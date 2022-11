LIVE MN - Cremonese-Milan (0-0): altro stop in campionato, brutti punti persi

Brutta prestazione del Milan, forse alla pari di quella contro il Sassuolo. I rossoneri creano qualcosa nel primo tempo per poi spegnersi totalmente nel secondo tempo. I cambi non aiutato Pioli, ma lo stesso allenatore rossonero non aiuta la squadra mettendo in campo una squadra abbastanza confusa.

96' Finisce qui. 0-0.

95' Azione personale di Lazetic, ma il mancino termina alto.

94' Conclusione di Buonaiuto, para Tatarusanu.

93' Ammonito De Ketelaere.

90' Cinque minuti di recupero.

89' Mancino di Kalulu dal limite dell'area, conclusione in curva.

88' Cambio nella Cremonese: fuori Valeri, dentro Quagliata.

87' Giallo anche per Meite e Lazetic.

85' Ammonito Valeri, altro fallo su Messias.

82' Cambio nel Milan: fuori Rebic e Tonali, dentro Lazetic e Krunic.

77' Ammonito Leao per proteste.

74' Cambio nel Milan: fuori Brahim, dentro De Ketelaere.

70' Cambio nella Cremonese: fuori Castagnetti, dentro Pickel.

68' OCCASIONE MILAN! Cross di Leao che diventa un tiro e Carnesecchi si supera con una grande parata!

66' Ammonito Vasques dopo un brutto fallo su Messias.

62' Triplo cambio per la Cremonese: dentro Sernicola, Buonaiuto e Okereke, fuori Felix, Ghiglione e Ciofani.

60' Doppio cambio Milan: fuori Origi e Thiaw, dentro Leao e Kalulu.

58' Destro da lontanissimo di Tomori, conclusione fuori.

56' Il VAR annulla il gol all'attaccante belga, beccato in posizione di fuorigioco.

55' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL!!! GOOOOOOOOOOLLLL!!! Cross di Rebic, Origi vince un rimpallo in mezzo all'area e poi appoggia in rete!

52' Cross di Bennacer dalal trequarti, Tonali gira di testa ma la conclusione è centrale.

47' Primo giallo del match: ammonito Ghiglione per fallo su Diaz.

45' Inizia la ripresa.

Partita che si apre con poche emozioni fino a quando il Milan non si accende con azioni individuali. Qualche occasione da gol, ma Carnesecchi ha sempre risposto presente.

45' Non c'è recupero, fine primo tempo.

41' Punizione Milan con Tonali. Doppia deviazione nell'area della Cremonese, palla che termina tra le braccia di Carnesecchi.

39' Mancino di Messias dalla destra dell'area, Carnesecchi respinge con i pugni.

36' ANCORA MILAN! Cross di Tonali, Thiaw svetta in area di rigore e Carnesecchi salva tutto.

33' Corner di Bennacer, Messias colpisce male di testa, conclusione che diventa un assist per Thiaw che non trova la sfera di poco.

32' Grandissimo pallone di Bennacer per il taglio di Tonali, cross in mezzo per Origi ma Vasques salva tutto.

26' OCCASIONISSIMA MILAN! Rebic recupera palla in mezzo al campo e lancia Origi, il belga calcia ma Carnesecchi è bravo a chiudere lo specchio.

25' Cross perfetto di Tonali e Rebic manca incredibilmente il pallone. Chance sprecata.

23' OCCASIONE MILAN! Sgasata di Messias sulla destra, Brahim Diaz anticipa tutti ma non inquadra la porta.

21' Felix prova a sfruttare una indecisione di Tatarusanu in uscita, conclusione fuori.

20' Cross di Origi per la testa di Brahim, ma lo spagnolo non prende la sfera.

16' Origi va a prendere palla sulla destra, converge verso il centro e calcia di sinistro; conclusione alle stelle.

12' Poche emozioni fin qui. Qualche squillo del Milan, ma nulla di pericoloso.

7' Punizione sulla trequarti per il Milan. Sullo sviluppo, Brahim calcia da fuori area, blocca Carnesecchi.

3' Inizio di studio da parte delle squadre. Cremonese che si difende, il Milan fa la gara.

1' Si parte!

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti allo stadio Giovanni Zini di Cremona, dove questa sera andrà in scena la penultima giornata prima della sosta per i Mondiali: Cremonese-Milan. C'è una sorpresa nei rossoneri, con Thiaw all'esordio dal primo minuto. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

Le formazioni ufficili:

Cremonese: (3-4-2-1): Carnesecchi; Aiwu, Bianchetti, Vasquez; Ghiglione, Escalante, Castagnetti, Valeri; Meité, Afena-Gyan; Ciofani. A disp: Saro, Sarr, Hendry, Pickel, Baez, Buonaiuto, Sernicola, Acella, Quagliata, Lochoshvili, Ndiaye, Milanese, Tsadjout, Okereke, Zanimacchia. All: Alvini.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Thiaw, Kjaer, Tomori, Ballo-Touré; Bennacer, Tonali; Messias, Diaz, Rebic; Origi. A disposizione: Mirante, Jungdal, Gabbia, Kalulu, Pobega, Vranckx, Bakayoko, Pobega, Krunic, Adli, De Ketelaere, Leao, Lazetic. All: Pioli.