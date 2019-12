LIVE MN - Femminile, Inter-Milan (0-3): a segno pure Andrade!

28' Esce Merlo, dentro Auvinem: primo cambio per l'Inter.

26' ALTRA OCCASIONE MILAN! Scatto di Bergamaschi che brucia in velocità la difesa neroazzurra. L'esterna rossonera si ritrova a tu per tu con Aprile che la ipnotizza ed evita il poker.

23' Inter che dopo metà primo tempo non è ancora scesa in campo. Le rossonere dominano in lungo e in largo.

17' OCCASIONE MILAN! Pallone profondo di Carissimi per Giacinti che a tu per tu con Aprile sbaglia. Altra chance per le ragazze di Ganz!

15' GOOOOOOL DEL MILAN!!!! 3-0! Il Milan sfrutta i buchi clamorosi della difesa neroazzurra con Carissimi che dal limite dell'area serve Andrade. La numero 16 rossonera stoppa il pallone, si gira, e mette la palla in rete. Risultato pesantissimo dopo solo un quarto d'ora.

12' Tiro al volo di Jane da fuori area: Aprile respinge in corner ed evita il 3-0.

10' Ripartenza Milan con Giacinti che scarica subito su Andrade. La fantasista rossonera tenta un tiro a giro ma la palla esce fuori di molto.

6' GOOOOOOL DEL MILNA!!!! 2-0! Sullo svolgimento di un corner, Hovland sfrutta una mischia in area di rigore e di destro mette sotto la traversa. Non può nulla Aprile.

1' GOOOOOOOOL DEL MILAN!!!! Dopo solamente 18 secondi Giacinti riesce a servire Longo che a tu per tu con Aprile non sbaglia. Vantaggio Milan!

1' SI COMINCIA! Primo possesso per le neroazzurre!

- Negli unici due precedenti le rossonere hanno sempre vinto: lo scorso anno in Coppa Italia col risultato di 5-3 e quest'anno in campionato, 2-1.

Ecco le formazioni ufficiali di Inter e Milan, che si affronteranno per gli ottavi di finale della Coppa Italia Femminile:

INTER: Aprile; Merlo, Quazzico, Debever, Fracaros; Goldoni, Alborghetti, Santi, Colombo; Baresi, Tarenzi. A disp.: Marchitelli, D'Adda, Capucci, Marinelli, Brustia, Van Kerkhoven, Pandini, Norton, Auvinen. All.: Attilio Sorbi.

MILAN: Korenciova, Bergamaschi, Hovland, Fusetti, Tucceri Cimini, Carissimi, Jane, Conc, Giacinti, Andrade, Longo. A disp.: Piazza, Amaral Mendes, Heroum, Kulis, Zigic, Capelli, Tamborini, Vitale, Mauri. All.: Maurizio Ganz.

Amici e amiche di MilanNews.it benvenuti alla diretta di Inter-Milan, terzo derby della storia, match valido per la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia Femminile. Un anno fa Inter e Milan si affrontarono per la prima volta nella loro storia negli Ottavi di Coppa Italia. ll match - spettacolare - finì 5-3 per le rossonere, che mesi dopo vinsero anche il primo derby di campionato per 3-1.