LIVE MN - Champions League, sorteggio dei playoff: sarà Feyenoord-Milan. Juve con il PSV, Atalanta con il Club Brugge. Spicca City-Real

Champions League, sorteggio dei playoff: sarà Feyenoord-Milan. Juve con il PSV, Atalanta con il Club Brugge. Spicca City-Real

12.26 - Si è chiuso il sorteggio dei playoff. Il Milan giocherà l'andata in Olanda, mentre il ritorno sarà a San Siro.

Ecco gli accoppiamenti:

Club Brugge - Atalanta

Sporting CP - Borussia Dortmund

Manchester City - Real Madrid

Celtic - Bayern Monaco

Feyenoord - Milan

Juventus - PSV

Brest - PSG

Monaco - Benfica

12.18 - Al via il sorteggio!!!

12.17 - Il vicesegretario generale della UEFA Giorgio Marchetti sta illustrando tutti i potenziali accoppiamenti.

12.14 - Viene presentata la procedura di come avverrà il sorteggio.

12.10 - A pescare le palline sarà Thiago Alcantara, ex centrocampista di Barcellona, Bayern Monaco e Liverpool.

12.07 - Vengono presentate tutte le squadre che saranno coinvolte nel sorteggio.

12.03 - Queste le date dei prossimi turni di Champions League:

Play-off fase a eliminazione diretta: 11/12 e 18/19 febbraio

Sorteggio ottavi di finale, quarti di finale, semifinali: 21 febbraio

Ottavi di finale: 4/5 e 11/12 marzo

Quarti di finale: 8/9 e 15/16 aprile

Semifinali: 29/30 aprile e 6/7 maggio

Finale: 31 maggio (a Monaco di Baviera)

11.59 - I play-off della fase a eliminazione diretta si giocano nell'arco di due settimane:

Andata : 11/12 febbraio 2025

Ritorno : 18/19 febbraio 2025

Ogni club, in linea di principio, giocherà una volta il martedì e una volta il mercoledì.

11.55 - Già a partire dagli spareggi possono affrontarsi squadre della stessa federazione.

11.50 - Le squadre che concludono la fase di campionato tra il nono e il sedicesimo posto saranno piazzate per il primo sorteggio della fase a eliminazione diretta e affronteranno una squadra piazzata dal 17° al 24° posto. Le formazioni che sono arrivate nona e decima affronteranno le squadre che sono arrivate 23^ o 24^, le squadre che sono arrivate 11^ o 12^ saranno sorteggiate contro le squadre che si sono classificate al 21° o 22° posto e così via. La squadra testa di serie giocherà la partita di ritorno in casa.

11.45 - Ecco le squadre che saranno coinvolte nel sorteggio:

Squadre teste di serie

9. Atalanta (ITA)

10. Borussia Dortmund (GER)

11. Real Madrid (ESP)

12. Bayern Monaco (GER)

13. Milan (ITA)

14. PSV (NED)

15. Paris Saint-Germain (FRA)

16. Benfica (POR)

Squadre non teste di serie

17. Monaco (FRA)

18. Brest (FRA)

19. Feyenoord (NED)

20. Juventus (ITA)

21. Celtic (SCO)

22. Manchester City (ENG)

23. Sporting CP (POR)

24. Club Brugge (BEL)

Amici e amiche di Milannews.it, tra poco seguiremo in diretta il sorteggio dei play-off della fase a eliminazione diretta della Champions League 2024-2025 che si svolgerà a Nyon (Svizzera). Mentre le prime otto squadre nella fase di campionato si sono qualificate direttamente agli ottavi di finale, le squadre che sono finire dal nono al ventiquattresimo posto si sfideranno in una fase a eliminazione diretta a due partite per assicurarsi il passaggio agli ottavi di finale. Grazie al nostro live testuale potrete scoprire chi pescherà il Milan tra Feyenoord e Juventus. Restate con noi!!!