LIVE MN - Europa League, possibile playoff in trasferta contro la vincente di Besiktas-Rio Ave

- In caso di superamento del turno contro il Bodo Gllimt, i rossoneri dovranno quindi vedersela in gara secca contro Besiktas e Rio Ave, in Turchia o in Portogallo. I playoff si giocheranno il prossimo 1 ottobre.

- Il Milan dovrà giocare contro la vincente di Besiktas-Rio Ave in trasferta.

- Il Milan e il Bodo/Glimt fanno parte del gruppo 1 delle "unseeded", insieme alle vincenti di Hapoel Be'er Sheva-Motherwell e CSKA Sofia-B36 Tórshavn.

- Termina il sorteggio dei club iscritti nel "champions path", ora è turno del "main path", ovvero del Milan.

- Si parte col sorteggio per il "champions path", quello che non riguarda il Milan, essendo nel "main path".

- Vengono ora elencati i regolamenti per il sorteggio che avrà luogo nei prossimi minuti.

- Nelle scorse ore la UEFA ha sorteggiato dei mini gruppi da cui estrarre le possibili sfidanti per i playoff del 1 ottobre. Il Milan, come noto, non sarà tra le teste di serie, avendo davanti a sé 15 club come ranking.

La possibile sfidante dei rossoneri uscirà tra queste tre partite:

Basilea-Anorthosis

Besiktas-Rio Ave

Viktoria Plzen-SønderjyskE

- Il Milan, superando lo Shamrock Rovers, si è guadagnato la possibilità di disputare il terzo turno di qualificazione di Europa League. I rossoneri affronteranno i norvegesi del Bodo/Glimt, giovedì prossimo a San Siro. La formazione nordica ha battuto 3-1 lo Zalgiris Vilnius nel secondo turno.

- Tra pochi minuti, a Nyon, verranno sorteggiati i possibili accoppiamenti per i playoff di Europa League del prossimo 1 ottobre, ultimo step prima di raggiungere i gironi di Europa League.