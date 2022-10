LIVE MN - EMP-MIL (1-3): finale rocambolesco al Castellani, tre punti meritatissimi per i rossoneri!

Una partita stregata, al limite del folle: il Milan domina, sbaglia gol su gol, ne perde tre per infortunio e vede una gara che sembrava essere in controllo prendere pieghe inaspettate. Tutto questo fino all'ottantesimo, quando Rebic la sblocca su assist del solito Leao. Dieci minuti dopo, in pieno recupero, Tatarusanu decide di complicare tutto e lascia passare una punizione tutt'altro che irresistibile di Bajrami. Neanche il tempo di prendere fiato che Ballo-Touré decide di diventare eroe della serata facendosi trovare presente su una spizzata di Krunic. All'ultimo secondo ci pensa Leao a chiudere tutto e mettere il punto con un gol da campione, un pallonetto che lascia Vicario, e tutti gli spettatori, senza parole. Tre punti pesantissimi ma soprattutto meritatissimi!

96' Termina qui il match.

95' GGGOOOOOOLL GGGOOOOOL GGGOOOLLLLLLLLL DEL MILAAAAAANN! RAFAEL LEAO, IL RUGGITO DEL LEONE!!! Contropiede fulmineo e pallonetto da campione su Vicario!!! 3-1 Milan, giusto così!!

93' GGAAAAAAAAALLLL GOAAAAAALLLLL GOOOOOLLLLLL DA IMPAZZIRE BALLO-TOURÉ!!! GOOOOOOL GGGOOOOOOOLLL GGOOOOOLLLLLLLL DEL MILAAAAAAANNNN GOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLL!!!!!!! Kick off glitch del Milan, direttamente dal calcio d'inizio!!! Palla lunga, spizzata di Krunic, Ballo-Touré è al posto giusto al momento giusto e la insacca! MILAN IN VANTAGGIO!

91' Gol dell'Empoli con Bajrami. Tatarusanu si fa sorprendere sul suo palo. Parità al Castellani nei minuti di recupero.

91' Fallo di Bennacer sulla trequarti, ammonito. Punizione molto pericolosa per l'Empoli.

90' Ci saranno 4 minuti di recupero.

89' Palla splendida di Diaz per Leao, Parisi salva tutto al limite dell'area.

88' Bajrami si mangia il gol del pareggio con un sinistro da ottima posizione mandato alle stelle. Transizione difensiva rossonera assolutamente da rivedere in questa occasione.

87' Punizione bellissima di Brahim, che impatta di collo da lontano e sfiora un gran gol.

83' Doppio cambio per l'Empoli: Cambiaghi per Haas e Destro per Satriano.

79' GGGOOOOLLLLLL GOOOOOLLLLL GOOOOOOLLLL DEL MILAAAANN!! ANTE REBIC LA SBLOCCA! Fallo laterale battuto da Tonali come una catapulta, Sandro trova Leao al limite dell'area direttamente da centrocampo. Il portoghese controlla, dribbla (che numero) e mette in mezzo: Rebic non può proprio sbagliare e batte Vicario di destro! Milan in vantaggio al Castellani!

74' Grande intervento di Tatarusanu su Bajrami lanciato a rete! Parata decisiva del portiere rossonero!

72' Si fa male Simon Kjaer, costretto al cambio. Al suo posto Sergino Dest, con Kalulu che va a fare il centrale. Escono anche Giroud e De Ketelaere, entrano Rebic e Diaz.

71' Pasticcio tra Tatarusanu e Kalulu, serve un intervento di Tomori a sbrogliare la matassa: l'Empoli stava per approfittarne.

70' Grande palla di Tomori per Giroud in profondità. Il francese arriva in area e si fa recuperare al momento del tiro, che viene rimpallato.

68' Gara sporca e difficile, rossoneri che non riescono ad attaccare con continuità.

65' Errore in disimpegno di Kalulu che perde l'ennesimo pallone della sua partita. Di certo non la miglior prova del francese finora.

64' Miracolo di Vicario, sulla punizione di Tonali deviata. Il portiere dell'Empoli aveva fatto un passo nella direzione opposta ma riesce lo stesso nell'intervento decisivo. Milan ancora una volta vicino al gol.

61' Ammonito Luperto per una gomitata al volto di Giroud. Il francese rimane a terra dolorante.

60' Tiro da fuori di Tonali, destro secco ma non preciso. Si poteva fare meglio.

59' Empoli vicino al gol con Lammers, che colpisce di testa in area e sfiora la traversa. Precedentemente c'era stato un pestone di Tomori non segnalato da Aureliano.

58' Doppio cambio per l'Empoli, fuori Pjaca ed Henderson, dentro Bandinelli e Bajrami.

57' Punizione meravigliosa di Giroud, la palla colpisce la traversa e finisce fuori. Milan davvero ad un passo dal vantaggio, ma continua la serata sfortunata dei rossoneri.

56' Percussione offensiva di Bennacer che salta un avversario al limite e viene atterrato: giallo per De Winter, punizione da zona pericolosa per i rossoneri.

55' Satriano parte da sinistra, si accentra e prova il tiro secco sul primo palo: conclusione forte ma imprecisa. Fase della partita in cui il Milan non riesce ad avere una manovra fluida.

52' Azione personale di De Ketelaere che manda a spasso la difesa avversaria, arriva sul fondo e scodella in mezzo: palla troppo morbida, Vicario esce bene fa sua la sfera.

51' Ancora Empoli vicino al gol, questa volta con Stojanovic: scambio con Haas dal limite, il terzino rientra sul sinistro al limite e calcia. Palla sull'esterno della rete.

47' Empoli vicino al gol. Slalom di Pjaca che si incunea in area dalla sinistra, la difesa rossonera allontana con difficoltà: sulla respinta di avventa Marin che lascia partire un siluro dal limite che sfiora il palo alla destra di Tatarusanu.

46' Fischio di Aureliano, si ricomincia. Primo pallone del secondo tempo per il Milan.

- Rientrano le squadre in campo, non ci sono cambi.

Primo tempo che ha visto protagonista quasi solamente il Milan: i rossoneri hanno occupato al meglio il campo, trovando trame interessanti e spunti molto pericolosi. I ragazzi di Pioli hanno sfiorato il vantaggio in due occasioni, entrambe clamorose: da dentro l’area Leao, servito ottimamente da De Ketelaere, spara addosso a Vicario, mentre qualche minuto dopo Saelemaekers sfiora il palo dal limite dell'area piccola. Milan molto pericoloso ma sciupone. Da segnalare, purtroppo, due infortuni: Saelemaekers si fa male al ginocchio, mentre Calabria esce in barella per un problema muscolare che sembra parecchio grave. Al loro posto Krunic e Kalulu.

49' Fine primo tempo, parità.

48' Un'altra occasione sprecata da Leao, che prima si allunga il pallone in area e poi colpisce Vicario da ottima posizione, che devia sul palo. Tutto inutile però, c'era la posizione di fuorigioco iniziale di Giroud.

47' Cambio per l'Empoli: esce Grassi, infortunato, ed entra Marin.

45' Quattro minuti di recupero.

42' Leao, partendo eccezionalmente da destra, punta il difesnore, entra in area e prova la botta: palla sull'esterno della rete.

41' De Ketelaere conduce il contropiede rossonero, arriva al limite dell'area ma al momento del tiro viene contrastato! Occasione persa.

38' Esce Calabria, per lui infortunio muscolare: viene portato fuori dal campo in barella. Al suo posto entra Pierre Kalulu.

35' Si immola Ballo-Touré e salva il Milan! Tiro di Haas quasi a botta sicura dal limite, il senegalese in scivolata, colpendo di schiena, salva tutto! Nel frattempo problemi per Calabria, che rimane a terra. Si scalda Kalulu.

31' Cross di Tonali dalla sinistra, intervento goffo di De Winter che va a centimetri dall'autogol!

30' Si fa male Saelemaekers, costretto al cambio. Al suo posto entra Rade Krunic. Infortunio al ginocchio per il belga.

29' Azione molto pericolosa del Milan con Leao, che però invece di appoggiare facilmente a Calabria in area prova un'improbabile rabona.

28' Milan ancora ad un passo dal gol! Palla di Calabria per Giroud, il francese anticipa Vicario in uscita e dal fondo mette in mezzo per Leao. Il portoghese, a porta sguarnita e da ottima posizione, incredibilmente non trova l'impatto con la palla.

25' Haas trattiene Bennacer a centrocampo, ammonito.

24' Avventura offensiva di Parisi sulla sinistra, Kjaer lo affronta e lo butta giù: ammonizione per il centrale rossonero.

22' Bella trama offensiva dei rossoneri che libera al tiro dal limite Saelemaekers: conclusione potente ma poco precisa, para in tuffo Vicario.

21' Cosa ha sbagliato Saelemaekers! Azione pazzesca di Leao, che ara la fascia, entra in area, ne salta due ed offre a Saelemaekers un cioccolatino, che il belga però manda fuori: palla ad un soffio dal palo da ottima posizione.

20' Milan un po' pasticcione dopo un cross di Ballo-Touré dalla sinistra, con un po' di difficoltà allontana la retroguardia empolese.

16' Tatarusanu a centimentri dal pasticcio: tiro di Henderson, il rumeno blocca la palla a terra in modo stranissimo e quando era quasi stato superato dalla sfera. Sospiro di sollievo.

15' Milan un po' spaccato in due, l'Empoli prova la ripartenza veloce. Palla a Satriano, chiuso molto bene da Kjaer in fallo laterale.

14' Numero di Ballo-Touré sulla sinistra, palla per De Ketelaere che dal lato sinistro dell'area prova a metterla in mezzo: murato, allontana l'Empoli.

13' Pressing altissimo dei rossoneri che recuperano palla sulla trequarti, il tentativo da fuori di Tonali però viene murato.

12' Si scalda Kalulu ma sembra che Kjaer possa continuare. Riprende il gioco con il danese in campo.

11' Problemi per Simon Kjaer dopo uno scontro con un compagno, soccorso dallo staff tecnico rossonero.

9' Milan ad un passo dal gol del vantaggio! Dribbling di De Ketelaere in area, si libera del difensore e offre a Leao un pallone semplicemente da spingere in porta: Rafa tira una mozzarellina centrale che Vicario respinge di piede.

8' Cambio di gioco di Tomori per Calabria, che innesca Saelemaekers sulla destra: cross in mezzo per Giroud ma de Winter svetta e allontana.

7' Milan vicino al gol! Leao recupera palla in area dopo un campanile, va sul fondo sul lato destro e mette in mezzo per Giroud. Il francese prova un mezzo esterno, quasi tacco, deviato in angolo! Corner successivamente non sfruttato dai rossoneri.

5' Cross dalla trequarti di Ballo-Touré dopo una punizione non sfruttata, Giroud prova un colpo di testa in girata difficilissimo che non trova la porta.

4' Calabria lancia da dietro per Saelemaekers, Luperto ferma il belga con le cattive ma per l'arbitro è tutto regolare. Quella del capitano rossonero era una bella traccia.

2' Primi scambi del match, tanta intensità a centrocampo e poco spazio per una manovra offensiva ragionata.

1' Fischio d'inizio, si comincia! Primo pallone del match per l'Empoli.

- Siparietto simpatico prima del fischio d'inizio: un bambino entra in campo per abbracciare Leao e chiedergli una foto, tra gli applausi dello stadio.

- Ingresso in campo delle due squadre: maglia classica azzurra per i padroni di casa, divisa bianca da trasferta per il Milan.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti allo stadio Castellani: in scena c’è Empoli-Milan. La sosta per le nazionali ci restituisce un Milan con tante defezioni, Maignan e Theo Hernandez in primis. Pioli però non si piange addosso e schiera in campo la miglior formazione possibile, anche contando del difficile impegno di mercoledì in Champions contro il Chelsea. Rimanete con noi e il nostro live testuale per non perdervi nessun emozione del match!

LE FORMAZIONI

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario, Stojanovic, De Winter, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Grassi; Pjaca, Lammers, Satriano. A disp. Perisan, Ujkani, Cacace, Walukiewcz, Bandinelli, Henderson, Destro, Baldanzi, Bajrami, Ekong, Degli Innocenti, Fazzini, Cambiaghi. All.: Paolo Zanetti.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Ballo-Touré; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, De Ketelaere, Leao; Giroud. A disp. Mirante, Jungdal, Dest, Kalulu, Gabbia, Thiaw, Pobega, Vranckx, Bakayoko, Brahim Diaz, Adli, Rebic, Lazetic. All: Stefano Pioli.

ARBITRO: Aureliano da Bologna.