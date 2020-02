LIVE MN - Coppa Italia, Milan-Juventus (1-1) - Cuore e personalità. Poi la solita beffa

Peccato. E stavolta davvero. Perché il Milan avrebbe meritato di stravincere. La Juve va a segno solo su rigore, dopo aver sofferto anche con l’uomo in più. Discutibili (molto) le scelte di Valeri, che ammonisce tre rossoneri diffidati (Ibrahimovic, Theo Hernandez e Castillejo) e poi concede un dubbio penalty agli ospiti ignorando però un precedente (netto) fallo su Ibrahimovic. È andata così. A nulla è servito l’ennesimo gol di Rebic. Milan, tra l’altro, che ha giocato in dieci dal 72esimo minuto a causa dell’espulsione per doppia ammonizione di Theo. La squadra di Pioli, però, ci ha provato fino alla fine, mettendo in crisi la difesa bianconera.

96' Fischio finale: Milan-Juventus 1-1.

95' Dall'altra parte: il tiro deviato di Laxalt finisce tra i guantoni di Buffon.

94' La Juve ci prova con Pjanic: destro da fuori e pallone altissimo sopra la traversa.

91' Sono 6 i minuti di recupero.

90' GOL DELLA JUVENTUS! Ronaldo non sbaglia dal dischetto: 1-1.

89' Rigore per la Juventus: rovesciata di Ronaldo e tocco con il braccio di Calabria. Valeri decide dopo aver consultato il VAR.

87' Alex Sandro colpisce alla testa Ibrahimovic, ma il signor Valeri lascia correre.

86' Cambio per il Milan: Paquetà prende il posto di Calhanoglu.

84' Ripartenza della Juventus, che poi va al tiro con Dybala: pallone ampiamente sul fondo.

80' Sostituzione per il Milan: esce Castillejo, al suo posto Saelemaekers.

79' Forcing Juve, altro corner: pallone in area e colpo di testa sul fondo di De Ligt.

78' Calcio d'angolo per la Juventus: cross in mezzo, Ibrahimovic allontana di testa.

77' Tanti falli da ammonizione commessi dai giocatori della Juve, ignorati sistematicamente dal signor Valeri.

74' Cambio anche per il Milan: Laxalt prende il posto di Rebic.

73' Sostituzione per la Juve: fuori Matuidi, dentro Rabiot.

72' Milan in dieci uomini. Espulso Theo Hernandez per doppia ammonizione.

70' Cambio per la Juve: Higuain in campo al posto di De Sciglio.

69' Incredibile Valeri! Castillejo entra pulito sul pallone ma Valeri fischia un fallo inesistente e lo ammonisce. Anche lui salterà la gara di ritorno.

66' Dybala ci prova dalla distanza, ma il suo mancino, deviato, finisce docile tra i guantoni di Donnarumma.

65' Contatto in area rossonera tra Rebic e Cuadrado, che si lascia cadere dopo un contatto leggerissimo: Valeri dice che si può giocare.

63' Cambio per la Juventus: Bentancur prende il posto di Ramsey.

61' GOL GOL GOOOLLL!!! REBIC!!! Cross in area di Castillejo e tap-in vincente del croato. Milan meritatamente in vantaggio.

61' Angolo per il Milan: pallone dentro, libera la difesa della Juventus.

60' Ancora Milan. Sinistro da fuori di Theo Hernandez e nuova risposta di Buffon.

60' Buona occasione per Ibrahimovic, ben servito in area da Rebic: sinistro dello svedese e grande risposta di Buffon.

59' Juve in attacco. Dybala ci prova col mancino al tiro, ma la sua conclusione è facile preda di Donnarumma.

58' Cartellino giallo anche per Kessié.

57' Match sempre in bilico a San Siro.

53' Subito dall'altra parte. Cuadrado calcia con il destro dal limite, ma la sua conclusione finisce in Curva.

52' Castillejo ci prova dalla distanza: nessun problema per Buffon.

51' Il Milan avrebbe meritato molto di più.

47' Palla-gol per il Milan. Lancio di Kjaer, sponda di Ibra e pallone per Rebic, che si presenta a tu per tu con Buffon ma calcia sul corpo del portiere bianconero.

45' Tutto è pronto. Fischio di Valeri: si riparte! Possesso Milan.

- Squadre in campo per la ripresa. Non ci sono cambi, si ricomincia con gli stessi ventidue del primo tempo.

Reti inviolate al termine del primo tempo. Un buon Milan tiene testa alla Juventus mettendo più volte in difficoltà Buffon (che se la cava soprattutto su Calabria). I bianconeri combinano ben poco dalle parti di Donnarumma: giusto una conclusione di Cuadrado, ben disinnescata da Gigio. Da segnalare anche le ammonizioni a Ibrahimovic e Theo Hernandez: entrambi erano diffidati e salteranno la sfida di ritorno.

46' Fine primo tempo.

45' Ci sarà 1 minuto di recupero.

43' Valeri ha il cartellino facile ma solo per il giocatori del Milan: ammonito Theo Hernandez, anche lui era diffidato.

42' Punizione da ottima posizione per il Milan: destro di Calhanoglu e pallone sulla barriera.

40' Ibra fa sponda per Theo Hernandez, che tira di prima intenzione ma sbaglia l'impatto con il pallone. Rinvio dal fondo per la Juve.

37' Punizione dalla destra per la Juventus: pallone in area, Rebic allontana di testa.

36' Juve pericolosissima. Destro secco di Cuadrado e buon intervento di Donnarumma, che si allunga e riesce a parare.

35' Fase confusa del match. Tanti errori in campo, da una parte e dall'altra.

30' Cartellino giallo anche per Ramsey.

29' Ammonizione per Ibrahimovic: lo svedese salterà la partita di ritorno.

28' Grande occasione per il Milan. Ibrahimovic vede e serve Rebic, che ci prova dal limite ma tira centralmente: blocca Buffon.

27' Punizione dalla sinistra per la Juve: traversone di Pjanic direttamente tra i guantoni di Donnarumma.

26' Corner per la Juventus: pallone in area, Kjaer allontana di testa.

23' Calcio d'angolo per il Milan: pallone per Theo Hernandez, che prova a calciare ma sbaglia la conclusione.

22' Milan vicino al gol. Gran destro di Calabria e splendida risposta di Buffon, che si rifugia in angolo.

19' Grande equilibrio in campo.

15' Match intenso. Le due squadre si affrontano a viso aperto.

11' Splendida azione di Theo Hernandez, che poi mette in mezzo per Ibrahimovic: tocco sporco dello svedese e pallone che sfila sul fondo.

8' Punizione dalla sinistra per la Juventus: cross in mezzo, Kjaer allontana di testa.

5' Il Milan cerca ancora la soluzione da fuori, stavolta con Rebic: tiro centrale, Buffon respinge.

2' Ancora Milan. Kessié ci prova dalla lunga distanza, ma la sua conclusione si spegne sul fondo.

1' Milan subito in attacco. Rebic mette in mezzo dalla sinistra, Ibrahimovic colpisce di testa ma non inquadra la porta.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio di Valeri: si comincia! Primo pallone del match per la Juventus.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Classica maglia rossonera per il Milan, casacca bianconera per la Juve.

Amici di MilanNews.it, ben ritrovati a San Siro. Dopo il derby i rossoneri sono attesi da un altro big match, stavolta in Coppa Italia. La squadra di Pioli affronta la Juventus nell'andata della semifinale, una sfida attesa e sempre dal grande fascino. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa gara, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale.

LE FORMAZIONI:

MILAN: G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Bennacer, Kessié; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. A disp.: A. Donnarumma, Begovic, Saelemaekers, Musacchio, Gabbia, Laxalt, Bonaventura, Brescianini, Maldini, Paquetà, Leao. All.: Pioli

JUVENTUS: Buffon; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Ramsey, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Ronaldo. A disp.: Szczesny, Pinsoglio, Danilo, Rugani, Coccolo, Wesley, Bentancur, Rabiot, Higuain, Olivieri. All.: Sarri.