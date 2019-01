LIVE MN - Coppa Italia, Samp-Milan (0-2): doppietta Cutrone nei supplementari, rossoneri ai quarti

- Una doppietta di Cutrone nei tempi supplementari e un paio di grandi interventi di Reina regalano i quarti di finale di Coppa Italia al Milan che elimina la Sampdoria e ai quarti affronterà una tra Napoli e Sassuolo. Partita molto intensa a Marassi decisa dal giovane bomber rossonero, entrato in campo all'inizio del primo tempo supplementare. Una vittoria importante per il Diavolo che ora dovrà prepararsi al meglio per la Supercoppa di mercoledì a Gedda contro la Juventus.

121' Fine del match: il Milan è ai quarti di Coppa Italia.

120' Un minuto di recupero.

120' Ci prova ancora Kovwnacki, questa volta dalla distanza, ma Reina gli dice di no ancora una volta deviando in angolo la conclusione dalla distanza dell'attaccante della Samp.

115' Contropiede del Milan con Cutrone che serve Laxalt, il quale entra in area di rigore e calcia di sinistro, pallone alto.

114' Tocco per Calhanoglu ma la sua conclusione viene respinta da un giocatore blucerchiato in barriera.

113' Punizione per il Milan dall'interno dell'area di rigore dopo che Rafael ha raccolto con le mani un retropassaggio di Tonelli.

111' Ultima sostituzione nelle file rossonere: esce Higuain, entra Laxalt.

109' GOOOOLLLLL!!! ANCORA CUTRONE!!! Gran gol del giovane attaccante rossonero che beffa Rafael con un pallonetto al volo su lancio dalla sinistra di Calhanoglu.

108' Miracolo di Rerina: cross basso di Praet per Kovwnacki che colpisce il pallone verso la porta da due passi, ma lo spagnolo ha un riflesso pazzesco e alza il pallone sopra la traversa.

106' Saponara tocca in profondità per Defrel, ma è bravissimo in scivolata Rodriguez a salvare.

105' Al via il secondo tempo supplementare.

- Grazie ad un gol di Cutrone su assist di Conti, il Milan è riuscito a sbloccare il match. Ora i rossoneri dovranno tenere duro per altri 15 minuti se vorranno conquistare il passaggio ai quarti di Coppa Italia.

106' Fine primo tempo supplementare.

105' Un minuto di recupero.

102' GOOOOOLLLLLLLL!!!!! CUTRONEEEEEEEE!!! Gran cross di Conti dalla destra per Cutrone che scappa alle spalle della difesa della Samp e batte di sinistro Rafael.

99' Terzo cambio nel Milan: fuori Abate, dentro Conti.

98' Reina ancora decisivo: prima salva su un colpo di testa di Kovwnacki, poi blocca il pallone prima che superi la linea di porta.

97' Reina salva i rossoneri: lancio filtrante per Saponara che a tu per tu con lo spagnolo calcia addosso al portiere rossonero.

96' Conclusione dalla distanza di Saponara, Reina si distende sulla sua destra e blocca il pallone.

95' Ultima sostituzione di Giampaolo: esce Quagliarella, entra Kovwnacki.

93' Occasione clamorosa per la Sampdoria: su azione da corner, pallone che arriva sui piedi di Ekdal che quasi a porta vuota calcia alto sopra la traversa.

90' Si riparte: inizia il primo tempo supplementare.

- Cambio nel Milan: esce Castillejo, entra Cutrone. Rossoneri che passano al 4-4-2.

- Non si è sbloccato nemmeno nel secondo tempo l'ottavo di finale di Coppa Italia tra Sampdoria e Milan. Match più equilibrato in questa ripresa, nella quale l'occasione da gol più importante è capitata ancora una volta sui piedi di un giocatore rossonero, cioè Calhanoglu che ha calciato fuori a due passi da Rafael. Si va dunque ai supplementari e, poi, eventualmente ai rigori.

96' Fine del secondo tempo: si va ai supplementari.

94' Terzo cambio nella Sampdoria: fuori Caprari, dentro Defrel.

90' Tre minuti di recupero.

89' Gran conclusione dai 25 metri di Kessie, pallone poco alto sopra la traversa.

85' Finisce qui la prima partita nel Milan di Paquetà che lascia il posto a Borini.

84' Gran tentativo dalla distanza di Ekdal, Reina alza il pallone sopra la traversa con un grande intervento.

80' Altra occasione per la Sampdoria: questa volta è Saponara che sfiora la rete del vantaggio, ma per fortuna il suo diagonale a tu per tu con Reina finisce a lato di un soffio.

78' Quagliarella ad un passo dal gol dell'1-0: tocco dentro di Caprari per il capitano blucerchiato che calcia di prima intenzione, pallone sull'esterno della rete.

77' Secondo cambio nella Sampdoria: esce Ramirez, entra Saponara.

75' Angolo per il Milan, sul pallone Calhanoglu: colpo di testa di Zapata, pallone che arriva sui piedi di Higuain che fa gol, ma l'arbitro annulla per fuorigioco. Giusta la segnalazione dell'assistente.

73' Paquetà prende palla tra le linee e prova il sinistro dal limite dell'area, pallone fuori di poco.

69' Che occasione per Calhanoglu: cross di Castillejo per il turco che da due passi calcia a lato.

69' Giallo per Praet.

67' Calhanoglu riceve da Bakayoko e prova il destro da fuori area, Rafael blocca a terra senza grandi problemi.

60' Angolo per i padroni di casa: Ramirez anticipa tutti sul primo palo, ma il suo colpo di testa finisce alto.

58' Grande ripartenza rossonera con Higuain che viene fermato poco prima di entrare in area.

57' Ammonito Kessie.

56' Samp pericolosa: Ramirez entra in area e prova il cross dal fondo, Reina respinge in uscita bassa.

52' Punizione per la Samp dalla destra: cross di Ramirez, è bravo a Castillejo a respingere sul primo palo.

50' Grande incursione di Bakayoko in area di rigore: il francese arriva sul fondo e mette un pallone forte in mezzo che viene deviato da un difensore e per poco non sorprende Rafael.

45' Inizia la ripresa!!!

- E' terminato 0-0 il primo tempo tra Sampdoria e Milan: dopo una prima fase di stadio, i blucerchiati hanno aumentato i ritmi e hanno messo in difficoltà i rossoneri che si sono resi pericolosi solo nel finale con Higuain (grande occasione da gol per il Pipita) e con Castillejo. Prova finora incolore della squadra di Gattuso che dovrà fare di più se vorrà portare a casa la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia.

48' Fine primo tempo.

47' Contropiede della Samp con Caprari che entra in area dalla sinistra, cerca Ramirez sul secondo palo, ma per fortuna del Milan la sua conclusione con il sinistro finisce altissima.

45' Tre minuti di recupero.

44' Altra occasione per il Milan: discesa di Abate sulla destra e cross per Castillejo che colpisce di testa da buona posizione, pallone alto.

43' Higuain ad un passo dal gol: gran passaggio in verticale di Kessie per il Pipita che prova il diagonale con il destro a tu per tu con Rafael, pallone fuori di poco.

41' Conclusione di Ramirez dalla distanza, Reina blocca centralmente.

40' Ultimi cinque minuti di primo tempo.

32' Giallo per Rodriguez.

29' Lancio in profondità di Murru per Ramirez che prova a superare Reina con un pallonetto, ma il portiere rossonero non si fa sorprendere e ferma l'attaccante blucerchiato.

28' Caprari si accentra dalla sinistra e prova il destro, pallone colpito malissimo che finisce lontanissimo dalla porta di Reina.

26' Sampdoria che ha aumentato i ritmi e sta mettendo in difficoltà i rossoneri.

23' Giallo per proteste per Ramirez.

23' Grande occasione per la Samp: tiro di Quagliarella respinto male da Reina, pallone che sta per arrivare a Caprari che poi protesta per una spinta di Zapata.

21' Non ce la fa Linetty, al suo posto dentro Jankto.

20' Calhanoglu riceve il pallone al limite dell'area e prova il sinistro dalla distanza, pallone alto.

19' Corner per il Milan: Calhanoglu mette un bel pallone in area e colpo di testa di Bakayoko, pallone raccolto senza problemi da Rafael.

18' Problema alla caviglia per Linetty che necessita dell'intervento dei medici della Samp. Il giocatore blucerchiato non sembra in grado di proseguire il match.

17' Terzo tentativo di Castillejo che calcia verso la porta, Andersen devia il pallone in angolo.

15' Bel cross dalla sinistra di Ramirez, ma fortuna del Milan non c'è nessun della Samp in grado di arrivare sul pallone.

9' Buona combinazione tra Kessie e Castillejo che si accentra dalla destra e prova il sinistro, pallone però colpito male dallo spagnolo che finisce debolmente tra le braccia di Rafael.

8' Calcio d'angolo per il Milan: cross di Calhanoglu, palla che arriva sul secondo palo a Castillejo che calcia al volo, conclusione respinta da un giocatore della Samp.

5' Fase di studio tra le due squadre in questo avvio di partita.

0' Al via il match: primo pallone per la Sampdoria.

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti allo stadio Marassi di Genova dove tra poco l'arbitro Pasqua darà il via al match tra Sampdoria e Milan, valido per gli ottavi di Coppa Italia. Chi vincerà affronterà ai quarti una tra Napoli e Sassuolo che scenderanno in campo domani sera. Senza Suso, out per infortunio, Gattuso lancia dal primo minuto il neo acquisto Lucas Paquetà, il quale verrà schierato da mezzala sinistra. Restate con noi per non perdere nemmeno un'emozione di Sampdoria-Milan!!!

Di seguito le formazioni ufficiali di Sampdoria-Milan:

SAMPDORIA: Rafael; Sala, Andersen, Tonelli, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Quagliarella, Caprari. A disposizione: Belec, Viera, Saponara, Barreto, Jankto, Colley, Regini, Júnior, Ferrari, Defrel, Rolando, Kovwnacki. Allenatore: Marco Giampaolo.

MILAN: Reina; Abate, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetà; Castillejo, Higuain, Calhanoglu. A disposizione: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Conti, Laxalt, Simic, Strinic, Musacchio, Bertolacci, Mauri, Montolivo, Borini, Cutrone. Allenatore: Gennaro Gattuso.