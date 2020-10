LIVE MN - Femminile, Milan-Juventus (0-1) - A San Siro la prima sconfitta stagionale delle rossonere, decide Girelli

Non finsce nel migliore dei modi la prima partita ufficiale del Milan Femminile all'esordio a San Siro. La Juventus vince di misura e porta a casa i tre punti grazie al rigore realizzato, dopo dieci minuti dal fischio iniziale, da Girelli, che spiazza Korenciova. Rossonere che nell'arco dei novantanta minuti hanno collezionato pochissime occasioni da gol, soffrendo e lasciando giocare la Juve. La squadra di Maurizio Ganz, quindi, rimane a quota nove punti dopo quattro giornate.

95' Finisce qui. Vince la Juve, decide il rigore realizzato da Girelli.

91' Slalom di Galli in area di rigore che supera tre avversarie, prova il tiro, ma Tucceri Cimini la anticipa e mette la palla in corner.

90' Cinque minuti di recupero.

88' OCCASIONE MILAN! Sponda di testa di Spinelli per Rinaldi che, tutta sola in area, non riesce ad inquadrare la porta.

87' Triplo cambio per il Milan: fuori Grimshow, Bergamaschi e Jane, dentro Rinaldi, Vitale e Spinelli

81' Altro cambio tra le fila bianconere: Fuori Bonansea e Girelli, dentro Alves e Hurtig.

80' Grande parata di Korenciova sulla girata di Bonansea, ma l'attacante bianconera si trovava in fuorigioco.

79' Cross di Mauri che vede l'inserimento di Giacinti. La nove rossonera impatta male il pallone e mette fuori a pochi passi dalla porta.

76' Doppio cambio per la Juve: fuori Rosucci e Cernoia, dentro Caruso e Staskova.

75' OCCASIONE MILAN! Cross di Tucceri sul primo palo, Bergamaschi anticipa tutti e con un'ottima girata sfiora la traversa.

71' Milan molto sbilanciato e che prova il tutto per tutto. Le bianconere ad ogni azione ripartono con molta facilità.

67' Tiro di Bonansea da posizione defilata e palla che esce fuori di molto.

63' Cambio per il Milan: fuori Conc, dentro Longo.

60' Poche occasione per entrambe le squadre in questo secondo tempo.

54' Punizione di Tucceri dalla sinistra che taglia tutta l'area di rigore ma nessuno riesce ad intervenire. Palla poi che si spegne sul fondo.

52' Primo giallo della gara per Hyyrynen.

45' Inizia il secondo tempo.

Prima metà di gara sottotono per la ragazze di Maurizio Ganz. Il rigore concesso alla Juventus, e realizzato da Girelli, dopo soli dieci minuti ha destabilizzato le rossonere, che avevano iniziato bene con un paio di belle iniziative di Giacinti e Dowie.

46' Doppio fischio dell'arbitro, finisce qui il primo tempo.

46' Ultima occasione delle rossonere con Dowie che non arriva in tempo su cross dalla destra di Bergamaschi.

45' Un minuto di recupero.

41' OCCASIONE MILAN! Tiro a giro di Dowie dal limite dell'area e palla che esce fuori di poco. Rossonere vicine al pareggio.

36' Punizione dalla sinistra battuta da Agard, ma Giuliani riesce a smanacciare via.

31' E' solo Juve. Cross di Cernoia per la testa di Girella ma l'attaccante bianconera non riesce ad inidizzare bene.

27' Tiro di Galli, Korenciova blocca.

22' Rossoneri in netta difficoltà. La squadra di Guarino va in crescendo col passare dei minuti.

17' Punizione dalla distanza di Agard, ma Giuliani riesce a bloccare.

13' Subito ripartenza Juve con Bonansea che serve Girelli in mezzo all'area, ma l'attaccante non riesce ad angolare il pallone.

12' GOL DELLA JUVE! Girelli spiazza Korenciova dagli undici metri e realizza la rete del vantaggio bianconero.

11' Calcio di rigore per la Juventus. Galli entra in area di rigore e Konc la butta giù.

6' Cross di Tucceri Cimini che diventa un tiro telefono per Giulini.

4' Milan molto propositivo in attacco con la coppia Dowie-Giacinti. Le rossonere si cercano spesso.

1' Si comincia!

Le formazioni ufficiali:



MILAN (4-3-1-2): Korenciova; Bergamaschi, Fusetti, Agard, Tucceri; Mauri, Jane, Conc; Grimshaw; Giacinti, Dowie. All. Ganz.



JUVENTUS (4-3-3): Giuliani; Hyyrynen, Boattin, Salvai, Sembrant; Pedersen, Galli, Rosucci; Cernoia, Girelli, Bonansea. All. Guarino.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Questa sera, alle 20.45, alla Scala del calcio va di scena Milan-Juventus femminile, match valido per la quarta giornata di Serie A Femminile. La gara sarà la prima ufficiale delle ragazze di Maurizio Ganz a San Siro. Tutt'e due le squadre arrivano da tre vittorie consecutive e lotterano per lo stesso obiettivo: scudetto e ingresso in Champions League. Sarà una partita tutta da vivere, quindi restate con noi per seguire minuto grazie al nostro live testuale tutte le azioni di questo Milan-Juventus.