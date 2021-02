LIVE MN - Europa League, Milan-Stella Rossa (1-1) - Rossoneri agli ottavi: ma che fatica!

Il Milan soffre (troppo!) ma alla fine passa. L'1-1, infatti, qualifica i rossoneri in virtù dei due gol segnati in trasferta nella gara d'andata. Ma restano i problemi. Una squadra senza idee né ritmo, incapace di andare a segno su azione (anche oggi la rete è arrivata su rigore con Kessié). Confusione, paura, squilibrio tra i reparti: è un Milan irriconoscibile rispetto a un mese fa. Di certo la prestazione di oggi non può far stare tranquillo Pioli, che dovrà provare a sistemare le cose in pochi giorni. Domenica, infatti, Ibra e compagni saranno di scena all'Olimpico. E la Roma non è certo la Stella Rossa (con tutto il rispetto per la squadra di Stankovic).

93' Fischio finale: l'1-1 qualifica il Milan.

92' Calcio d'angolo per il Milan: i rossoneri decidono di fare possesso.

91' Rebic, servito in verticale, entra in area e calcia, ma il suo tiro viene sportcato in angolo.

90' Ci saranno 3 minuti di recupero.

89' Angolo per la Stella Rossa: pallone dentro, Donnarumma allontana con i pugni.

88' Calcio d'angolo per la Stella Rossa: cross in mezzo, il Milan allontana, poi il pallone finisce di nuovo in corner.

88' Il Milan si difende e fa fatica a ripartire.

84' Cambio per la Stella Rossa: Nikolic in campo al posto di Ivanic.

82' Grande occasione per la Stella Rossa. Katai si presenta a tu per tu con Donnarumma ma calcia sull'esterno della rete.

81' Il Milan non riesce a sfruttare l'uomo in più e a prendere in mano le redini del match.

78' La Stella Rossa, nonostante l'inferiorità numerica, continua a provarci. Milan poco lucido.

74' Il Milan va in gol con Saelemaekers, ma la rete viene annullata per fuorigioco di Ibrahimovic, autore dell'assist per il belga.

73' Calcio d'angolo per la Stella Rossa: cross in mezzo, il Milan allontana la minaccia.

72' Sostituzione per la Stella Rossa: Pavkov prende il posto di Falcinelli.

70' Stella Rossa in dieci uomini: secondo giallo per Gobeljic, scatta il rosso.

69' Due cambi per la Stella Rossa: Katai per Kanga e Falco per Ben Nabouhane.

68' Stella Rossa a un passo dal gol! Grande parata di Donnarumma su Sanogo, poi Gobeljic calcia fuori a porta vuota. Che brivido!

67' Punizione sulla trequarti per il Milan: Ibrahimovic ci prova ma calcia debolmente. Nessun problema per Borjan.

66' Doppia sostituzione per il Milan: fuori Calabria e Castillejo, dentro Theo Hernandez e Saelemaekers.

64' Ancora la Stella Rossa. Kanga calcia da fuori ma chiude troppo il destro: pallone a lato.

63' Ammonizione per Ibrahimovic.

62' Corner per la Stella Rossa: cross dentro, libera la difesa del Milan.

61' Ivanic si sgancia sulla sinistra, si invola verso l'area rossonera e poi calcia con il sinistro: deviazione e pallone in angolo.

60' Ibrahimovic svaria su tutto il fronte d'attacco.

57' Ripartenza pericolosa della Stella Rossa, che poi va al tiro con Gajic: pallone ampiamente sul fondo.

56' Ora è un altro Milan. I rossoneri provano a chiudere all'angolo la Stella Rossa.

53' Palla-gol per il Milan! Ibra apparecchia per Rebic, che incredibilmente, a due passi dalla linea di porta, non trova il pallone. Che occasione!

52' Triangolo Ibra-Kessié-Ibra e tiro dello svedese dal limite: nessun problema per Borjan, che fa suo il pallone.

51' Petrovic ci prova da fuori, ma il suo destro finisce altissimo sopra la traversa.

49' Calcio d'angolo per il Milan: cross di Calhanoglu, Borjan respinge con i pugni.

48' Stella Rossa in attacco. Tiro dalla distanza di Kanga: pallone ampiamente a lato.

45' Tutto è pronto. Fischio del direttore di gara: si riparte! Possesso Milan.

- Squadre in campo per la ripresa. Doppio cambio per il Milan: Ibra e Rebic prendono il posto di Leao e Krunic. Sostituzione anche per la Stella Rossa: fuori Srnic, entra Petrovic.

Milan e Stella Rossa chiudono il primo tempo sul risultato di 1-1. I rossoneri partono forte, sbloccano il match su rigore con Kessié ma poi staccano l’interruttore. Ne approfittano i serbi, che chiudono all’angolo gli avversari fino al gol del meritato pareggio segnato da Ben Nabouhane. Dalot ha sul destro il pallone del nuovo vantaggio, ma spreca tutto a tu per tu con Borjan. È un Milan senza idee e senza ritmo. Troppi i giocatori al momento sotto la sufficienza, da Castillejo a Krunic, da Dalot a Meite, Calhanoglu e Leao. La partita è apertissima, la qualificazione ancora in bilico: servirà una ripresa di tutt’altro spessore.

46' Fine primo tempo.

45' Punizione dal limite per il Milan: destro di Calhanoglu e pallone altissimo sopra la traversa.

44' Cartellino giallo per Srnic.

43' Il Milan fa una gran fatica a creare trame di gioco.

39' Calhanoglu ci prova dalla distanza, ma la sua conclusione è troppo debole e centrale per impensierire Borjan.

37' Cosa ha sbagliato Dalot! Il portoghese, ben servito in area da Calabria, calcia sul corpo del portiere della Stella Rossa. Era tutto solo!

36' Corner per il Milan: traversone in mezzo, la difesa della Stella Rossa mette fuori.

33' Il Milan non ha idee e non ha ritmo. Così diventa tutto più facile per la Stella Rossa.

29' Calcio d'angolo per il Milan: cross in mezzo, serie di batti e ribatti, poi Borjan riesce a far suo il pallone.

27' Un brutto Milan fin qui. La Stella Rossa ha fatto la partita trovando un meritato pareggio.

24' GOL DELLA STELLA ROSSA! Sinistro incrociato di Ben Nabouhane e pallone all'angolino. Pareggio degli ospiti.

22' Punizione dal limite per la Stella Rossa: sinistro di Ben Nabouhane e pallone che scheggia la traversa.

21' Momento non semplice per il Milan. La Stella Rossa ha guadagnato metri sul campo.

19' Altro corner per la Stella Rossa: cross in area e pallone in rete, ma il gol viene annullato per un evidente fallo di mano di Pankov.

17' Calcio d'angolo per la Stella Rossa: pallone dentro, Leao è ben appostato e allontana di testa.

16' Buona occasione per Ben Nabouhane, che si presenta in area ma poi sbaglia tutto col mancino: pallone a lato.

15' Angolo per la Stella Rossa: traversone in mezzo ma lungo per tutti.

14' La Stella Rossa ci prova con Falcinelli, ma la sua girata viene sporcata in angolo.

12' Corner per il Milan: pallone in area, libera la difesa della Stella Rossa.

9' GOL GOL GOOOLLL!!! Kessié non sbaglia dal dischetto: spiazzato Borjan.

7' Calcio di rigore per il Milan: il VAR evidenzia un netto tocco col braccio di Gobeljic.

6' Calcio d'angolo per il Milan: cross in mezzo, Borjan riesce a smanacciare.

4' Primi scambi del match: le due squadre si studiano.

1' Ci siamo. Fischio del direttore di gara: si comincia! Primo pallone del match per la Stella Rossa.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Milan in maglia bianca.

Amici di MilanNews.it, benvenuti a San Siro. I rossoneri di Pioli affrontano la Stella Rossa nel ritorno dei sedicesimi di Europa League. Si parte dal 2-2 maturato all'andata: in palio c'è un posto negli ottavi di finale della competizione europea. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

LE FORMAZIONI:

MILAN: G. Donnarumma, Calabria, Tomori, Romagnoli, Dalot, Meite, Kessie, Castillejo, Krunic, Calhanoglu, Leao. A disp.: Tatarusanu, A. Donnarumma, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez, Kalulu, Tonali, Saelemaekers, Diaz, Rebic, Ibrahimovic. All.: Pioli.

STELLA ROSSA: Borjan, Pankov, Degenev, Sanogo, Gobeljic, Srnic, Kanga, Gajic, Ivanic, Ben Nabouhane, Falcinelli. A disp.: Popovic, Copic, Pavkov, Katai, Falco, Pretrovic, Nicolic, Gavric, Vukanovic, Krstovic. All.: Stankovic.