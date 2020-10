LIVE MN - Femminile, Empoli-Milan (0-3) - Successo importante per la squadra di Ganz

Dopo la sconfitta con la Juventus a San Siro, la squadra di Maurizio Ganz si risolleva con un importante successo in casa dell'Empoli. Le rossonere passano in vantaggio nel primo tempo con Refiloe Jane e chiudono la partita nella ripresa grazie ai gol di Giacinti e Tucceri. Quarto successo in cinque partite per le rossonere che si affacciano al derby con fiducia.

90' GOOL DEL MILAN! Dopo alcuni minuti combattuti a centrocampo, il Milan si guadagna una punizione dalla trequarti destra del campo. Tucceri da posizione defiliata tenta la conclusione in porta e spedisce la palla in rete senza deviazioni di compagne o avversarie. Il Milan chiude la partita

87' Terzo cambio per le rossonere: esce Giacinti entra Longo

83' Ammonizione per Lidia Kulis

82' Cambio per il Milan: esce Bergamschi entra Rizza

80' GOOL DEL MILAN! Le rossonere trovano l'importantissimo gol del raddoppio con Giacinti che raccoglie un pallone dalle retrovie di Dowie e nell'uno contro uno con Fedele non sbaglia e sigla il gol dello 0-2

76' Occasione per l'Empoli con Toniolo che tenta uno scavetto da fuori area che si stampa sulla parte alta della traversa

73' Ammonizione per Valentina Giacinti

70' Esce Rask entra Kulis per la squadra di Ganz!

69' Bel contropiede del Milan con Dowie che imbecca Jane. La numero 15 rossonera prova la conclusione appena dentro l'area ma la palla termina sopra la traversa

67' Tiro cross pericoloso di Glionna che trova pronta la respinta della Korenciova in calcio d'angolo

60' Bello scavetto della Agard per la Giacinti che colpisce di testa dentro l'area mettendo, tuttavia, il pallone sopra la traversa

56' Punizione all'altezza del calcio d'angolo destro per il Milan con un bel traversone su cui si avventa Giacinti che, tuttavia, commette un fallo in attacco sul portiere.

53' Bell'iniziativa personale della Bergamschi che arriva sul fondo, crossa in mezzo ma il pallone non è preda di nessuno in area di rigore e finisce in rimessa laterale

49' Tentativo di conclusione della Rask dalla distanza. Nessun problema per Fedele con il pallone che finisce sopra la traversa

47' Episodio dubbio nell'area dell'Empoli con una giocatrice delle toscane che tocca il pallone con un braccio. Per il direttore di gara non ci sono gli estremi per il calcio di rigore

45' Al via il secondo tempo della sfida tra Empoli Ladies e Milan!

Milan in vantaggio 1-0 al termine del primo tempo. Buona prestazione delle rossonere, che prendono in mano le redini del match fin dal pronti-via. Dopo vari tentativi, la squadra di Maurizio Ganz trova il gol con Jane dopo un'ottima giocata di Giacinti.

46' Finisce qui il primo tempo, decide Jane!

45' Un minuto di recupero.

38' Dowie anticipa di testa Binazzi, palla che arriva a Giacinti che di sinistro spara altissimo sopra la traversa.

34' Cross di Bergamaschi dalla destra per Giacinti, ma la difesa azzurra riesce a spazzare via il pallone. Rossonere sempre più vicine al raddoppio.

29' Corner di Tucceri che arriva sulla testa di Dowie, ma la numero dieci rossonere non riesce ad indirizzare il pallone verso lo specchio della porta.

23' GOOOOOOOOOOL DEL MILAN! Giacinti ruba palla a Binazzi in difesa e serve Jane, che a porta vuota non sbaglia. Rossonere in vantaggio!

17' Occasione Empoli! Cross per Polli, che blocca e di punta anticipa Fusetti e tira. Palla che sfiora il palo.

15' Lancio di Agard per Giacinti che tenta il gran gol al volo, ma la nove rossonera impatta male e permette all'Empoli di ripartire con Fedele.

11' Sponda di Dowie per Tucceri, che prova il tiro di prima, ma la palla sbatte sull'esterno della rete.

9' OCCASIONE MILAN! Tiro al volo di Tucceri e palla che esce fuori di pochissimo dopo una deviazione.

8' Primo corner della gara per le rossonere.

5' Molti errori in questo inizio di gara.

1' Si parte, primo pallone per l'Empoli!

Le formazioni ufficiali:

MILAN (4-3-1-2): Korenciova; Vitale, Agard, Fusetti, Bergamaschi; Rask, Jane, Grimshaw; Tucceri; Giacinti, Dowie. A disposizione: Piazza, Rizza, Kulis, Mauri, Spinelli, Tamborini, Longo, Conc, Salvatori Rinaldi. All.: Ganz

EMPOLI (4-3-3): Fedele; Di Guglielmo, Binazzi, Giatras, De Rita; Polli, Knol, Cinotti; Prugna, Glionna, Acuti. A disposizione: Capelletti, Brscic, Varriale, Leonessi, Dompig, Toniolo, Morreale, Miotto, Fabiano.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale di Empoli Ladies-Milan, match valido per la quinta giornata di Serie A Femminile. La squadra di Maurizio Ganz arriva da una sconfitta di misura contro la Juventus all'esordio a San Siro. Per le rossonere ogni partita è fondamentale per poter continuare a inseguire il sogno per la qualificazione in Champions League. Come sempre, grazie alla nostra diretta, vi racconteremo tutte le emozioni di questa sfida, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Buona partita!