live mn Da Riyad: si gioca! Ecco le formazioni ufficiali: tutto confermato nel Milan

Queste le formazioni ufficiali di Juventus-Milan, sfida valida per la semifinale di Supercoppa Italiana:

JUVENTUS: Di Gregorio, Savona, Gatti, Kalulu, McKennie, Locatelli, Thuram, Conceiçao, Koopmeiners, Mbangula, Valhovic. A disp.: Perin, Pinsoglio, Yildiz, Nico Gonzalez, Adzic, Fagioli, Weah, Douglas Luiz, Cambiaso, Rouhi. All.: Motta.

MILAN: Maignan, Emerson Royal, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez, Bennacer, Fofana, Reijnders, Pulisic, Morata, Jimenez. A disp.: Sportello,Torriani, Calabria, Jovic, Zeroli, Pavlovic, Bartesaghi, Terracciano, Gabbia, Vos, Traoré, Camarda, Musah, Abraham. All.: Conceiçao.

18.35 - Come riportato dal nostro inviato Antonello Gioia, il pullman del Milan è appena arrivato all'Al-Awwal Park di Riyad per la semifinale di Supercoppa Italiana contro la Juventus, in programma questa sera alle 20.00.

18.10 - Sergio Conceiçao ha ancora la febbre molto alta, ma sarà comunque in panchina questa sera nella semifinale di Supercoppa Italiana contro la Juventus. Il tecnico portoghese, che farà il suo debutto assoluto alla guida del Milan, aveva dichiarato ieri in conferenza stampa: "Non sono per niente emozionato. Sono raffreddato, ho avuto 39 di febbre stanotte. Per quello ho gli occhi lucidi".

16.49 - Sono tre i precedenti tra Juventus e Milan in Supercoppa Italiana: i bianconeri hanno vinto il più recente (1-0 il 16 gennaio 2019 con gol di Cristiano Ronaldo), dopo che le prime due sfide erano terminate alla lotteria dei calci di rigore (un successo a testa). I bianconeri sono già la squadra affrontata più spesso dai rossoneri nella competizione (tre).

16.30 - Sergio Conceiçao non ha ancora recuperato dalla febbre, motivo per il quale è in dubbio la sua presenza in panchina questa sera. Il lusitano sembra però intenzionato a stringere i denti per essere in panchina, ma in caso di forfait sono pronti a sostituirlo i suoi due vice ossia João Costa e Siramana Dembele.

15.55 - Nella probabile formazione del Milan che dovrebbe scendere in campo dal primo minuto contro la Juventus questa sera nella semifinale di Supercoppa Italiana, c'è anche Ismael Bennacer che dovrebbe giocare nel centrocampo a tre rossonero insieme a Youssouf Fofana e a Tijjani Reijnders. L'algerino, che dovrebbe vincere il ballottaggio con Ruben Loftus-Cheek e Yunus Musah, non gioca una partita da titolare con la maglia del Milan dal 17 agosto 2024 contro il Torino a San Siro (prima giornata di campionato).

15.21 - Questa la squadra arbitrale che è stata designata per la semifinale di Supercoppa Italiana tra Juventus e Milan in programma stasera alle 20:

Arbitro: COLOMBO

Assistenti: PERROTTI – DEI GIUDICI

IV uomo: AYROLDI

VAR: PATERNA

AVAR: MARINI

14.29 - In vista del match di questa sera contro il Milan, valido per la semifinale di Supercoppa Italiana, Thiago Motta, tecnico della Juventus, dovrebbe confermare McKennie come terzino sinistro, mentre in avanti Nico Gonzalez è in vantaggio su Conceiçao. A completare l'attacco bianconero ci saranno Yildiz, Koopmeiners e Vlahovic. Questa la probabile formazione della Juventus secondo La Gazzetta dello Sport: (4-2-3-1) Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, McKennie; Locatelli, Thuram; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic.

13.51 - "Non sono per niente emozionato. Sono raffreddato, ho avuto 39 di febbre stanotte. Per quello ho gli occhi lucidi": con queste parole pronunciate ieri in conferenza stampa, Sergio Conceiçao ha rivelato di avere la febbre. Ma il portoghese sarà regolarmente in panchina questa sera contro la Juventus in Supercoppa Italiana? Secondo quanto riferisce SportMediaset, il neo allenatore milanista ha ancora la febbre, ma farà di tutto per essere in panchina. Se non dovesse farcela, a guidare il Milan contro i bianconeri sarà uno dei suoi due vice (João Costa e Siramana Dembele).

13.29 - A poche ore dal calcio d'inizio di Juventus-Milan, semifinale di Supercoppa Italiana in programma stasera alle 20 a Riyad, una delegazione di RedBird, fondo americano di Gerry Cardinale proprietario del club di via Aldo Rossi, ha fatto visita al Centro Sportivo dell’Al-Nassr, club allenato dall'ex allenatore rossonero Stefano Pioli e in cui gioca Cristiano Ronaldo, per visionare le strutture e condividere i piani e le idee di rinnovamento.

13.05 - Il Milan si appresta a giocare la gara di domani sera contro la Juventus con tre giocatori diffidati: Morata, Fofana ed Emerson Royal. In caso di cartellino giallo quindi i tre rischiano di saltare l'eventuale Finale di Supercoppa Italiana? No, visto che dalla scorsa edizione la Lega Serie A ha modificato il regolamento su diffide e squalifiche tra Serie A e Supercoppa. Nel caso in cui uno tra Morata, Fofana ed Emerson, o tutti e tre, venissero ammoniti domani contro la Juventus non sconterebbero la squalifica nell'eventuale finale in Supercoppa ma alla prima partita utile di Serie A, ovvero Milan-Cagliari dell'11 gennaio 2025.

12.22 - Grande entusiasmo in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana che per il Milan comincerà questa sera contro la Juventus. Come riportato nei giorni scorsi dai colleghi di Sport Mediaset, che detengono l'esclusiva dell'evento, l'Al-Awwal Park, impianto dove gioca l'Al Nassr di Pioli e Cristiano Ronaldo che ospiterà la competizione, ha già fatto registrare il sold out per la gara tra bianconeri e rossoneri: tutti i 25.000 biglietti sono stati venduti. Per l'occasione il torneo si giocherà con uno speciale pallone dorato.

11.31 | Non solo Stefano Pioli oggi presente all'Al Awwar Park per tifare Milan contro la Juventus anche l'ex calciatore Luca Antonini, oggi allenatore dell'U17 dell'Al Nassr.

11.00 | Oggi al'Al-Awwar Park troverà posto anche una vecchia conoscenza del Diavolo, l'ex allenatore Stefano Pioli che ieri è andato a visitare i suoi ex giocatori al centro tecnico dell'Al Shabab. Abbracci, sorrisi e battute con l'allenatore dell'ultimo scudetto rossonero e che di fatto ha permesso al Milan di essere in Arabia Saudita in questi giorni, avendo conquistato il secondo posto in campionato nella passata stagione.

10.50 | DOVE VEDERE JUVENTUS-MILAN

Data: venerdì 3 gennaio 2025

Ora: 20:00 (orario italiano)

Stadio: Al-Awwal Park, Riyad (Arabia Saudita)

Tv: Canale 5

Web: MilanNews.it

10.20 | L'allenatore portoghese ha definitivamente escluso Rafael Leao dal match: il numero 10 non è riuscito a recuperare dall'infortunio patito a Verona e ci si augura di riaverlo per l'eventuale finale. Tornano in gruppo Pulisic, Musah e Loftus-Cheek, ma è da ancora da capire che tipo di autonomia potranno avere. Per il resto le scelte di Conceiçao sono obbligate, da capire come deciderà di schierare la squadra se con un 4-2-3-1 con Reijnders trequartista oppure se con un 4-3-3 abbassando l'olandese sulla linea di Fofana e uno tra Bennacer, Musah e Loftus-Cheek: ad oggi il dubbio è proprio sul terzo centrocampista, con l'algerino in vantaggio. Insieme alla punta Morata, dovrebbe ritrovare la titolarità Christian Pulisic: non ci sono molte alternative essendo infortunati sia Okafor che Chukwueze, anche se l'americano non ha i 90 minuti come sottolineato dal tecnico rossonero. A sinistra conferma per Jimenez. In difesa Conceiçao rimette al centro Tomori, in coppia con Thiaw: sugli esterni Royal e Theo. Di seguito la probabile del primo Milan di Conceiçao.

