LIVE MN - Coppa Italia, le ufficiali di Milan-Inter: Florenzi e Saelemaekers dal 1', Krunic sulla trequarti

© foto di www.imagephotoagency.it

FORMAZIONI UFFICIALI:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Hernández; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Krunić, Leão; Giroud. A disp.: Mirante, Tătăruşanu; Ballo-Touré, Calabria, Gabbia, Kalulu; Bakayoko, Díaz, Messias; Lazetić, Maldini, Rebić. All.: Pioli.

INTER (3-5-2): Handanović; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozović, Çalhanoğlu, Perišić; Martínez, Džeko. A disp.: Cordaz, Radu; D'Ambrosio, Darmian, Dimarco, Gosens; Gagliardini, Vecino, Vidal; Caicedo, Correa, Sánchez. All.: Inzaghi.

19.25 - Come documentato dalla redazione di MilanNews.it, il pullman del Milan è appena arrivato a San Siro per il match di questa sera, valido per la semifinale di andata di Coppa Italia, contro l'Inter. I rossoneri sono stati accolti, come sempre, con grande entusiasmo dai tifosi presenti.

19.05 - Quella rossonera è la squadra che ha segnato più reti in questa Serie A sia nella prima mezz'ora di gioco (20) che nell’ultima (21). Dall'altra parte, quella nerazzurra è la formazione che ha subito meno gol nel corso della ripresa (9).

18.35 - In occasione del derby di questa sera, valido per la semifinale di andata di Coppa Italia, San Siro si vestirà di gialloblu. Un messaggio importante in supporto alla popolazione Ucraina e, anche, per dire un bel 'NO' alla guerra.

18.10 - Tra i calciatori di questa Serie A, solo Berardi (11) ha fornito più assist di Hernández (9) considerando tutte le competizioni nel 2021/22. Theo è anche il giocatore rossonero con il minutaggio più alto in questa stagione in tutte le competizioni (2472 minuti).

17.45 - Olivier Giroud ha segnato in entrambe le sue due partite di Coppa Italia, l'ultimo calciatore del Milan che ha trovato il gol in tre match di fila nel torneo è stato Mario Balotelli il 1° marzo 2016 (suoi primi tre incontri con i rossoneri nella competizione).

17.17 - Dopo di questa sera, il ritorno fra Inter e Milan, valido per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, si giocherà martedì 19 o mercoledì 20 aprile 2022. Il match sarà, formalmente, in casa dei nerazzurri e bisognerà considerare la regola del goal in trasferta.

La finale si disputerà mercoledì 11 maggio 2022 con sede da definire.

17.00 - Undici delle diciassette complessive gare d'andata del Milan in Semifinale di Coppa Italia sono terminate in parità. In particolare, i rossoneri hanno vinto due volte: 2-1 proprio contro l’Inter il 23 giugno 1985 e 1-0 contro l'Alessandria il 26 gennaio 2016.

16.45 - Milan e Inter si sono affrontati solo due volte in precedenza in Semifinale, nella Champions League 2002/03 e nella Coppa Italia 1984/85: in entrambi i casi i rossoneri ottennero il pass per la Finale (0-0 in casa e 1-1 in trasferta in UCL nel maggio 2003; 2-1 in trasferta e 1-1 in casa nella coppa nazionale nel giugno 1985).

16.20 - Considerando la sola Coppa Italia, finora sono stati giocati 25 Derby: il Milan conduce con dieci vittorie contro le otto nerazzurre; sette, invece, i pareggi.

15.50 - Secondo le ultime indiscrezioni, Alessandro Florenzi ha superato Davide Calabria nel ballottaggio per il ruolo di terzino destro. Per l'ex Roma si profila, dunque, una maglia da titolare che manca dal match contro la Sampdoria del 13 febbraio, in cui si adattò come terzino sinistro.

15.30 - Stefano Pioli schiererà questa sera la miglior formazione possibile, con un'unica sostanziale novità rispetto agli undici schierati nelle ultime settimane: fuori Brahim Diaz, dentro dal primo minuto come trequartista centrale Rade Krunic. Per il resto nomi confermati, con due ballottaggi sulla fascia destra: Florenzi e Saelemaekers sono in vantaggio su Calabria e Messias. Assente Tonali per squalifica, indisponibile Ibrahimovic.

15.15 - Ad arbitrare il match sarà Maurizio Mariani della sezione di Aprilia. Per lui sono 25 i precedenti con le due milanesi: 13 con i rossoneri (otto vittorie, due pareggi e tre sconfitte) e 12 con i nerazzurri (sei vittorie, tre pareggi e tre sconfitte). La squadra arbitrale sarà, inoltre, composta dagli assistenti Meli e Alassio, mentre il Quarto Uomo sarà Massimi. Irrati sarà il VAR dell'incontro, con Giallatini Assistente VAR.

15.00 - Il prepartita di Milan-Inter con interviste ai dirigenti, l’arrivo dei pullman e gli ultimi minuti di avvicinamento al match sarà visibile sulla piattaforma Infinity e sul sito sportmediaset.it a partire dalle ore dalle 20.00. La sfida in diretta e il post partita invece saranno visibili a partire dalle 20.50 solo su Canale5.

14.45 - Per riuscire ad avere la meglio sull'Inter, il Milan si affiderà ai due uomini più in forma: Rafael Leao ha segnato 4 goal nelle ultime 8 partite giocate, mentre Olivier Giroud ha risolto il derby di un mesetto fa con una straordinaria doppietta. Saranno entrambi titolari questa sera.

14.15 - Nella conferenza della vigilia, Stefano Pioli ha così caricato i suoi ragazzi: "Dobbiamo affrontare questo derby con grande attenzione e concentrazione. È solamente il primo round e il ritorno sarà tra tanto tempo, ma cominciare bene è importante. La presenza dei nostri tifosi ci darà carica e energia".

14.00 - Un solo ballottaggio per Simone Inzaghi: Dumfries è favorito su Darmian per giocare a destra. Confermata, invece, la coppia d'attacco Dzeko-Lautaro Martinez, nonostante l'attaccante argentino non vada a segno da ben otto partite, nelle cui ultime tre l'Inter non ha segnato alcun goal.

13.30 - Considerando il 75% della capienza consentita, San Siro stasera sarà stracolmo di passione: ad attendere il Milan ci saranno circa 55mila spettatori, tra cui il secondo anello verde che, come al solito nei derby, sarà di fede interista.

13.10 - Quello di questa sera sarà il ventiseiesimo incontro assoluto di Coppa Italia tra Milan e Inter. Nei venticinque precedenti il Milan ha vinto dieci volte, pareggiando in sette occasioni e subendo otto sconfitte.

Amici ed amiche di MilanNews.it, buon pomeriggio a tutti!

È il giorno del terzo derby stagionale, valido - quest'oggi - per la semifinale di andata di Coppa Italia: calcio d'inizio fissato alle ore 21:00. Per avvicinarci al match, la redazione di MilanNews.it vi propone un live testuale con tutte le notizie più importanti in continuo aggiornamento.