LIVE MN - È iniziata Milan-Pro Sesto. Leao e D. Maldini davanti, in mezzo Tonali e Bennacer

5' - Corner di Castillejo e stacco di Leao: palla alta sopra la traversa senza brividi per la porta della Pro Sesto

3' - Prima occasione per il Milan con D. Maldini, bravo a recuperare un pallone vagante al limite dell'area; non riesce, però, nel tiro in porta a causa della chiusura di tre avversari.

1' - Fischia il sig. Di Graci di Como: via a Milan-Pro Sesto!

-----

LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Gabbia, Tomori, Romagnoli, T. Hernandez; Tonali, Bennacer; Castillejo, Krunic, D. Maldini; Leao.

A disp.: Plizzari, Pseftis, Desplanches, Conti, Hauge, Pobega, Colombo, Caldara, Di Gesù, Capone, Robotti, Kerkez. All. Pioli

PRO SESTO (4-2-3-1): Del Frate; Giubilato, C. Maldini, Marzupio, Caverzasi; Gattoni, Marchesi; Motta, Gualdi, Scapuzzi; Capogna.

A disp.: Fasolini, Gianelli, Costante, Della Giovanna, Beltramini, Kone, Carnevale, Grandi, Parrinello, Serra, Ferrero. All. A. Filippini

Arbitro: Di Graci di Como

-----

Amici e amiche di MilanNews.it, buon pomeriggio!

Ad una decina di giorni circa dal primo giorno di raduno a Milanello, Romagnoli e compagni sono pronto per la prima amichevole stagionale contro la Pro Sesto. Seguila con il live testuale di MilanNews.it: calcio d'inizio fissato per le 17!