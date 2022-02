LIVE MN - Coppa Italia Femminile, Milan-Sampdoria (3-0) - Stapelfeldt! Tris delle rossonere

53' Doppio cambio nel Milan: fuori Bergamaschi e Fusetti, dentro Tucceri e Guagni.

46' GOOOOOOOOOOOOL! GOOOOOOOOOOOOL! Stapelfeldt si inserisce in area, lascia partire il mancino e palla che si insacca in porta. Che inizio!

45' Inizia il secondo tempo.

Primo tempo ad un solo senso. Le rossonere trovano il vantaggio dopo neanche due minuti, grazie ad un grandissimo gol di Miriam Longo. La squadra di Ganz controllano il match e al 28esimo minuto trova il raddoppio. Il presentimento, comunque, è che il Milan domini in lungo e largo il match.

45' Fine primo tempo.

40' Match a senso unico.

33' Dopo il raddoppio le rossonere sono tornate a gestire il match con un lungo possesso palla.

28' GOOOOOOOOOOOOOL! GOOOOOOOOOOOOOL! Adami trova lo spazio per mettere il pallone all'angolino e realizza la rete del 2-0.

27' Punizione dal limite dell'area per il Milan. Giallo per Bursi.

24' Rossnere sempre pericolose. L’impressione è che la squadra ospite non riesca a trovare il modo di uscire dal pressing della squadra di Ganz.

18' Ora il Milan ha abbassato i giri del motore e controlla il match.

11' PALO! Colpo di testa di Adani sullo sviluppo di un corner, e la rossonere colpisce il legno.

9' Continua il pressing alto del Milan, ottimo inizio delle rossonere.

5' Errore di Andersen, che tenta il retropassaggio per Babb ma la palla finisce in corner.

2' GOOOOOOOOOOOOOOOL! GOOOOOOOOOOOOOL! Boureille trova Longo, mancino al volo e palla che termina sotto il sette. Rossonere subito in vantaggio!

1' Si parte!

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti al ritorno del quarto di finale di Coppa Italia Femminile tra Milan e Sampdoria. All'andata le rossonere si imposero con un netto 4-1. Sarà, quindi, compito delle rossonere non farsi rimontare e chiudere il discorso semifinale da subito. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

Formazioni ufficiali:

MILAN (3-5-2): Babb; Fusetti, Agard, Codina; Thrige Andersen, Adami, Jane, Boureille, Bergamaschi; Stapelfeldt, Longo. Allenatore Ganz

SAMPDORIA (5-3-2): Soggiu; Boglioni, Bursi, Rizza, Pisani, Auvinen; Rincon, Battelani, Martinez; Tarenzi, Martinovic. Allenatore: Cincotta