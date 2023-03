LIVE MN - Coppa Italia Femminile, Roma-Milan (3-1): giallorosse in finale, rossonere beffate all'ultimo secondo

45' Si riparte!

45' Fine primo tempo.

40' Gol della Roma. Cross di Serturini per la testa di Andressa che a pochi passi da Babb fa 1-1.

30' GOOOOOOOOOOOOOLLLL!!! Ancora Piemonte!!! Errore della difesa giallrossa su un cross di Adami e Piemonte ne approfitta, sbloccando così il match!

25' Continua il grande pressing della Roma, ma il Milan ha una chance da corner che non sfrutta.

17' Altra chance per le giallorosse. Giuliano involata verso la porta, ma Babb si supera e salva tutto.

15' Dominio Roma! Ci prova ancora una volta Giuliano, conclusione altissima.

13' Ancora Roma! Sullo sviluppo di un corner, Grimshaw allontana un pallone insidioso.

10' Occasione Roma! Conclusione di Giuliano dal limite ma Adami salva tutto sulla linea di porta.

5' Mancino di Andressa da dentro l'area, conclusione altissima.

1' Si parte!

Dopo il grandissimo risultato dell'andata per il Milan femminile di Maurizio Ganz che al Puma House of Football ha superato la Roma, dominatrice della Serie A, con il gol segnato da Martina Piemonte, oggi a Roma ci sarà il ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale della gara delle 14.30. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

Formazioni ufficiali:



Roma: Ceasar; Bartoli, Linari, Bartoli; Giugliano, Greggi, Andressa, Serturini, Wenninger; Haavi, Giacinti. All. Ganz

Milan: Babb, Guagni, Mesjasz, Nouwen, Thrige; Grimshaw, Adami; Bergamaschi, K.Dubcova, Vigilucci; Piemonte. All. Spugna