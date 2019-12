LIVE MN - Femminile, Inter-Milan (1-4): goleada e rossonere ai quarti

92' - Triplice fischio, il Milan batte l'Inter 4-1 e si qualifica ai quarti di finale di Coppa Italia.

90' - Due minuti di recupero.

90' - Espulsa Fusetti per un fallo da ultimo uomo.

84' - Ammonito Lady Andrade per proteste.

79' - Altro cambio per il Milan: entra Longo, esce Zigic.

78' - Longo tenta un tiro senza pretese, Aprile blocca.

72' - Ammonita Quazzico per un fallo tattico su Giacinti.

67' - Esce Bergamaschi ed entra Vitale.

66' - Gol dell'Inter. Arriva la rete dell'ex, Lisa Alborghetti realizza il 4-1 con un tiro angolato.

57' - Cambio per il Milan: esce Korenciova ed entra Piazza. Non sembra essere stato dettato da motivi fisici.

54' - Longo cade in area nerazzurra, per l'arbitro non c'è nulla ma resta qualche dubbio.

50' - Ci prova anche l'ex Alborghetti da fuori area con un tiro a giro. La palla va fuori.

47' - Occasione per l'Inter con Regina Baresi che però non inquadra la porta.

46'- Inizi il secondo tempo!

46' Fine primo tempo! Rossonere che hanno dominato dal primo all'ultimo secondo. Neroazzurre che dopo il gol di Longo dopo 18 secondi non hanno saputo reagire.

45' 1 MINUTO DI RECUPERO!

40' Primo tiro dell'Inter con Alborghetti, ma Hovland è sulla traiettoria e devia in corner.

37' GOOOOOOL DEL MILAN! Conc prova il tiro a giro dai 25 metri e sigla un gol strepitoso. Rossonere padrone del campo!

37' OCCASIONE MILAN! Ancora Bergamaschi che brucia la difesa neroazzurra, ma Aprile è attenta e para ancora.

36' Milan che ora prende un po di fiato e fa girare palla. Inter ancora fuori dalla partita.

28' Esce Merlo, dentro Auvinem: primo cambio per l'Inter.

26' ALTRA OCCASIONE MILAN! Scatto di Bergamaschi che brucia in velocità la difesa neroazzurra. L'esterna rossonera si ritrova a tu per tu con Aprile che la ipnotizza ed evita il poker.

23' Inter che dopo metà primo tempo non è ancora scesa in campo. Le rossonere dominano in lungo e in largo.

17' OCCASIONE MILAN! Pallone profondo di Carissimi per Giacinti che a tu per tu con Aprile sbaglia. Altra chance per le ragazze di Ganz!

15' GOOOOOOL DEL MILAN!!!! 3-0! Il Milan sfrutta i buchi clamorosi della difesa neroazzurra con Carissimi che dal limite dell'area serve Andrade. La numero 16 rossonera stoppa il pallone, si gira, e mette la palla in rete. Risultato pesantissimo dopo solo un quarto d'ora.

12' Tiro al volo di Jane da fuori area: Aprile respinge in corner ed evita il 3-0.

10' Ripartenza Milan con Giacinti che scarica subito su Andrade. La fantasista rossonera tenta un tiro a giro ma la palla esce fuori di molto.

6' GOOOOOOL DEL MILNA!!!! 2-0! Sullo svolgimento di un corner, Hovland sfrutta una mischia in area di rigore e di destro mette sotto la traversa. Non può nulla Aprile.

1' GOOOOOOOOL DEL MILAN!!!! Dopo solamente 18 secondi Giacinti riesce a servire Longo che a tu per tu con Aprile non sbaglia. Vantaggio Milan!

1' SI COMINCIA! Primo possesso per le neroazzurre!

- Negli unici due precedenti le rossonere hanno sempre vinto: lo scorso anno in Coppa Italia col risultato di 5-3 e quest'anno in campionato, 2-1.

Ecco le formazioni ufficiali di Inter e Milan, che si affronteranno per gli ottavi di finale della Coppa Italia Femminile:

INTER: Aprile; Merlo, Quazzico, Debever, Fracaros; Goldoni, Alborghetti, Santi, Colombo; Baresi, Tarenzi. A disp.: Marchitelli, D'Adda, Capucci, Marinelli, Brustia, Van Kerkhoven, Pandini, Norton, Auvinen. All.: Attilio Sorbi.

MILAN: Korenciova, Bergamaschi, Hovland, Fusetti, Tucceri Cimini, Carissimi, Jane, Conc, Giacinti, Andrade, Longo. A disp.: Piazza, Amaral Mendes, Heroum, Kulis, Zigic, Capelli, Tamborini, Vitale, Mauri. All.: Maurizio Ganz.

Amici e amiche di MilanNews.it benvenuti alla diretta di Inter-Milan, terzo derby della storia, match valido per la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia Femminile. Un anno fa Inter e Milan si affrontarono per la prima volta nella loro storia negli Ottavi di Coppa Italia. ll match - spettacolare - finì 5-3 per le rossonere, che mesi dopo vinsero anche il primo derby di campionato per 3-1.