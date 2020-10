LIVE MN - Europa League, Milan-Sparta Praga (1-0) - Ibra sbaglia un rigore

40' Il Milan fa la partita e cerca il raddoppio.

36' IBRA SBAGLIA DAL DISCHETTO! Destro dello svedese e pallone che sbatte sulla traversa e poi finisce fuori.

35' Calcio di rigore per il Milan: Lischka (ammonito) affossa Ibrahimovic in area.

34' Il Milan controlla il match senza affanno.

31' Grande occasione per Krunic, ben servito in profondità: il bosniaco, però, non riesce a superare il portiere avversario in uscita.

28' Ammonizione per Dockal, che colpisce violentemente Brahim Diaz.

24' GOL GOL GOOOLLL!!! Contropiede del Milan con Ibrahimovic, che vede e serve in area Brahim Diaz: controllo, pallone sul destro e poi in rete: 1-0 per il Milan.

21' Punizione dalla sinistra per lo Sparta Praga: cross in area e pallone direttamente tra i guantoni di Tatarusanu.

19' Il Milan gestisce il possesso, lo Sparta difende con tanti uomini.

14' Calcio d'angolo per il Milan: traversone in area, Ibrahimovic colpisce di testa ma non trova la porta. Grande occasione.

10' Il Milan comanda le operazioni in campo.

6' Ancora Milan. Cross dalla destra e colpo di testa di Ibrahimovic, che anticipa tutti ma non inquadra la porta.

4' Bennacer sfrutta un lancio in profondità, controlla e serve Krunic al limite: destro di prima del bosniaco e pallone alto sopra la traversa.

3' Il Milan fa la partita in questo avvio.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio del direttore di gara: si comincia! Primo pallone del match per lo Sparta.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Classica maglia rossonera per il Milan, casacca bianca per lo Sparta Praga.

Amici di MilanNews.it, benvenuti a San Siro. I rossoneri di Pioli ospitano i cechi dello Sparta Praga nella seconda giornata del gruppo H di Europa League. Dopo il successo nella "prima" contro il Celtic, Ibra e compagni cercano il bis per mantenere il primo posto nel girone. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa sfida, quindi restate con noi per essere sempre aggiornati sull'andamento del match.

LE FORMAZIONI:

MILAN: Tatarusanu Calabria, Kjaer, Romagnoli, Dalot, Bennacer, Tonali, Castillejo, Krunic, Diaz, Ibrahimovic. A disp.: Moleri, A. Donnarumma, Calhanoglu, Conti, Leao, Hernandez, Kalulu, Maldini, Colombo, Duarte, Saelemaekers, Kessie. All.: Pioli.

SPARTA PRAGA: Heca, Sacek, Celustka, Lischka, Hanousek, Pavelka, Travnik, Vidheim, Dockal, Krejci, Julis. A disp.: Nita, Kotek, Plechaty, Moberg-Karlsson, Kozac, Hlozek, Plavsic, Polidar, Wiesner, Karabec, Vitik, Patrak. All.: Kotal.