LIVE MN - Dalot: "Primi mesi molto positivi, vogliamo portare il Milan in alto"

Benvenuti nella sala delle conferenze di Milanello dove tra poco Diogo Dalot interverrà in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro il Celtic. Restate con noi per non perdervi nemmeno una dichiarazione del terzino rossonero!!!

Che bilancio fai della tua Europea League e di quella della squadra?

"Sicuramente abbiamo fatto buone prestazioni. E' una competizione difficile, ma stiamo andando bene".

Come procede il tuo ambientamento nel calcio italiano?

"Il mio inserimento procede bene, l'Italia è un paese simile al Portogallo. La squadra mi ha accolto bene, i primi mesi al Milan sono stati molto positivi".

Cosa pensi del Celtic?

"E' una grande squadra con una grande storia a livello europeo. Domani sarà una gara difficile, avranno grandi motivazioni per superare il momento difficile".

C'è qualche compagno che ti sta aiutando ad imparare l'italiano?

"Tutta la squadra mi sta aiutando tanto. Ho voglia di allenarmi e di giocare. Mi stanno aiutando tutti tanto. Io cerco di adattarmi nel modo più veloce possibile. Tutto il club mi stanno aiutando tanto, sono tutti fantastici con me".

Cosa pensi del calcio italiano? Come va con Pioli?

"Da quando sono qui ho visto delle differenze tra l'Italia e l'Inghilterra. Il mister ci sta aiutando tanto, ha voglia di insegnarci tante cose. C'è un grande rapporto con lui".

In voi sta aumentando la consapevolezza di poter fare bene sia in campionato che in Europa?

"Vogliamo lavorare ogni giorno e ci prepariamo al meglio per ogni partita. Domani arriva il Celtic e pensiamo solo a questo match, poi penseremo a quello successivo".

Questo Milan può competere anche per l'Europa League?

"Il Milan è una grande squadra, ha una grande squadra. Vogliamo arrivare in alto, ma dobbiamo lavorare sodo. Con questa mentalità possiamo raggiungere i nostri obiettivi".

- Finisce così la conferenza stampa di Dalot prima del Celtic.