene estratta alcuna pallina.

11.45 - Le seconde classificate nella fase a girone giocheranno il match di andata in casa.

11.41 - Le prime dei gironi devono essere sorteggiate contro le seconde di gruppi diversi rispetto al proprio.

11.35 - I club della stessa federazione non possono essere accoppiati tramite sorteggio.

11.30 Queste le due fasce:

TESTE DI SERIE: Bayern Monaco (GER), Benfica (POR), Chelsea (ENG), Manchester City (ENG), Napoli (ITA), Porto (POR), Real Madrid (ESP), Tottenham (ENG).

NON TESTE DI SERIE: Club Brugge (BEL), Borussia Dortmund (GER), Eintracht Francoforte (GER), Inter (ITA), Lipsia (GER), Liverpool (ENG), MILAN (ITA), Paris Saint-Germain (FRA).

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti a Nyon dove tra poco ci sarà il sorteggio degli ottavi di Champions League. Dopo nove lunghissimi anni, c'è anche il Milan tra le le migliori 16 squadre d'Europa. Grazie al nostro live testuale potrete scoprire l'avversario dei rossoneri e anche tutti gli altri accoppiamenti. Restate con noi!!!