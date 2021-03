LIVE MN - Europa League, Milan-Manchester (0-1) - Pogba sblocca il match

59' Calcio d'angolo per il Manchester: cross in mezzo e fallo in attacco. Punizione per il Milan.

56' La partita si è messa bene per il Manchester United, che ora può gestire con maggiore serenità.

52' Manchester pericoloso con Greenwood: girata in area e parata di Donnarumma.

50' Il Milan prova subito a reagire con Saelemaekers, che prende palla sulla sinistra, entra in area e tira: para Henderson.

48' GOL DEL MANCHESTER! Azione fortunosa dei Red Devils, con Pogba che in mischia trova la zampata vincente.

45' Tutto è pronto. Fischio del direttore di gara: si riparte! Possesso Milan.

- Squadre in campo per la ripresa. Cambio per il Manchester United: Pogba prende il posto di Rashford.

Reti inviolate al termine del primo tempo. Ma quanti rimpianti! Già, perché è stato il Milan ad avere le occasioni migliori. L'ultima, nitidissima, allo scadere con Krunic. Un vero peccato. Dopo un buon inizio del Manchester United, i padroni di casa, col passare del minuti, guadagnano metri sul campo mettendo più volte in crisi la retroguardia - tutt'altro che solida! - dei Red Devils. Ma negli ultimi metri bisogna fare di più e con maggiore convinzione. La qualificazione resta in bilico.

45' Fine primo tempo.

44' Che occasione per il Milan! Saelemaekers si sgancia sulla destra e apparecchia per Krunic, che sbaglia tutto con il destro.

42' Corner per il Milan: traversone in area, tocco in mischia e pallone che sfila sul fondo.

41' Buona occasione per il Milan con Saelemaekers: destro da fuori e parata di Henderson.

40' Il pressing alto del Milan sta mettendo in grande difficoltà lo United.

37' Il Milan sta interpretando bene la partita in questa fase.

33' Calcio d'angolo per il Milan: traversone di Calhanoglu, Bruno Fernandes mette fuori.

29' Angolo per il Manchester United: cross dentro, colpo di testa di Maguire e pallone alto.

25' Dall'altra parte: Fred calcia da fuori, ma Donnarumma è ben piazzato e blocca senza affanno.

24' Grande occasione per Calhanoglu! Il dieci rossonero si trova un pallone d'oro nel cuore dell'area del Manchester, ma sbaglia la conclusione col mancino.

23' Corner per il Milan: cross in mezzo, libera la difesa del Manchester.

21' Ripartenza in superiorità del Manchester United, ma Tomori è bravo a recuperare su James che si stava lanciando verso la porta di Donnarumma.

19' Calcio d'angolo per lo United: cross in mezzo, Donnarumma respinge con i pugni.

18' Il Milan prova ad alzare il proprio baricentro.

15' Il Milan ci prova da fuori con Kessié: destro secco e pallone facile tra i guantoni di Henderson

12' Bell'azione del Manchester, che poi va al tiro dal limite con Fernandes: pallone alto sopra la traversa.

10' Il Manchester fa la partita, ma il Milan è ben messo in campo e concede pochi spazi.

7' Lo United prova a prendere in mano le redini del match. Il Milan difende con ordine.

3' Manchester aggressivo in questo avvio.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio del direttore di gara: si comincia! Primo pallone del match per il Manchester.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Classica maglia rossonera per il Milan, casacca bianca con striature nere per il Manchester United.

Amici di MilanNews.it, benvenuti a San Siro. I rossoneri di Pioli affrontano il Manchester United nel ritorno degli ottavi di Europa League. Si riparte dell'1-1 dell'andata: in palio c'è un posto nei quarti di finale della competizione. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

LE FORMAZIONI:

MILAN: G. Donnarumma, Kalulu, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez, Meite, Kessie, Saelemaekers, Calhanoglu, Krunic, Castillejo. A disp.: A. Donnarumma, Tatarușanu, Dalot, Gabbia, Bennacer, Diaz, Tonali, Ibrahimovic, Tonin. All.: Pioli

MANCHESTER UTD: Henderson, Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw, McTominay, Bruno Fernandes, Fred, James, Rashford, Greenwood. A disp.: De Gea, Grant, Telles, Tuanzebe, Williams, Amad, Matic, Pogba, Van de Beek. All.: Solskjaer