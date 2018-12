LIVE MN - Europa League, Olympiacos-Milan (0-0) - Kessié vicino al gol

54' Ammonizione per Reina che perde tempo prima di effettuare il rinvio.

53' L'Olympiacos ci prova con Fetfatzidis, che non inquadra la porta dal limite.

51' Milan a un centimetro dal gol. Conclusione da fuori di Kessié e pallone fuori di un soffio.

47' Olympiacos a un passo dal gol. Sinistro dal limite di Fetfatzidis e pallone che sfiora il palo.

45' Tutto è pronto. Fischio del direttore di gara: si riparte! Possesso Milan.

- Squadre in campo per la ripresa. Non ci sono cambi, si ricomincia con gli stessi protagonisti del primo tempo.

Reti inviolate al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco. Partita sostanzialmente equilibrata, con i rossoneri che vanno un paio di volte vicini al gol, prima con Higuain e poi con Cutrone. L’Olympiacos parte forte e sfiora il vantaggio dopo pochi secondi, ma Reina è bravo a chiudere in uscita su Guerrero. Questa è l’unica occasione costruita dai greci, la cui aggressività si esaurisce presto. Risultato, fin qui, giusto: poche emozioni, tanti corner e tre ammonizioni.

45' Fine primo tempo.

45' Calhanoglu ci prova dalla distanza: nessun problema per José Sa.

44' Cartellino giallo per Cisse.

44' Corner per l'Olympiacos: cross dentro, libera la difesa del Milan.

43' Cartellino giallo per Bakayoko.

42' Spunto in area di Kessié, che poi calcia da posizione troppo defilata per impensierire Josè Sa.

41' Ammonizione per Koutris.

39' Calcio d'angolo per l'Olympiacos: pallone dentro, il milan spazza via.

37' Angolo per il Milan: cross in mezzo, libera la difesa dell'Olympiacos.

32' Higuain ci prova da fuori ma sbaglia completamente con il sinistro.

31' Match equilibrato.

28' Corner per il Milan: tocco corto, poi Calhanoglu sbaglia tutto.

26' Calcio d'angolo per l'Olympiacos: pallone in area, Reina esce a vuoto mai greci non ne approfittano.

21' Grande occasione per Cutrone, che calcia a tu per tu con Josè Sa ma spara sul corpo del portiere avversario.

19' Angolo per il Milan: cross in mezzo, colpo di testa di Zapata e parata di Jose Sa.

18' Buona chance per il Milan. Cutrone verticalizza in area per Higuain, che tocca di prima intenzione ma trova sulla sua strada un grande Josè Sa.

14' Corner per l'Olympiacos: pallone in area, Guerrero colpisce di testa ma non inquadra la porta.

13' Cartellino giallo pr Calhanoglu.

10' Calcio d'angolo per l'Olympiacos: cross in mezzo e colpo di testa sul fondo di Guerrero.

8' Possesso palla Milan in questa fase.

5' Calhanoglu ci prova da fuori, ma la sua conclusione è troppo centrale per impensierire Jose Sa.

4' L'Olympiacos prova a fare la partita.

1' Subito una palla gol per l'Olympiacos. Reina è costretto a uscire dalla propria porta per disinnescare Guerrero lanciato a rete.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio del direttore di gara: si comincia! Primo possesso del match per l'Olympiacos.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Completo bianco per l'Olympiacos, casacca nera per il Milan.

Dentro o fuori, non ci sono alternative. In palio c’è la qualificazione ai sedicesimi di Europa League. Amici di MilanNews.it, benvenuti nella bolgia dello stadio Karaiskakis. Il Milan di Rino Gattuso sfida a domicilio l’Olympiacos in un match dall’alto coefficiente di difficoltà. Ai rossoneri può bastare anche un pareggio (o una sconfitta di misura), ma non è il momento di fare calcoli. Bisogna dare il cento percento per provare a superare un avversario di tutto rispetto. Noi, come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale.

LE FORMAZIONI:

OLYMPIACOS: Josè Sà, Elabdellaoui, Cissè, Vukovic, Koutris, Camara, Guilherme, Fetfatzidis, Fortounis, Podence, Guerrero. A disp.: Gianniotis, Bouchalakis, Natcho, Vrousai, Tsimikas, Roderick, Torosidis. All.: Pedro Martins

MILAN: Reina, Calabria, Abate, Zapata, Rodriguez, Castillejo, Kessie, Bakayoko, Calhanoglu, Cutrone, Higuain. A disp.: G. Donnarumma, Mauri, Bertolacci, Musacchio, Simic, Halilovic, Laxalt. All.: Gennaro Gattuso