LIVE MN - Femminile, Milan-Empoli (1-2): finita. Le toscane espugnano il Brianteo

93' Finisce qui. Il Milan di Maurizio Ganz esce sconfitto della gara contro l'Empoli. Vani i tentativi finali delle rossonere per provare a recuperare una partita in cui le ragazze non sono mai entrate.

90' Tre minuti di recupero.

88' GOOOOOOL DEL MILAN! Nora Heroum riesce a trovare lo spazio per crossare e trovare Linda Tucceri, che di sinistro a pochi passi da Baldi non sbaglia. Distanze accorciate!

84' Raddoppio Empoli! Di Guglielmo, servita da Acuti, riesce a trovare lo spazio per coordinarsi e provare il tiro, che va a buon fine. 2-0 per le toscane.

81' Cross di Nora Heroum spazzato via dalla difesa dell'Empoli e palla che arriva a Vitale, che dalla lunga distanza prova il tiro ma va fuori di molto.

76' Tiro dalla lunghissima distanza da parte di Jane e palla fuori di poco.

68' Terzo ed ultimo cambio per la squadra di Ganz: dentro Heroum, fuori Conc

62' Secondo cambio per il Milan: entra Longo, esce Zigic.

60' Azione personale di Conc che arriva al limite dell'area e lascia partire il tiro: palla a lato del palo.

55' Primo cambio per le rossonere: fuori Carissimi, dentro Jane.

54' Gol dell'Empoli! Cross in mezzo da parte di Acuti e Prugna, tutta sola in mezzo all'area di rigore, sigla il vantaggio della squadra di mister Pistolesi.

51' Primo tiro di questo inizio ripresa da parte di Giacinti, che fino ad ora era stata annullata dalla difesa dell'Empoli.

45' INIZIA IL SECONDO TEMPO!

45' FINE PRIMO TEMPO! Rossonere che non riescono a sfondare e subiscono le ripartenze delle avversarie, che hanno avuto la possibilità d andare in vantaggio più di una volta.

45' Tiro dalla lunga distanza da parte di Zigic; palla altissima sopra la traversa.

39' Le ragazze di Ganz non riescono a trovare gli spazi nella difesa empolese, che si chiude molto bene.

35' Occasione Empoli! Ripartenza delle toscane con Simonetti, che si trovano in netta superiorità numerica. La numero 16 riesce a servire in mezzo Cinotti che a tu per tu con Korenciova mette alto sopra la traversa.

30' Occasione Empoli! Carissimi perde un pallone sanguinoso al limite dell'area che manda direttamente in porta Acuti, ma davanti a sè trova una grandissima Korencoiva.

28' Ammonita Bergmaschi per un fallo al limite dell'area. Simonetti poi, su punizione, mette alto sopra la traversa.

24' OCCASIONE MILAN! Croner dalla sinistra di Tucceri che vede l'inserimento di Giacinti. L'attaccante rossonera non ci pensa su due volte e con un tiro-cross di prima trova sulla propria traiettoria Francesca Vitale che in scivolata riesce a mettere in porta, ma davanti a se trova una grandissima Baldi.

19' Primo affondo dell'Empoli con Hjohlman che guadagna un corner, poi sprecato.

13' Mauri vede in profondità Bergamaschi che entra in area e serve Zigic. L'ala croata però non riesce a tirare di prima perchè anticipata da Giatras.

12' Milan che è in possesso dalla gara e Empoli che aspetta. Match comunque ancora spento.

5' Primo calcio d'angolo del match per il Milan: Tucceri in mezzo ma Baldi blocca senza problemi.

2' Milan subito aggressivo con Conc: palla per Giacinti in profondità, ma la numero 9 rossonera era in fuorigioco.

1' SI COMINCIA! Primo pallone per il Milan.

Formazioni ufficiali:

Milan (4-3-3): Korenciova; Vitale; Hovland; Fusetti; Tucceri; Mauri; Carissimi; Conc; Bergamschi; Giacinti; Zigic;

Emoli (4-3-3): : Baldi; Prugna; Papaleo; Garnier; Hjohlman; Simonetti; Acuti; Giatras; Di Guglielmo; Cinotti; Varriale. All. Pistolesi

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti allo stadio Brianteo di Monza. Il Milan femminile affronterà una delle sorprese di questo campionato, l'Empoli. Le rossonere arrivano alla gara con 20 punti e con una partita da recuperare contro il Pink Bari. La squadra toscana invece vuole continuare il suo cammino, più che positivo in questa Serie A.