LIVE MN - Femminile, Fiorentina-Milan (1-6): fine partita. Grande vittoria delle rossonere

92' FINE PARTITA!

90' Kamila serve Mikaela e prima soddisfazione in rossonero per la Dubcova! 1-6 del Milan!

85' Ultimi due cambi nel Milan: fuori Thomas e Thrige per Mikaela Dubcova e Guagni.

76' Entra Soffia per Piemonte.

75' QUINTO GOL DEL MILAN! Azione personale di Thomas sulla destra e cross basso in mezzo, deviato prima ta Tortelli e poi da Breitner nella propria porta!

70' Scambio veloce tra Thomas e Asllani, la cui conclusione, ben indirizzata, finisce sulla schiena della compagna Bergamaschi e, di conseguenza, fuori dallo specchio della porta.

64' Bella azione della Fiorentina, con Tortelli che, però, viene rimpallata dalla buona copertura di Arnadottir.

63' Primo cambio per Ganz: esce Mascarello ed entra Kamila Dubcová

46' Gol della Fiorentina. Severini, appena entrata in campo, sfrutta al meglio un assist di Longo e da pochi passi fa tunnel a Giuliani. Male la difesa rossonera qui.

46' Comincia la ripresa, pallone alla Fiorentina.

- Nessun cambio all'intervallo per le rossonere.

46' Fine primo tempo.

45' GGGOOOLLL DEL MILAN! PIEMONTE! Gran gol dell'attaccante rossonera, una spaccata volante per andare a prendere un cross di Thrige da sinistra. Poker Milan.

40' GOOOLL DEL MILAN! THOMAS! Gran colpo di testa da calcio d'angolo, nulla da fare per Schrofenegger. Doppietta della numero 19, il Milan rischia di dilagare!

36' Ottima trama offensiva del Milan, la palla arriva a Bergamaschi che però dal limite vanifica tutto con una conclusione debole e centrale.

33' Grande apertura di Boquete per Mijatovic in area di rigore, l'attaccante della Fiorentina però spreca tutto con un tiro sbilenco.

30' Longo entra in area e tira, Giuliani attenta sul suo palo devia in angolo.

22' Prova a reagire la Fiorentina, il Milan difende con attenzione.

19' GGOOOOLLLL DEL MILAN! THOMAS! Raddoppio delle rossonere super meritate, ancora con un cross dalla destra: la palla arriva a Thomas che controlla e di destro incrocia. Nulla da fare per Schrofenegger, secondo gol del Milan!

18' Milan vicino al raddoppio con Bergamaschi, servita ottimamente da Asllani in area: Schrofenegger nega il gol al Milan con un grande intervento in tuffo.

16' Angolo di Mascarello che trova Bergamaschi sul primo palo, il colpo di testa della numero 7 esce di poco.

14' Chiusura fondamentale in area di Fusetti che blocca una conclusione a botta sicura.

13' Ammonita Breitner per un fallo su Asllani.

12' GOOOOLLL DEL MILAN! MARTINA PIEMONTE! Gran gol della numero 18, bravissima a stoppare in un fazzoletto un cross dalla trequarti e fulminare poi in area piccola il portiere in uscita. Milan in vantaggio meritatamente!

11' Ancora Thomas in mostra, altra azione personale sulla destra: il cross in mezzo però non è preciso e non trova Bergamaschi.

9' Altra azione pericolosa di Thomas sulla destra, con la numero 19 che serve Asllani in area: la numero 9 si sposta la palla sul sinistro e tira, conclusione deviata in angolo da un difensore. Nulla di fatto infine sul corner.

7' Thomas recupera palla in area e ne salta due in dribbling. Sgambettata in modo evidente, l'arbitro non concede calcio di rigore e lascia correre.

3' Primo tiro per il MIlan, fa tutto Piemonte: stop al limite e girata di sinistro, troppo debole per impensierire il portiere.

1' Fischio d'inizio, primo pallone del match per il Milan.

- Le due squadre fanno l'ingresso in campo. Maglia viola per la Fiorentina, divisa bianca da trasferta per il Milan.

Dopo il rocambolesco e deludente pareggio contro il Como nell'ultima giornata, il Milan Femminile di Ganz può riscattarsi quest'oggi in trasferta contro la Fiorentina. Rimanete con noi e la nostra diretta testuale per non perdervi nulla di questa sfida di Serie A Femminile.

LE FORMAZIONI

FIORENTINA (4-2-3-1): Schrofenegger; Erzen, Tortelli, Breitner, Cafferata; Boquete, Parisi; Mijatovic, Johannsdottir, Monnecchi; Longo. A disp.: Russo, Severino, Jackman, Menta, Giacobbo, Vitale, Sabatino, Kajan, Agard. All. Panico.

MILAN (4-2-3-1): Giuliani; Arnadottir, Mesjasz, Fusetti, Thrige; Mascarello, Grimshaw; Thomas, Asllani, Bergamaschi; Piemonte. A disp.: Babb, Vigilucci, Renzotti, K. Dubcova, Guagni, Soffia, M. Dubcova, Fedele, Carage. All. Ganz.