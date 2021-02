LIVE MN - Europa League, sorteggiati gli ottavi: Manchester United-Milan! Pioli: "Affrontiamo la grande favorita della competizione"

14.34 - "Per noi sarà una gara stimolante e motivante, affrontiamo la grande favorita della competizione. Un avversario e uno stadio che ricordano momenti gloriosi della nostra storia": lo dice all'Ansa il tecnico del Milan Stefano Pioli commentando il sorteggio di Europa League che vedrà i rossoneri affrontare agli ottavi il Manchester United.

13.53 - Prima della sosta per le nazionali di fine marzo, il Milan è atteso da un calendario molto fitto tra campionato ed Europa League: i rossoneri di Stefano Pioli saranno infatti impegnati in sette match in 21 giorni, in pratica giocheranno una gara ogni tre giorni.

Ecco il calendario del Diavolo da qui a fine marzo:

28 febbraio: Roma-Milan

3 marzo: Milan-Udinese

7 marzo: Verona-Milan

11 marzo: Manchester United-Milan

14 marzo: Milan-Napoli

18 marzo: Milan-Manchester United

21 marzo: Fiorentina-Milan

13.32 - Per quanto riguarda Manchester United-Milan, gli inglesi giocheranno l'andata in casa, mentre il ritorno si giocherà in casa dei rossoneri.

13.12 - Ecco tutti gli accoppiamenti:

Ajax-Young Boys

Dinamo Kiev-Villarreal

Roma-Shakhtar Donetsk

Olympiakos-Arsenal

Dinamo Zagabria-Tottenham

Manchester United-Milan

Slavia Praga-Rangers

Granada-Molde

13.11 - La prima squadra sorteggiata giocherà la prima partita in casa.

13.09 - Sarà Hakan Yakin, ex giocatore dello Young Boys, ad estrarre le palline a Nyon.

13.00 - E' iniziata la cerimonia a Nyon: un esponente dell'UEFA, Michael Heselschwerdt, sta spiegando come si svolgerà il sorteggio che, ricordiamo, sarà libero.

12.49 - Ecco, invece, le date dei quarti, semifinali e finale:

Sorteggi quarti di finale e semifinali: 19 marzo

Quarti di finale: Andata: 8 aprile - Ritorno: 15 aprile

Semifinali: Andata: 29 aprile - Ritorno: 6 maggio

Finale: Mercoledì 26 maggio (Gdańsk Arena, Polonia)

12.38 - Da evitare, per il Milan, ci sono soprattutto le tre squadre inglesi (Tottenham, Arsenal e Manchester United), l'Ajax e la Roma.

12.27 - Queste le date degli ottavi di Europa League: andata l'11 marzo, ritorno il 18 marzo.

12.14 - Non ci sono teste di serie e sono ammessi confronti tra squadre della stessa nazione. Qualsiasi eventuale restrizione verrà comunicata prima del sorteggio.

12.01 - Ecco le 16 squadre che si sono qualificate agli ottavi di Europa League: Tottenham (ING), Ajax (OLA), Arsenal (ING), Molde (NOR), Granada (SPA), Glasgow Rangers (SCO), Shakhtar (UCR), Villarreal (SPA), Dynamo Kiev (UCR), Dinamo Zagabria (CRO), Slavia Praga (RCE), Young Boys (SVI), Manchester United (ING), Milan (ITA), Olympiakos (GRE), Roma (ITA).

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti a Nyon dove alle 13 è in programma il sorteggio degli ottavi di Europa League. Presenti anche due formazioni italiane, cioè Milan e Roma che ai sedicesimi hanno eliminato rispettivamente Stella Rossa e Braga. Restate con noi per scoprire i prossimi avversari dei rossoneri in Europa!!!