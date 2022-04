LIVE MN - Femminile, Empoli-Milan (0-3): ottima vittoria delle rossonere

Bergamaschi e doppia Thomas servono per dominare un Empoli modesto. Prova ordinata e convincente delle rossonere che escono da un campo di solito complicato con i tre punti e qualche certezza in più.

94' Triplice fischio, finisce il match. Ottima vittoria delle rossonere.

90' Quattro minuti di recupero. Milan vicino al gol di testa su corner, ma lisciano tutti.

82' Milan in controllo, partita in ghiaccio.

78' Altro cambio per il Milan: fuori Martina Piemonte, dentro Miriam Longo.

76' Contropiede rossonero due contro uno, ma Bergamaschi inspiegabilmente rallenta e regala palla alle avversarie. Enorme occasione sprecata dalle rossonere.

74' Tucceri Cimini viene servita in area e prova il tiro forte: conclusione imprecisa che non trova la porta.

72' Empoli vicino al gol: cross in mezzo, tiro in spaccata dell'attaccante e palla deviata in angolo.

70' Altro cambio per il Milan: fuori Adami, dentro Boureille.

65' Fallo di Arnadottir, ammonita.

63' Cambio per il Milan: fuori Fusetti, dentro Thrige.

55' GOL DEL MILAN! Cross dalla sinistra di Tucceri Cimini, Thomas si lancia in spaccata in area di rigore ed insacca! 0-3 Milan!

50' Inizio della ripresa sulla falsariga della seconda metà del primo tempo: Milan in controllo, Empoli che ci prova comunque ma non riesce ad essere pericoloso.

46' Fischio del direttore di gara, comincia la ripresa. Primo pallone giocato dalle rossonere.

Il Milan fa tutto nei primi minuti: prima Bergamaschi approfitta di un errore grossolano della difesa toscana, poi Thomas si fa trovare pronta in area piccola. Un uno-due che ha messo KO le padrone di casa, poi mai realmente pericolose: ritmi bassi e partita che sembra già essere in ghiaccio.

47' Fine primo tempo.

45' Due minuti di recupero.

39' Molta imprecisione in campo ora, poche azioni pericolose.

34' Partita ora senza particolari emozioni, il gioco ristagna a centrocampo.

30' L'Empoli prova a reagire, ma l'offensiva delle toscane al momento non impensierisce la difesa rossonera.

25' Milan che prova a controllare il match forte del doppio vantaggio.

17' GOL DEL MILAN! Thomas raddoppia! Grimshaw in area di rigore mette in mezzo per la numero 19 che a porta spalancata non può che raddoppia! 0-2 Milan!

11' Grande pressing delle rossonere in area avversaria con Piemonte, ma la numero 18 commette fallo. Milan galvanizzato dal vantaggio.

8' Guagni prova la botta da fuori, conclusione che termina altissima sul fondo.

4' GOL DEL MILAN! Valentina Bergamaschi porta in vantaggio le rossonere! Cross dalla destra, difesa toscana disattenta e il capitano rossonera ne approfitta per insaccare in girata! 0-1 Milan!

2' Empoli pericoloso! Bragonzi in area gira col destro, palla alta sopra la traversa.

1' Fischio d'inizio, si comincia! Primo pallone per l'Empoli.

- Esordio della quarta maglia PumaxNemenxAC Milan nella giornata odierna. Le rossonere scendono in campo con la nuova divisa.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti ad Empoli. Le rossonere di mister Ganz sono chiamate alla vittoria per mantenere vive le speranze di un secondo posto che vorrebbe dire Champions League! Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale.

LE FORMAZIONI

MILAN (3-4-3): Giuliani; Arnadottir, Agard, Fusetti; Guagni, Adami, Grimshaw, Tucceri Cimini; Thomas, Piemonte, Bergamaschi. A disp: Stapelfeldt, Thrige, Selimhodzic, Cortesi, Donolato, Longo, Miotto, Boureille, Babb. All.: Ganz.

EMPOLI: Capelletti, Monterubbiano, De Rita, Mella, Oliviero, Maia, Bellucci, Cinotti, Bragonzi, Dompig, Tamborini. A disp: Binazzi, Silvioni, Nocchi, Nichele, Bardin, Ciccioli, Nicolini.