live mn Conceição in conferenza: "Mi aspetto qualcosa dal mercato. Si, sono preoccupato"

vedi letture

Sergio Conceicao, allenatore del Milan ha parlato in conferenza stampa dopo la sfida contro la Juventus. MilanNews.it vi riporta la conferenza stampa dell’allenatore in diretta.

Come si risolve l'aspetto psicologico?

"Il primo passo per vincere la partita è volerla vincere. Abbiamo fatto un primo tempo abbastanza buona con delle occasioni per essere in vantaggio. La Juve è arrivata solo una volta davanti a Mike e noi 3 volte. Nel secondo tempo è venuto fuori il Milan che voi già conoscete. Io sono il colpevole e mi prendo le responsabilità, ma qualcuno deve farsi un'esame di coscienza".

È preoccupato di questo aspetto psicologico?

"Si sono preoccupato. È vero. Sto pensando a cosa fare per cambiare anche l'ambiente nello spogliatoio e intorno alla squadra. Dobbiamo fare di più, perché abbiamo campionato, Champions e Coppa Italia. Devono guardarsi allo specchio e decidere cosa fare, perchè se non hanno bisogno dello spogliatoio".

Sul mercato?

"Stiamo parlando con la società. Se avete visto i cambi della Juve sono diversi rispetto ai nostri ragazzi. Sono anche entrati bene, ma non voglio trovare delle scuse. Non manca la benzina, perchè siamo a gennaio e dobbiamo giocare. Io non trovo scuse sul mercato. Ovviamente vorrei qualcosa in più e ne stiamo parlando a gennaio".