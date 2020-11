LIVE MN - Femminile, Napoli-Milan (1-2) - Tre punti nel segno di capitan Giacinti

Il Milan vince 2-1 a Napoli. Altri tre punti per la squadra di Maurizio Ganz, che lotta per un posto in Champions League. Dopo il vantaggio su rigore nel primo tempo grazie a Giacinti, il capitano rossonero raddoppia in apertura della seconda metà di gara. Rossonere che rischiano un po' troppo nel finale di match: cartellino rosso per Vitale e Napoli che accorcia con un rigore abbastanza generoso realizzato da Goldoni.

94' Finisce qui! Le rossonere vincono 2-1 contro il Napoli.

90' Quattro minuti di recupero.

85' Gol del Napoli! Goldoni realizza il rigore. Le azzurre accorciano, è 2-1.

84' Calcio di rigore per il Napoli ed espulsione per Vitale. Penalty generoso per le partenopee.

82' Napoli che prende coraggio e prova a creare qualche occasione.

76' Espulso un componente della panchina del Napoli.

72' Tiro di Oliviero dalla luna distanza. Palla che esce fuori di molto dallo specchio della porta.

62' Rossonere in totale controllo della gara. Napoli che fatica a trovare spazi.

57' Doppio cambio per il Milan: fuori Rinaldi e Rask, dentro Dowie e Kulis.

55' GOOOOOL DEL MILAN! Tiro di Fusetti dal limite dell'area, dopo un errore in uscite di Perez, e deviazione di Giacinti che mettere la palla in porta. Raddoppio e doppietta per la numero 9 rossonera.

54' Sponda di Rinaldi per Giacinti, che di sinistro strozza troppo il tiro e non crea problemi per Perez.

51' Cross di Jane per la testa di Rinaldi, che mette la palla in porta. Ma la posizione di partenza dell'attaccante era oltre la difesa avversaria.

50' Gran tiro di Rask, ma Perez riesce a mandare il pallone in corner.

48' Calcio d'angolo per il Milan: va Vitale di testa, ma la palla sbatte su un difensore del Napoli. Rossonere che poi recriminano un calcio di rigore.

45' Inizia il secondo tempo.

Milan in vantaggio 1-0 al termine del primo tempo. Buona prestazione delle rossonere, che fin da subito prendono in mano le redini della partita. A sbloccare il match è Giacinti su calcio di rigore. La squadra di Ganz va anche vicino al raddoppio, prima con Salvatori Rinaldi, poi con Giacinti.

45' Fine primo tempo.

40' DOPPIA OCCASIONE PER IL MILAN! Perez evita il 2-0, prima su Salvatori Rinaldi con un gran salvataggio, e poi su Giacinti. Il portiere del Napoli si supera e ferma anche il capitano rossonero.

34' Vitale ferma Goldoni in ripartenza. Giallo per il difensore del Milan.

26' Rossonere in controllo della gara. Napoli che fa fatica e aspetta.

23' Fallo di Popodinova su Korenciova. Il direttore di gara ammonisce l'attaccante del Napoli.

22' Corner per il Milan: è uno schema. Tucceri serve Jane fuori dall'area, che lascia partire il tiro ma Perez blocca.

21' Brutto fallo di Hjohlman su Giacinti. L'arbitro non tira fuori il cartellino.

19' Angolo per il Napoli: pallone in area, Vitale spazza.

16' GOOOOOOOL DEL MILAN! Giacinti spiazza Perez e dagli undici metri non sbaglia! Rossonere in vantaggio.

15' CALCIO DI RIGORE! Punizione di Cimini dal limite dell'area e palla che sbatte sul braccio di Popadinova.

12' Ancora Milan. Sombrero di Giacinti e tiro-cross pericoloso, ma Perez riesce a smanacciare.

6' Buona chance per Tucceri Cimini, che entra in area di rigore e di prima lascia partire la conclusione: palla che esce fuori di poco.

5' Napoli aggressivo nella metà campo rossonera. Rossonere che escono bene dal pressing avversario e ripartono.

2' Prima offensiva del Milan. Giacinti prova il tiro, ma la palla finisce tra le braccia di Perez.

1' E' tutto pronto! Si comincia!

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Classica maglia rossonera per il Milan, casacca azzurra per il Napoli.

Formazioni ufficiali:

Milan (3-5-2): Korenciova, Vitale, Fusetti, Agard, Rizza, Grimshaw, Jane, Rask, Tucceri, Giacinti, Rinaldi. All. Ganz

Napoli (4-4-2): Perez, Huynh, Nencioni, Oliviero, Hjohlman, Kubassova, Goldoni, Jansen, Nocchi, Capparelli, Popadinova. All. Marino

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Milan femminile, match valido per la settima giornata di Serie A. Dopo cinque vittorie e una sconfitta - contro la Juventus -, le ragazze di Maurizio Ganz, in caso di successo, potrebbero ritrovarsi in vetta alla classifica per almeno 24 ore. Le partenopee, invece, sono a caccia dei primi punti in questo campionato. Rimanete con noi per restare aggiornati minuto per minuto sul match delle rossonere.