LIVE MN - Femminile, Milan-Sassuolo 3-1: prima vittoria in campionato delle rossonere

Il Milan di Maurizio Ganz vince, tra le mura amiche del Vismara, la prima partita in questo campionato. Match dominato e gestito bene, soprattutto nei primi 45' minuti, dalla squadra rossonera. Primi tre punti in saccoccia per il Diavolo, che settimana prossima affronterà il Parma.

90+4' - Triplice fischio del direttore di gara: il Milan vince per 3-1!

90+3' - Doppio cambio per il Milan: fuori Arnadottir e Thomas, dentro M. Dubcova e Carage.

90' - Ci saranno tre minuti di recupero.

89' - Cambio per il Sassuolo: Tudisco per Philtjens.

85' - Cambio per il Milan: esce Asllani ed entra Piemonte.

81' - GOOOOLLLL DEL MILAAAANNN!!! GRANDE ERRORE DI KRESCHE IN USCITA SUGLI SVILUPPI DI UN CALCIO PIAZZATO, MESJASZ VINCE IL RIMPALLO E DEPOSITA IN RETE. 3-1 PER IL MILAN!

78' - Cambio per il Sassuolo: Goldoni per Bellucci.

72' - Grandissima parata di Giuliani! Popadinova si presenta a tu per tu con il portiere rossonero, che ipnotizza in uscita la calciatrice neroverde e mantiene il risultato sul 2-1.

71' - Le rossonere, in questi minuti, hanno abbassato il baricentro.

65' - Cambio per il Sassuolo: esce Tomaselli ed entra Moraca.

62' - Doppio cambio per il Milan: out Tucceri Cimini e Vigilucci, in Soffia e Andersen.

58' - Fase caratterizzata da tanti errori individuali.

54' - Dubcova recupera palla fuori dall'area e prova un lob: facile presa per il portiere.

48' - Gol del Sassuolo! Jane, ex della partita, raccoglie una palla vagante in area di rigore ed insacca in rete. 2-1!

47' - Milan vicino al tris! Grande giocata di Dubcova in area di rigore che serve Thomas tutta sola, ma l'attaccante rossonera spedisce fuori a porta sguarnita.

45' - Doppio cambio per il Sassuolo: dentro Dongus e Popadinova, fuori Nowak e Bragonzi.

45' - Inizia il secondo tempo.

Primo tempo assolutamente dominato dalle ragazze di mister Ganz. Annullato il gioco del Sassuolo, con le rossonere che si sono rese pericolose in diverse occasioni. Belli i gol di Vigilucci e Grimshaw.

45' - Non c'è recupero. L'arbitro manda le squadre negli spogliatoi: fine primo tempo al Vismara.

42' - Cartellino giallo per la neroverde Clelland.

37' - Le rossonere stanno dominando la partita. Il Sassuolo fatica persino ad uscire dalla propria metà campo.

31' - Milan pericoloso con Asllani! La svedese calcia da distanza ravvicinata: il tiro viene sporcato dal difensore e Kresche, tradita dalla deviazione, è costretta a rincorrere la palla ed a salvare sulla linea.

26' - Ci prova Thomas di testa, su un cross dell'inarrestabile Tucceri Cimini, ma la sua incornata termina alta sopra la traversa.

20' - GOOOOLLLL DEL MILAAAANNN!!! GRIMSHAW, SERVITA IN PROFONDITÀ, SALTA IN DRIBBLING L'ESTREMO DIFENSORE ED INSACCA A PORTA LIBERA. È 2-0!

15' - Asllani, da posizione molto defilata, prova la botta su punizione: la difesa respinge e la palla carambola sui piedi di Bergamaschi, che prova velocemente la fucilata di sinistro. Conclusione fuori di poco.

13' - Cartellino giallo per la neroverde Nowak.

9' - Rossonere che gestiscono senza problemi il possesso avversario.

5' - Il Sassuolo prova a reagire e continua a palleggiare nella metà campo rossonera.

2' - GOOOOLLLL DEL MILAAAANNN!!! TUCCERI CIMINI PENNELLA UN CROSS PERFETTO PER VIGILUCCI, CHE DI TESTA TRAFIGGE KRESCHE. 1-0 PER LE ROSSONERE!

1' - Inizia il match.

14.30 - Un minuto di silenzio per ricordare le vittime dell'alluvione nelle Marche.

14.27 - Squadre che fanno il loro ingresso in campo.

14.25 - Ecco, di seguito, le formazioni ufficiali:

MILAN (3-5-2): Giuliani; Arnadottir, Fusetti, Mesjasz; Bergamaschi, Grimshaw, Dubcova, Vigilucci, Tucceri Cimini; Thomas, Asllani. All.: Ganz.

SASSUOLO (4-3-3): Kresche; Nowak, Filangieri, Gram, Philtjens; Tomaselli, Pondini, Jane; Bellucci, Bragonzi, Clelland. All.: Piovani.

Amici ed amiche di MilanNews.it, tifosi ed appassionati di calcio femminile, benvenuti alla diretta testuale di Milan-Sassuolo, gara che sarà valida per la terza giornata di campionato. Le ragazze di Mister Ganz scenderanno in campo alle 14:30 contro le rivali neroverdi. Segui qui il live del match!