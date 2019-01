LIVE MN - Coppa Italia, Milan-Napoli (2-0) - Cuore, difesa e... Piatek: rossoneri in semifinale

Il Milan batte 2-0 il Napoli e stacca il pass per la semifinale di Coppa Italia dove incontrerà la vincente di Lazio-Inter. È la serata di Piatek, autore nel primo tempo della doppietta decisiva. Due gol da centravanti puro, il secondo bellissimo: il Pistolero mette in bella mostra tutta la sua qualità, trascinando la squadra da vero leader. E il popolo milanista è già pazzo di lui. Nella ripresa, Ancelotti getta nella mischia tutte le sue bocche di fuoco, ma gli azzurri non sfondano. Il Milan, guidato da un Bakayoko sontuoso, tiene botta e porta a casa una vittoria meritata. Ora i rossoneri sono attesi dall’ennesimo esame di maturità, stavolta sul campo della Roma.

94' Finisce qui: il Milan batte 2-0 il Napoli.

90' Ci saranno 4 minuti di recupero.

89' Calcio d'angolo per il Napoli: pallone in area, Ricardo Rodriguez spazza via.

85' Sostituzione anche per il Napoli: Callejon in campo al posto di Malcuit.

84' Cambio per il Milan: fuori Paquetà, dentro Rodriguez.

82' Azione prolungata del Napoli, che poi va al tiro con Ounas: nessun problema per Donnarumma, che fa suo il pallone.

79' Cambio per il Milan: standing ovation per Piatek, che lascia il posto a Cutrone.

78' Calcio di punizione dalla destra per il Napoli: cross in mezzo, Milik tocca ma non riesce a indirizzare verso la porta di Donnarumma.

75' Il Napoli ci prova ma non riesce a sfondare. In questa fase il Milan pensa solo a difendere.

71' Punizione dalla sinistra per il Napoli: cross in mezzo, libera la difesa del Napoli.

70' Il Milan difende con tanti uomini. Il Napoli prova a chiudere all'angolo i rossoneri.

66' Il Napoli ci prova con Ounas: conclusione velenosa e risposta di Donnarumma.

64' Angolo per il Napoli: pallone in area, Donnarumma respinge in qualche modo. Poi fallaccio di Koulibaly (già ammonito) su Paquetà.

61' Milik ci prova da fuori, ma il suo tiro non impensierisce Donnarumma.

60' Cambio per il Milan: fuori Borini, dentro Calhanoglu.

59' Seconda sostituzione per il Napoli: Mertens prende il posto di Diawara.

58' Corner per il Milan: cross in mezzo, Koulibaly allontana, poi Borini ci prova da fuori ma sbaglia completamente la conclusione.

57' Il Napoli prova a rientrare in partita, ma il Milan difende con ordine.

53' Altro calcio d'angolo per il Napoli: cross in area, Laxalt allontana di testa.

52' Corner per il Napoli: pallone dentro, Donnarumma non benissimo ma Romagnoli riesce a spazzare via.

50' Azione personale di Bakayoko, che poi ci prova con il destro dal limite: blocca Meret.

48' Calcio d'angolo per il Napoli: cross in mezzo, il pallone resta pericolosamente in area. Poi Insigne calcia da fuori ma spedisce a lato.

45' Tutto è pronto. Fischio di Giacomelli: si riparte! Possesso Napoli.

- Squadre in campo per la ripresa. Un cambio per il Napoli: Ounas prende il posto di Allan.

Nel segno di Piatek. È stato il polacco l’assoluto protagonista di questo primo tempo. Tre tiri (uno a lato), due gol: il primo da centravanti puro (fuga solitaria e piattone all’angolino), il secondo da autentico fuoriclasse: controllo, pallone sul destro e conclusione là dove Meret non può arrivare. Il Napoli è tutto nelle giocate personali di Insigne, che si divora la rete del pari calciando troppo debolmente da ottima posizione: blocca Donnarumma. San Siro è già pazzo del pistolero.

46' Fine primo tempo.

45' Ci sarà 1 solo minuto di recupero.

44' Il Napoli prova a chiudere il Milan nella sua area di rigore.

40' Piatek imprendibile. Il polacco sfugge a Koulibaly, che lo stende: ammonizione per il difensore del Napoli.

39' Insigne fa tutto da solo, vince un rimpallo su Bakayoko e ci prova dalla distanza: pallone in curva.

36' Brutto fallo di Milik su Bakayoko: giallo per il centravanti polacco.

32' Azione personale di Insigne, che si invola palla al piede e calcia dal limite ma non inquadra la porta.

29' Cartellino giallo per Malcuit.

27' GOOOLLL!!! MAGIA DI PIATEK!!! Il pistolero riceve palla in area, sfida il suo avversario e lascia partire un destro al bacio che si infila là dove Meret non può arrivare.

25' Bella intuizione di Castillejo, che vede e serve Borini in area: l'esterno rossonero, però, ritarda la conclusione e si fa murare.

22' Grande chance per Insigne, che riceve palla in area, la protegge e calcia con il destro: Donnarumma si distende e blocca.

18' Il Napoli prova ad alzare il baricentro.

15' Brutto fallo da dietro di Milik su Paquetà: Giacomelli fischia il fallo ma non ammonisce l'attaccante azzurro.

12' Napoli a un passo dal gol. Traversone in area, errore della difesa del Milan e pallone sul destro di Insigne, che dal dischetto calcia sul corpo di Donnarumma

11' GOL GOL GOOOLLL!!! PIATEK!!! Pallone in profondità per il polacco, che si infila alle spalle dei difensori del Napoli e batte Meret con un preciso piattone destro.

10' Il gioco del Milan porta spesso Donnarumma a toccare il pallone.

8' Calcio d'angolo per il Napoli: pallone dentro, Bakayoko allontana, poi Insigne ci prova con il mancino ma calcia direttamente tra i guantoni di Donnarumma.

7' Milan in attacco. Lancio lungo di Laxalt, sponda di Kessié e conclusione al volo di Piatek, che dal limite non inquadra la porta.

5' Il Napoli ci prova con Insigne, ma il suo colpo di testa su cross di Ghoulam finisce sul fondo.

4' Milan e Napoli si studiano in questo avvio.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio di Giacomelli: si comincia! Primo pallone del match per il Milan.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Classica maglia rossonera per il Milan, casacca azzurra per il Napoli.

Dentro o fuori, tutto in novanta (o centottanta) minuti. Tre giorni dopo si replica: è di nuovo Milan-Napoli. Amici di MilanNews.it, benvenuti a San Siro. Rino Gattuso sfida nuovamente il maestro Carlo Ancelotti, stavolta nei quarti di finale di Coppa Italia. Si tratta, come detto, di una gara a eliminazione diretta: stavolta lo 0-0 non sarà sufficiente. Si preannuncia un match scoppiettante, che ovviamente vi racconteremo in diretta, azione dopo azione, fino al fischio finale.

LE FORMAZIONI:

MILAN: G. Donnarumma, Abate, Musacchio, Romagnoli, Laxalt; Kessié, Bakayoko, Paquetá, Castillejo, Piatek, Borini. A disp.: A. Donnarumma, Plizzari, Calabria, Conti, Rodríguez, Bertolacci, Mauri, Montolivo, Cutrone, Çalhanoglu, Suso, Tsadjout. All.: Gattuso

NAPOLI: Meret, Malcuit, Koulibaly, Maskimovic, Ghoulam, Fabian, Allan, Diawara, Zielinski, Insigne, Milik. A disp.: Ospina, Karnezis, Luperto, Mario Rui, Hamsik, Ounas, Mertens, Callejon, Gaetano. All.: Ancelotti