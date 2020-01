LIVE MN - Femminile, Orobica-Milan (0-0): palo di Zigic!

77' Non ce la fa Zigic, colpita dopo uno scontro di gioco. Dentro Sara Tamborini.

72' PALO DEL MILAN!! Corner battuto da Tucceri per la testa di Zigic, che con una incornata prende in pieno il palo!

70' Ultimo cambio per l'Orobica: entra Merli, esce Foti

65 'Altro cambio per l'Orobica: dentro Cortesi, fuori Kalasic

63' OCCASIONE MILAN! Linda Tucceri subito pericolosissima. Corner battuto dal suo magnifico sinistro che attraversa tutta l'area di rigore e palla che esce fuori di poco rispetto alla porta.

61' Secondo cambio per il Milan: dentro Tucceri, fuori Carissimi.

60' Rinvio sbagliato della difesa dell'Orobica e Nora Heroum approfitta dell'occasione con un tiro da fuori area che esce di pochissimo. Rossonere vicine al gol.

59' Carissimi prova il tiro di prima intenzione: palla altissima sopra la traversa.

56' Secondo tempo iniziato come il primo: possesso Milan che gioca con molta calma e bergamasche che aspettano in difesa.

50' Grande giocata del Milan con Conc che serve Giacinti in mezzo all'area, ma Visani è attentissima e salva mettendo il pallone in corner.

48' Primo cambio per l'Orobica: fuori Marolt, dentro Milesi.

45' Inizia il secondo tempo! Primo cambio per le rossonere: fuori Begic, dentro Zigic.

46' Finisce qui la prima metà di gara. Non uno dei migliori primi tempi visti fino ad ora, ma le occasioni ci sono state ma non sono state concretizzare. Rossonere che anche in difesa non hanno mai avuto problemi, siccome hanno avuto per 45 minuti il possesso della palla. Nel secondo tempo, per vincere la gara, le ragazze di Maurizio Ganz dovranno sbloccarla subito.

41' Tiro dal limite dell'area da parte di Muya deviato da Vitale: primo corner per l'Orobica.

39' OCCASIONE PER IL MILAN! Bjorg si ritrova tu per tu con Lonni che in uscita riesce ad evitare il gol. Rossonere che si avvicinano sempre di più al gol.

35' Azione personale di Giacinti che dalla lunga distanza prova il tiro di sinistro, ma davanti a sè trova Vavassori che devia in corner.

32' Colpo di testa di Pamela Begic che arriva dritto tra le mani di Lonni, che per bloccare la palla va indietro con il corpo rischiando un autogol incredibile. Rimangono comunque molti dubbi su questo caso.

26' Bella trama offensiva delle rossonere che, per un contatto su Begic, reclamano un calcio di rigore, l'arbitro però lascia continuare il gioco.

18' Gran palla di capitan Giacinti che vede il corridoio per Bjorg, ma Lonni è attenta e fa sua la sfera.

17' OCCASIONE MILAN! Punizione dal limite dell'area calciata da Giacinti. Pallone forte e ad effetto, ma troppo centrale, facilitando la vita di Lonni che respinge a lato.

10' Primi dieci minuti gara molto spenti. Rossonere che fanno un lungo possesso palla.

3' Milan che ha il pallino del gioco in mano. Al momento si sono viste solo le rossonere!

1' Si comincia! Primo pallone per le rossonere.

Formazioni ufficiali:

Milan (4-3-3): Korenciova; Bergamaschi, Vitale, Fusetti, Heroum; Conc, Jane Refiloe, Carissimi; Bjorg, Begic, Giacinti

Orobica (4-5-1): Lonni; Hilaj, Vavassori, Visani, Zanoli; Foti, Merli C., Magni, Marolt, Muya; Kalasic

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta della tredicesima giornata del campionato di Serie A Femminile, Orobica-Milan. La squadra bergamasca arriva alla gara abbastanza malconcia: un solo punto, 6 gol realizzati e 38 subiti. Le ragazze di Maurizio Ganz, invece, arrivano al match con molte determinazione: la vittoria per 3-2 nel big match contro la Roma ha portato tanto entusiasmo e le rossonere vogliono tenere alto il loro morale. All'andata la gara finì 4-1 per il Milan, con i gol di Bergamaschi, Rinaldi, Giacinti e Hovland.