LIVE MN - Europa League, Stella Rossa-Milan (2-2) - Fischio finale: pari al 93esimo

Finale amaro per il Milan, che incassa il gol del 2-2 della Stella Rossa sugli sviluppi di un calcio d'angolo regalato dall'arbitro (c'era un fuorigioco e un fallo netto su Castillejo). Peccato! Ma i rossoneri hanno mollato troppo presto, forse credendo di averla già portata a casa anche in virtù della superiorità numerica (espulso Rodic al 77esimo). Il risultato è comunque buono, ma al ritorno bisognerà lottare.

95' Fischio finale: finisce 2-2.

93' GOL DELLA STELLA ROSSA! Calcio d'angolo: cross in mezzo, colpo di testa di Pavkov e pallone in rete.

92' Ammonito Donnarumma per proteste.

90' Ci saranno 4 minuti di recupero.

88' Angolo per la Stella Rossa: cross in area, Meite allontana di testa.

85' Tonali ci prova da fuori, ma la sua conclusione è troppo centrale per impensierire Borjan.

83' Angolo per il Milan: pallone in area, Dalot colpisce di testa ma non inquadra la porta.

82' Punizione dalla destra per il Milan: cross di Calhanoglu, colpo di testa di Meite e bella parata di Borjan.

81' Sostituzione anche per il Milan: Calhanoglu in campo al posto di Mandzukic.

80' Triplo cambio per la Stella Rossa: Pavkov, Bakayoko e Sanogo prendono il posto di Falcinelli, Ivanic e Petrovic.

78' Cambio per il Milan: esce Theo Hernandez, entra Dalot.

77' Secondo giallo per Rodic: espulso il giocatore della Stella Rossa.

74' Sostituzione per la Stella Rossa: fuori Gobeljic, al suo posto Gajic.

71' Ammonizione per Mandzukic.

69' Calcio d'angolo per il Milan: cross in area, la Stella Rossa si salva con un pizzico di affanno.

67' Leao si sgancia sulla sinistra e mette in mezzo per Castillejo, che calcia di prima intenzione ma sul corpo del portiere Borjan.

66' Partita sempre spigolosa, si lotta su ogni pallone.

62' Cambio per la Stella Rossa: Falco prende il posto di Ben.

61' GOOOOOLLL!!! THEOOO!!! Hernandez non sbaglia: pallone da una parte e portiere dall'altra.

59' Rigore per il Milan: netto fallo su Theo Hernandez.

58' Angolo per la Stella Rossa: cross dentro, la difesa del Milan pulisce l'area.

57' Entrataccia di Rodic su Tonali: l'arbitro estrae il giallo, ma ci stava il rosso diretto!

55' Ancora la Stella Rossa: Kanga ci prova dalla distanza ma non inquadra la porta.

54' Ammonizione per Milunovic.

52' GOL DELLA STELLA ROSSA! Kanga non sbaglia dal dischetto.

51' Calcio di rigore per la Stella Rossa: fallo di mano di Romagnoli.

48' Corner per la Stella Rossa: cross in mezzo e pallone irraggiungibile per tutti.

47' Ripartenza della Stella Rossa che va al tiro con Ben: Donnarumma devia in calcio d'angolo.

45' Tutto è pronto al Marakana. Fischio del direttore di gara: si ricomincia! Possesso Milan.

- Squadre in campo per la ripresa. Cambio per il Milan: Leao prende il posto di Rebic.

Milan in vantaggio al termine dei primi 45 minuti di gara. Decide, per il momento, l'autogol di Pankov al 42esimo. La squadra di Pioli ha concesso poco alla Stella Rossa: peccato per le due reti rossonere di Castillejo e Theo Hernandez cancellate dal VAR, la prima per fuoriogo, la seconda per un tocco di mano dello stesso terzino francese.

47' Fine primo tempo.

45' Angolo per la Stella Rossa: pallone in area, Tonali spazza via.

44' Punizione dalla destra per la Stella Rossa: cross dentro, Romagnoli allontana di testa.

42' GOOOLLL!!! Pasticcio della difesa del Milan: rasoterra di Castillejo, tocco di goffo di Pankov ed errore del portiere Borjan.

38' Nuovo infortunio per Bennacer: al suo posto entra Tonali.

35' Angolo per il Milan: cross in mezzo e pallone direttamente tra i guantoni di Donnarumma.

32' Tentativo dalla distanza di Ben: nessun problema per Donnarumma.

30' Il Milan prova a fare la partita, ma anche la Stella Rossa attacca con determinazione.

26' Corner per la Stella Rossa: pallone dentro, Mandzukic allontana di testa.

25' Stella Rossa in attacco. Bolide di Petrovic e bella parata di Donnarumma.

22' Palla-gol per il Milan. Krunic controlla e apparecchia per Rebic, che entra in area ma sbaglia tutto davanti al portiere avversario.

21' Angolo per la Stella Rossa: cross in mezzo, il Milan recupera e riparte.

20' Buona chance per Ivanic, che ci prova con il destro ma Donnarumma riesce a parare con il piede.

19' Calcio d'angolo per il Milan: traversone in area, libera la difesa della Stella Rossa.

18' Krunic ci prova dalla distanza: Borjan si rifugia in calcio d'angolo.

17' Match in equilibrio in questa precisa fase.

14' Angolo per la Stella Rossa: pallone in area, colpo di testa ma niente di fatto. Rinvio dal fondo per il Milan.

12' Theo va a segno, ma interviene di nuovo il VAR: tocco di mano dello stesso Hernandez, gol annullato.

10' Corner per il Milan: cross in area, colpo di testa di Meita e pallone alto sopra la traversa.

9' Ancora Milan: tentativo di Rebic e deviazione in angolo del portioere avversario.

6' Il Milan riparte in contropiede e trova il gol con Castillejo, ma l'arbitro annulla per fuorigioco grazie all'intervento del VAR.

5' Punizione dalla destra per la Stella Rossa: pallone dentro, Romagnoli spazza via.

4' Primi scambi del match a Belgrado.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio del direttore di gara: si parte!

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco.

Amici di MilanNews.it, benvenuti a Belgrado. I rossoneri di Pioli affrontano la Stella Rossa nell'andata dei sedicesimi di Europa League. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

LE FORMAZIONI:

STELLA ROSSA: Borjan; Pankov, Milunovic, Degenec; Gobeljic, Kanga, N. Petrovic, Rodic; Ben Nabouhane, Ivanic; Falcinelli. A disp.: Popovic, Gajic, Bakayoko, Pavkov, Falco, Gavric, Sanogo, S. Srnic, Vukanovic. All.: Stankovic

MILAN: G. Donnarumma; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Meite; Castillejo, Krunic, Rebic; Mandzukic. A disp.: A. Donnarumma, Tatarusanu, Calabria, Dalot, Gabbia, Kjaer, Tonali, Kessie, Saelemaekers, Calhanoglu, Leao, Ibrahimovic. All.: Pioli