LIVE MN - Europa League, Betis-Milan (1-1) - Suso-gol, ma che fatica

Il Milan non va oltre il pareggio sul campo del Betis. Un risultato che, alla fine, può andar bene ai rossoneri, protagonisti in negativo di un primo tempo da buttare. Nella ripresa gli uomini di Gattuso alzano il pressing, ma faticano comunque a creare azioni degne di nota. Gli unici lampi sono di Suso, che prima scalda i guantoni di Pau Lopez e poi lo beffa con una punizione velenosa: tiro-cross col mancino e pallone all’incrocio. Nel finale, però, è Reina a salvare il risultato con un intervento provvidenziale su Tello. Da segnalare anche gli infortuni di Musacchio e Calhanoglu, costretti entrambi ad abbandonare il terreno di gioco. Il discorso qualificazione è ancora apertissimo: si deciderà tutto nelle ultime due partite.

96' Finisce qui: Betis-Milan 1-1.

94' Cartellino giallo per Bertolacci.

92' Angolo per il Betis: cross in mezzo, Bakayoko allontana di testa.

90' Ci saranno 6 minuti di recupero.

89' Ammonizione per Bakayoko.

88' Un altro infortunio per il Milan: Calhanoglu costretto a lasciare il campo, al suo posto Bertolacci.

87' Betis a un passo dal gol. Decisivo Reina, che riesce a parare il tiro ravvicinato di Tello.

85' Buona occasione per il Betis, con Junior che anticipa Reina in uscita: pallone sopra la traversa.

83' Musachio esce in barella: al suo posto Romagnoli.

80' Infortunio per Musacchio dopo un violento (e ovviamente involontario) scontro di gioco con il compagno di squadra Kessié.

78' Cartellino giallo per Musacchio.

77' Errore in disimpegno di Reina, che regala Guardado: per poco il Betis non ne approfitta.

76' Sostituzione per il Milan: fuori Laxalt, dentro Abate.

74' Secondo cambio per il Betis: Loren in campo al posto di Sanabria.

73' Ammonizione per Ricardo Rodriguez.

71' Adesso è un'altra partita.

67' Cambio per il Betis: Guardado prende il posto di Joaquin.

64' Buona chance per Borini, ben servito in area da Kessié: destro di prima intenzione e pallone tra i guantoni di Pau Lopez.

62' GOL GOL GOOOLLL!!! SUSO!!! Punizione per il Milan da ottima posizione: tiro-cross di Suso e traiettoria che inganna Pau Lopez.

60' Corner per il Milan: cross in mezzo, Pau Lopez fa suo il pallone.

59' Angolo per il Milan: pallone fuori per Suso, che calcia a giro col mancino trovando sulla sua strada un Pau Lopez super.

57' Canales si sgancia sulla sinistra e serve Lo Celso, che calcia dal limite ma non inquadra la porta.

54' Il Milan prova a pressare più alto, ma i rossoneri fanno comunque una gran fatica a creare gioco.

50' Corner per il Betis: pallone in area, liberala difesa del Milan.

47' Calcio d'angolo per il Milan: cross in mezzo e colpo di testa sul fondo di Musacchio.

45' Tutto è pronto. Fischio del direttore d gara: si comincia! Possesso Betis.

- Squadre in campo per la ripresa. Non ci sono cambi, si ricomincia con gli stessi ventidue del primo tempo.

Un brutto, bruttissimo Milan chiude in svantaggio il primo tempo al "Benito Villamarin". Il Betis domina la partita e trova il gol al 12esimo con Lo Celso, che finalizza una splendida azione corale. I rossoneri si schierano con un ultra-difensivo 5-3-1-1, con Borini (in grande difficoltà) e Laxalt terzini. Un Milan troppo basso e rinunciatario per pensare di poter impensierire gli spagnoli, che palleggiano in scioltezza sfiorando almeno un paio di volte il raddoppio (Sanabria sbaglia da pochi passi). Cutrone mai servito, Suso troppo isolato, Calhanoglu spesso impreciso (è suo, comunque, l’unico turo in porta dei rossoneri). Insomma, una prima frazione di gara da dimenticare.

46' Fine primo tempo.

45' Il Milan si vede in attacco. borini mette in mezzo per Cutrone, che colpisce di testa ma non riesce a inquadrare la porta.

44' Cartellino giallo per Feddal.

42' E' sempre il Betis a fare la partita.

38' Il Milan prova ad alzare il proprio baricentro.

35' Calhanoglu prova a scuotere i suoi: sinistro dalla distanza e parata semplice di Pau Lopez.

34' Punizione dal limite per il Milan: sinistro di Suso e pallone sul muro.

27' Betis vicinissimo al secondo gol sempre con Sanabria, che nom trova la porta da due passi. Milan in grande sofferenza sulla corsia di Borini

25' Malissimo il Milan fin qui. Rossoneri senz idee.

21' Il Milan difende con troppi uomini e fatica ad attaccare.

18' Betis a un passo dal gol con Sanabria, che per poco non riesce a deviare da pochi passi. Milan in grande difficoltà.

16' Il Milan sul rettangolo con una sorta di 5-3-1-1. I rossoneri faticano a guadagnare metri.

12' GOL DEL BETIS! Bell'azione degli spagnoli, con Lo Celso che, ben piazzato a centro area, calcia di prima intenzione trovando l'angolino.

10' Poche emozioni fin qui.

7' Calhanoglu ci prova da fuori, ma sbaglia la conclusione:pallone altissimo sopra la traversa.

3' Il Milan, in fase di non possesso, si schiera con una difesa a cinque, con Borini e Laxalt che diventano terzini.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio del signor Pawson: si comincia! Primo pallone del match per il Milan.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Maglia biancoverde per il Betis, casacca rossonera per il Milan. Il Villamarin è un'autentica bolgia.

Dal campionato all’Europa League, senza un attimo di sosta. Amici di MilanNews.it, benvenuti allo stadio "Benito Villamarin" di Siviglia, teatro della sfida tra Betis e Milan. Gli spagnoli, grazie al successo ottenuto a San Siro nella gara di andata, hanno scavalcato i rossoneri in testa al Gruppo F. Per gli uomini di Gattuso, dunque, è severamente vietato sbagliare: un altro scivolone, infatti, complicherebbe il cammino verso gli ottavi. Per provare a battere il Real Betis, il Milan - orfano di giocatori come Higuain, Bonaventura e Biglia - si affida al trio Calhanoglu-Cutrone-Suso, con la diga Bakayoko-Kessié in mezzo al campo. Si preannuncia un match combattuto, che ovviamente vi racconteremo in diretta, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale.

LE FORMAZIONI:

BETIS: Pau Lopez, Mandi, Bartra, Feddal, Tello, Lo Celso, Carvalho, Canales, Junior Firpo, Sanabria, Joaquin. A disp.: Robles, Sergio León, Inui, Sidnei, Loren Morón, Guardado, Barragán. All.: Quique Setién

MILAN: Reina, Musacchio, Zapata, Rodriguez, Borini, Kessie, Bakayoko, Çalhanoglu, Laxalt, Suso; Cutrone. A disp.: Donnarumma, Mauri, Romagnoli, Bertolacci, Montolivo, Abate, Halilovic. All.: Gennaro Gattuso